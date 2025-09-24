مخطط اليوم: AUDJPY (24.09.2025)

ارتفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني صعودًا بنسبة 0.7%، وكان الين الأكثر تراجعًا مقابل الدولار الأسترالي بين جميع عملات مجموعة العشر. وقد حفزت البيانات الداعمة للاتجاه من كلا الاقتصادين، وخاصةً ارتفاع قراءة التضخم الشهري في أستراليا، والذي يحد من توقعات المزيد من التيسير النقدي في البلاد، الارتفاعَ الديناميكي لزوج الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني.

ارتد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من الحد الأدنى لقناة الارتفاع الواضحة. وأزالت مكاسب اليوم التصحيح الأخير الذي دفع الزوج بعيدًا عن أعلى مستوياته منذ بداية عام 2025. المصدر: xStation5

ما الذي يُشكل زوج الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني اليوم؟