مخطط اليوم: CHN.cash (15.12.2025)

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية (HSCEI؛ CHN.cash) بنسبة تقارب 0.7%، متأثرةً بتراجع معنويات المستثمرين نتيجةً لعمليات البيع الأخيرة لأسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت، بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية صينية جديدة جاءت أضعف من المتوقع. ويستمر التدهور المستمر في سوق العقارات في التأثير سلبًا على طلب المستهلكين، وينعكس ذلك بشكل متزايد على تباطؤ النشاط التجاري، حيث تُقلّص الشركات إنفاقها الرأسمالي.

يتداول مؤشر CHN.cash حاليًا دون متوسطاته المتحركة الأساسية الرئيسية الثلاثة على الرسم البياني اليومي (EMA10، EMA30، EMA100)، مما يشير إلى زخم هبوطي قوي. تحوم العقود الآجلة حول مستوى الدعم الحرج قرب 8890، وقد يؤدي الانخفاض دون منطقة الدعم الصفراء (8825-8890) إلى مزيد من عمليات البيع. في المقابل، قد يُسهم الإعلان عن إجراءات تحفيزية جديدة، إلى جانب ارتداد المؤشر نحو EMA100، في التغلب على ضغوط البيع والاستقرار. المصدر: xStation5

ما هي العوامل المؤثرة على مؤشر CHN.cash اليوم؟