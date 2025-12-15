مخطط اليوم: CHN.cash (15.12.2025)

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية (HSCEI؛ CHN.cash) بنسبة تقارب 0.7%، متأثرةً بتراجع معنويات المستثمرين نتيجةً لعمليات البيع الأخيرة لأسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت، بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية صينية جديدة جاءت أضعف من المتوقع. ويستمر التدهور المستمر في سوق العقارات في التأثير سلبًا على طلب المستهلكين، وينعكس ذلك بشكل متزايد على تباطؤ النشاط التجاري، حيث تُقلّص الشركات إنفاقها الرأسمالي.
يتداول مؤشر CHN.cash حاليًا دون متوسطاته المتحركة الأساسية الرئيسية الثلاثة على الرسم البياني اليومي (EMA10، EMA30، EMA100)، مما يشير إلى زخم هبوطي قوي. تحوم العقود الآجلة حول مستوى الدعم الحرج قرب 8890، وقد يؤدي الانخفاض دون منطقة الدعم الصفراء (8825-8890) إلى مزيد من عمليات البيع. في المقابل، قد يُسهم الإعلان عن إجراءات تحفيزية جديدة، إلى جانب ارتداد المؤشر نحو EMA100، في التغلب على ضغوط البيع والاستقرار. المصدر: xStation5
ما هي العوامل المؤثرة على مؤشر CHN.cash اليوم؟
- مبيعات التجزئة والاستهلاك والعقارات: لا يزال النشاط الاستهلاكي ضعيفًا (1.3% على أساس سنوي مقابل 2.8% متوقعة) مع استمرار تراجع سوق العقارات لفترة طويلة، مما يُضعف ثروة الأسر وثقتها. ويؤدي انخفاض أسعار المنازل وانكماش الاستثمار العقاري إلى ضعف الإنفاق، حيث جاءت مبيعات التجزئة دون التوقعات، وشكّلت مبيعات السيارات عاملًا رئيسيًا في هذا التراجع بعد تعليق دعم استبدال السيارات القديمة. أشارت السلطات إلى دعمها للاستهلاك، إلا أن التدابير السياسية المتخذة حتى الآن كانت محدودة وغير كافية لتحسين المعنويات بشكل ملموس.
- الاستثمار الضعيف: انكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بشكل حاد أكثر من المتوقع (-2.6%)، مدفوعًا بتراجع الاستثمار العقاري وحذر الإنفاق في القطاع الخاص. وقد أثر خفض المطورين لمديونيتهم، وضعف وضوح الطلب، وغياب حوافز مالية واسعة النطاق، سلبًا على الإنفاق الرأسمالي. ورغم تعهد بكين بتقديم دعم مالي إضافي وإصدار سندات خاصة، لا تزال الأسواق متشككة بشأن توقيت وحجم التنفيذ الفعال لهذه الإجراءات.
- الإنتاج الصناعي: تباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى أضعف وتيرة له منذ أغسطس (4.8% مقابل 5% متوقعة)، مما يعكس ضعف الطلب المحلي والجهود المبذولة لكبح فائض العرض في بعض القطاعات. وقد قدم الطلب الخارجي دعمًا جزئيًا، إلا أن ضعف الاستهلاك والاستثمار محليًا يحد من الزخم. وبدون تيسير سياسي أقوى لإنعاش الطلب، يواجه النشاط الصناعي خطر فقدان المزيد من الزخم في الأشهر المقبلة.
