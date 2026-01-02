ملخص اليوم: تراجعت المكاسب الهائلة في المؤشرات الأمريكية بشكل كامل

بعد بداية قوية لجلسة اليوم في المؤشرات الأمريكية، تلاشت المكاسب سريعًا. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، وتراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%، بينما سجل مؤشر داو جونز ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% فقط.

أما جلسة التداول في أوروبا، فكانت مختلفة تمامًا، حيث سجلت المؤشرات الأوروبية الرئيسية بداية إيجابية للعام الجديد. ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.14%، وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بأكثر من 0.5%، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2%، وصعد مؤشر إيبكس 35 الإسباني بأكثر من 1%.

جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي متوافقًا مع توقعات السوق، وظل فوق مستوى 50 نقطة، مما يشير إلى استمرار التوسع القطاعي، وإن كان بوتيرة معتدلة. في الوقت نفسه، تشير البيانات إلى تباطؤ طفيف في وتيرة نمو النشاط مقارنة بالشهر السابق.

جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو مخيبًا للآمال، مؤكدًا استمرار ضعف القطاع وانكماش النشاط الاقتصادي دون عتبة الخمسين نقطة. وكان أداء ألمانيا ضعيفًا بشكل خاص، في حين لم تكن القراءات الأفضل في بعض الدول كافية لتحسين الصورة العامة. ويعزز هذا الرقم الأضعف من المتوقع المخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي.

في سوق العملات، يتراجع اليورو مقابل العملات الرئيسية في العالم، حيث انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%.

في سوق المعادن النفيسة، تسود المكاسب. ارتفع الذهب بنسبة 0.1% إلى 4310 دولارات أمريكية، والفضة بنسبة 1% إلى 71.8 دولارًا أمريكيًا، والبلاديوم بنسبة 2.4% إلى 1615 دولارًا أمريكيًا، ويتصدر البلاتين القائمة بارتفاع قدره 3.85% إلى 2120 دولارًا أمريكيًا. وتعكس هذه الاتجاهات معنويات إيجابية لدى المستثمرين مع بداية عام 2026.

كانت بداية العام الجديد قوية جدًا بالنسبة للعملات المشفرة، كما يتضح من المكاسب الكبيرة. ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.7% ليصل إلى حوالي 89,980 دولارًا أمريكيًا، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة أكبر بلغت 3.7% ليصل إلى حوالي 3,110 دولارًا أمريكيًا.