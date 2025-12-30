مخطط اليوم : CHN.cash (30.12.2025)

قاوم سوق الأسهم الصيني حالة الركود التي سادت منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم، محققاً مكاسب ملحوظة (CHN.cash: حوالي +1.4%). وقد عزز التفاؤل طرح شركتين متخصصتين في معالجات الرسوميات (GPU) تركزان على الذكاء الاصطناعي للاكتتاب العام، مما أدى إلى مكاسب واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا، ولا سيما أسهم شركة بايدو (BIDU.US: +4.9% في التداولات المسائية).
أوقفت العقود الآجلة لمؤشر HSCEI سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، واستأنفت محاولة كسر الاتجاه الهبوطي الحالي. اقترب السعر من مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% وتوقف مؤقتًا أسفل المتوسط المتحرك الأسي لـ 30 يومًا (EMA30؛ الخط الفاتح). من المرجح أن يتطلب انعكاس الاتجاه اختراق مستوى مقاومة المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم (EMA100؛ الخط الأرجواني الداكن).
المصدر: xStation5
ما الذي يدفع سوق الأسهم الصينية اليوم؟
- شهد الاكتتاب العام الأولي لشركة بيرين تكنولوجي، المتخصصة في إنتاج وحدات معالجة الرسومات، إقبالاً فاق المعروض بـ 2363 ضعفاً، مما يُبرز استمرار إقبال المستثمرين على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي رغم المخاوف الغربية من فقاعة سعرية. كما أطلقت شركة إيلوفاتار كوريكس سيميكونداكتور، المتخصصة أيضاً في أشباه الموصلات، اكتتابها العام الأولي في هونغ كونغ، بهدف جمع حوالي 475 مليون دولار.
- وكان اهتمام المستثمرين الأكبر موجهاً نحو عملاق التكنولوجيا الصيني بايدو، الذي ارتفعت أسهمه بنسبة 8.9% خلال جلسة التداول الآسيوية، متصدراً بذلك مؤشر HSCEI. وتشير تقارير بلومبيرغ إلى أن هذا الطلب القوي على هذه الشركات الناشئة قد يدفع بايدو إلى تسريع طرح أسهم ذراعها المتخصصة في أشباه الموصلات للاكتتاب العام.
- وكانت شركة SMIC ثاني أفضل الشركات أداءً على مؤشر HSCEI، حيث وقّعت، رغم مكاسب القطاع بشكل عام، اتفاقية مع الحكومة الصينية لزيادة رأسمالها من 6.5 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار، وتخطط لجمع 547 مليون دولار إضافية من خلال إصدار أسهم جديدة.
