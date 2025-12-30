مخطط اليوم : CHN.cash (30.12.2025)

قاوم سوق الأسهم الصيني حالة الركود التي سادت منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم، محققاً مكاسب ملحوظة (CHN.cash: حوالي +1.4%). وقد عزز التفاؤل طرح شركتين متخصصتين في معالجات الرسوميات (GPU) تركزان على الذكاء الاصطناعي للاكتتاب العام، مما أدى إلى مكاسب واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا، ولا سيما أسهم شركة بايدو (BIDU.US: +4.9% في التداولات المسائية).

أوقفت العقود الآجلة لمؤشر HSCEI سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، واستأنفت محاولة كسر الاتجاه الهبوطي الحالي. اقترب السعر من مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% وتوقف مؤقتًا أسفل المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 30 يومًا (EMA30؛ الخط الفاتح). من المرجح أن يتطلب انعكاس الاتجاه اختراق مستوى مقاومة المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم (EMA100؛ الخط الأرجواني الداكن).

المصدر: xStation5

ما الذي يدفع سوق الأسهم الصينية اليوم؟