مخطط اليوم: EURCHF (25.09.2025)

أبقى البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة عند 0 %.

يظل البنك الوطني السويسري مستعدًا للتدخل في سوق الصرف الأجنبي عند الحاجة؛ ولا توجد خطط لإعادة تطبيق الحد الأدنى لسعر الصرف .

لم يتغير الضغط التضخمي بشكل كبير مقارنةً بالربع الثاني؛ وتظل التوقعات المشروطة ضمن نطاق استقرار الأسعار بين 0% و2 %.

تُعد الرسوم الجمركية الأمريكية الخطر الرئيسي السلبي، حيث تُثقل كاهل الصادرات/الاستثمارات السويسرية - وخاصةً في قطاعي الآلات وصناعة الساعات .

لا توجد توجيهات مستقبلية؛ وتُتخذ القرارات ربع سنويًا. عتبة أسعار الفائدة السلبية مرتفعة، ولكن قد تنخفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر إذا غادر التضخم متوسط ​​الأجل النطاق المستهدف .

أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0%، مُشيرًا إلى توقف مؤقت بعد سلسلة من التخفيضات منذ مارس 2024. وستستمر مكافأة الودائع تحت الطلب عند 0% حتى حدود محددة، مع خضوع المبالغ التي تزيد عن ذلك لخصم قدره 0.25 نقطة مئوية. وأكد صانعو السياسات استعدادهم للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي عند الحاجة، لكنهم استبعدوا العودة إلى سعر صرف أدنى، مشيرين إلى أن الوضع الحالي يختلف عن عام 2011.

وفيما يتعلق بالأسعار، قيّم البنك الوطني السويسري أن الضغوط التضخمية لم تتغير بشكل كبير عن الربع السابق. وارتفع معدل التضخم الكلي من -0.1% في مايو إلى 0.2% في أغسطس، مدفوعًا بشكل رئيسي بالسياحة والسلع المستوردة. يظل مسار التضخم المشروط - بافتراض بقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 0% طوال الأفق - ضمن نطاق الاستقرار 0-2%، بمتوسط ​​0.2% في عام 2025، و0.5% في عام 2026، و0.7% في عام 2027. وبناءً على ذلك، تظل السياسة النقدية متساهلة مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

لا يزال البنك يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري بنسبة 1-1.5% في عام 2025، وأقل بقليل من 1% في عام 2026، فضلًا عن زيادات أخرى في البطالة. وتتأثر القطاعات الموجهة للتصدير، مثل الآلات وصناعة الساعات، بشكل أكبر بالرسوم الجمركية، بينما تبدو الخدمات أكثر مرونة في الوقت الحالي.

مؤتمر صحفي

شدد الرئيس مارتن شليغل على أهمية العودة إلى أسعار الفائدة السلبية: لن ينظر البنك الوطني السويسري في أسعار الفائدة الرئيسية دون الصفر إلا إذا تجاوز التضخم متوسط ​​الأجل نطاق استقرار الأسعار. وأكد مجددًا على عدم وجود توجيهات مستقبلية - حيث تُحدد السياسة النقدية ربع سنويًا - وأشار إلى أن البنك الوطني السويسري "ليس مقيدًا" في قدرته على التدخل في أسواق الصرف الأجنبي متى رأى ذلك مناسبًا. لم يشهد زوج اليورو/الفرنك السويسري أي تغيير يُذكر بعد القرار، والذي كان مُدرجًا في السعر إلى حد كبير. أظهر الزوج تقلبًا أعلى من المعتاد، وإن لم يكن أعلى بكثير من المتوسط ​​لمثل هذه الأحداث.