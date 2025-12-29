حصاد الأسواق (29.12.2025)

في أسواق الصرف الأجنبي، يتمثل التحرك الرئيسي في انتعاش الين، على الرغم من أن ضعف الثقة في إشارات بنك اليابان المتشددة يشير إلى أن الأسواق لا تزال حذرة تجاه تصريحات البنوك المركزية

وقد سجل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لفترة وجيزة أعلى مستوى له في 14 شهرًا، بينما كان أداء الدولار النيوزيلندي أقل من أداء جميع عملات مجموعة العشر

وسط انتعاش أوسع للدولار

ويستقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند مستوى 1.175 تقريبًا، بينما يبقى زوج اليورو/الزلوتي البولندي دون تغيير عند مستوى 4.21 تقريبًا