حصاد الأسواق (29.12.2025)

- بدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية الأسبوع الأخير من عام 2025 على استقرار، متذبذبة بشكل طفيف ضمن هامش +/- 0.15% وسط استمرار انخفاض السيولة. وخلال الأسبوع المختصر بسبب العطلات، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات US100 وUS500 وUS30 بنحو 1.1%، مستفيدة مما يُعرف بـ"ارتفاع أسعار الأسهم بعد عيد الميلاد". ومع انخفاض أحجام التداول، قد تبقى تقلبات السوق محدودة حتى صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير، المقرر عقده غدًا الساعة 8:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.
- أخفقت المحادثات بين ترامب وزيلينسكي في فلوريدا في تحقيق انفراجة في الحرب الأوكرانية. وقال ترامب إن الاتفاق بات وشيكًا، لكن الخلافات الرئيسية حول التنازلات الإقليمية ومحطة زابوروجيا النووية لا تزال عالقة. وشدد الرئيس الأوكراني على أنه على الرغم من الاتفاق على نحو 90% من إطار السلام، فإن القضايا العالقة ستحدد مصير الحرب، سواء انتهت أم استمرت.
- بدأ المستثمرون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأسبوع بمشاعر متباينة، متأثرين بمخاوفهم بشأن تباطؤ النمو في الصين واليابان (مؤشر هونغ كونغ النقدي: -0.5%، مؤشر اليابان 225: -0.35%، مؤشر الصين النقدي: -0.05%). وقد خففت أسهم شركات التكنولوجيا المدعومة حكوميًا من حدة الخسائر في الصين جزئيًا، بينما وجد السوق الياباني دعمًا في ظل آمال تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك اليابان. وتصدرت أسواق الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في كوريا الجنوبية (مؤشر كوسبي: +1.9%) وتايوان (مؤشر تايوان: +0.9%) قائمة الرابحين.
- تشير محاضر اجتماع بنك اليابان إلى أن بعض الأعضاء يؤيدون رفع أسعار الفائدة تدريجيًا لتحفيز النمو وتجنب التخلف عن الركب. ولا يزال من الصعب تحديد سعر الفائدة المحايد، ولا تزال السياسة النقدية دونه. وسلط الأعضاء الضوء على تحولات أسعار الفائدة الخارجية، وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات سلبية للغاية حتى عند 0.75% الحالية، وضرورة المراقبة الدقيقة للاقتصاد والأسواق. كما أكدوا على دور الدعم المالي، وإمكانية تحقيق نمو إيجابي في الأجور الحقيقية العام المقبل، واليقظة في ظل المستويات القياسية للاستثمار والأرباح.
- في أسواق الصرف الأجنبي، يتمثل التحرك الرئيسي في انتعاش الين، على الرغم من أن ضعف الثقة في إشارات بنك اليابان المتشددة يشير إلى أن الأسواق لا تزال حذرة تجاه تصريحات البنوك المركزية (USDJPY: -0.1%، EURJPY: -0.2%، GBPJPY: -0.15%). وقد سجل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لفترة وجيزة أعلى مستوى له في 14 شهرًا، بينما كان أداء الدولار النيوزيلندي أقل من أداء جميع عملات مجموعة العشر (NZDUSD: -0.15%) وسط انتعاش أوسع للدولار (USDIDX: +0.1%). ويستقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند مستوى 1.175 تقريبًا، بينما يبقى زوج اليورو/الزلوتي البولندي دون تغيير عند مستوى 4.21 تقريبًا.
- وتشهد المعادن النفيسة تصحيحًا قياسيًا مع جني المستثمرين للأرباح. وقد انخفض سعر البلاديوم بشكل ملحوظ (-11.6%)، مما محا المكاسب القياسية التي حققها في الجلسة السابقة. انخفض سعر البلاتين بنسبة 5.3%، وتراجع سعر الفضة بنسبة 3.3% إلى 76 دولارًا أمريكيًا، بينما انخفض سعر الذهب بنسبة 1.1% إلى 4480 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
- في المقابل، يشهد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط انتعاشًا طفيفًا بنسبة 0.7% بعد التراجع الأخير (حيث بلغ سعر النفط حوالي 60.80 دولارًا أمريكيًا)، بينما انخفض سعر الغاز الطبيعي بنسبة 1% رغم ارتفاعه عند الافتتاح.
- أما البيتكوين، فقد ارتفع بنسبة 2.2% إلى 89850 دولارًا أمريكيًا، في حين ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 2.8% إلى 3034 دولارًا أمريكيًا.
