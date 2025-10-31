مخطط اليوم - EURUSD (31.10.2025)

يتداول زوج يورو/دولار أمريكي حاليًا عند مستوى 1.15270 دولارًا أمريكيًا لليورو. ويتعرض السوق لضغوط هبوطية، ويعود ذلك أساسًا إلى اختلاف السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

المصدر: xStation5

ما الذي يُشكّل زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم؟

يظل الدولار قويًا نسبيًا بعد خفض سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس مؤخرًا. مع ذلك، أشار البنك المركزي إلى إمكانية تعليق المزيد من التخفيضات، مما عزز العملة الأمريكية وحدّ من مكاسب اليورو. يتوقع المستثمرون أن يتفاعل الاحتياطي الفيدرالي بحذر مع البيانات الاقتصادية القادمة قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أي تعديلات إضافية محتملة على السياسة النقدية.

في منطقة اليورو، ينصب اهتمام السوق على أحدث البيانات الاقتصادية الكلية. أظهرت بيانات التضخم الأولية لشهر أكتوبر أن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 2.1% على أساس سنوي، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.4% على أساس سنوي. تتوافق هذه النتائج مع توقعات المحللين، وتشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يُبقي على سياسته الحالية حتى نهاية العام على الأقل.

في فرنسا، صدرت بيانات التضخم والإنتاج الصناعي. وانخفض التضخم السنوي إلى 0.9% على أساس سنوي، مع تغيرات طفيفة في الأسعار الشهرية. يُقلل ضعف ضغط الأسعار من الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، مما يدعم استقرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ويدعم اليورو.

تُعدّ البيانات الصادرة من فرنسا ومنطقة اليورو ككل مهمة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، إذ تُشكّل توقعات السوق بشأن قرارات البنك المركزي الأوروبي المستقبلية، وقد تدعم العملة الموحدة في ظل تزايد حالة عدم اليقين في السوق العالمية. في الوقت نفسه، يُبقي حذر الاحتياطي الفيدرالي وعدم تأكيد أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة الأمريكية الدولار متقلبًا، مما يؤثر على ديناميكيات سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي على المدى القصير.