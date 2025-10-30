مخطط اليوم - فول الصويا (30.10.2025)

انخفضت العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو بأكثر من 1% عقب اختتام اجتماع ترامب وشي في بوسان، على الرغم من المكاسب الديناميكية التي شهدتها الأسعار سابقًا بفضل آمال التوصل إلى اتفاق تجاري واستئناف مشتريات فول الصويا الصيني. في نهاية المطاف، اشترت شركة كوفكو المملوكة للدولة ثلاث شحنات من فول الصويا للتسليم في ديسمبر ويناير، كبادرة حسن نية قبيل المحادثات، مما مثّل إشارة واضحة على التغيير بعد فترة من مقاطعة الإمدادات الأمريكية.

لم تشترِ الصين فول الصويا الأمريكي تقريبًا منذ بدء الحرب التجارية في أبريل. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الصين نوّعت مصادر توريدها بشكل كبير منذ بدء النزاع التجاري. قد لا يشير الطلب الحالي إلى تحول كلي في اتجاه المشتريات، إذ يتزامن مع فترة الركود الموسمية المعتادة في الإمدادات من دول أمريكا الجنوبية. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

تشهد أسعار فول الصويا ارتفاعًا منذ منتصف أكتوبر، وافتتح التداول بفارق ضئيل في بداية هذا الأسبوع، ليصل إلى ذروته عند حوالي 1100 سنت للبوشل - وهو أعلى مستوى له في 15 شهرًا. ومع ذلك، يتفاعل السعر بشكل سلبي بعد إعلان الصين. تجدر الإشارة إلى أن إعلان عام 2020 عن مشتريات قوية من فول الصويا والمنتجات الزراعية الأخرى لم يتم الوفاء به بالكامل. إلى أن يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية، مثل جدول الشراء الكامل، قد يختار المستثمرون جني المزيد من الأرباح. كما أن موقف المضاربين غير معروف؛ فقبل إغلاق الحكومة الأمريكية مباشرةً، احتفظ المستثمرون المضاربون بمراكز بيع صافية في فول الصويا. يجب التأكيد على أن البرازيل، من الناحية الهيكلية، لا تزال مصدر غالبية الواردات الصينية، حيث لبت أكثر من 70% من طلب الصين في عام 2025 من خلال تصدير كميات قياسية، نتيجةً لحرب التعريفات الجمركية وعدم اليقين السياسي. وقد تحمل المزارعون الأمريكيون العواقب السلبية لهذه السياسة، إذ كان موسم ذروة البيع يقع تاريخيًا في الخريف. ويؤكد بعض المحللين أن مشتريات شركة كوفكو ذات أبعاد سياسية بحتة، ولا تُغير من مكانة البرازيل كمورد رئيسي. وتُعتبر كمية فول الصويا التي اشترتها الصين، والبالغة 180 ألف طن، بمثابة لفتة أكثر منها إعادة توجيه حقيقية للتجارة.

التوقعات الفنية

يشهد السعر حاليًا انتعاشًا من مستوى 1070 سنتًا للبوشل، ولكن لا يمكن استبعاد سيناريو سد الفجوة التي نشأت في بداية هذا الأسبوع. يقع الدعم الرئيسي عند 1,058 عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% من الموجة الصعودية الأخيرة، و1,042 عند مستوى تصحيح 50.0%.