مخطط اليوم : GBPUSD (17.12.2025)

يُعدّ الجنيه الإسترليني اليوم أضعف عملات مجموعة العشر، بعد أن فتح تقرير التضخم الذي جاء أضعف بكثير من المتوقع الباب على مصراعيه أمام أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا منذ أغسطس. ويشير الانخفاض الكبير في الأسعار على أساس شهري إلى نهاية جمود التضخم المستمر الذي شهدته المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة.

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم (EMA100، باللون الأرجواني الداكن)، منهيًا بذلك الاتجاه الصعودي الذي بدأ في نوفمبر. وسيعتمد استمرار هذا التراجع بشكل كبير على تصريحات بنك إنجلترا، ولكن بالنظر إلى التباطؤ العالمي في خفض أسعار الفائدة (باستثناء الولايات المتحدة)، يبدو إعادة اختبار مستوى 1.30 أمرًا لا مفر منه.

المصدر: xStation5

ما الذي يؤثر على سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي اليوم؟