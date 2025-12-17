اقرأ أكثر
١:٠٨ م · ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: انخفاض غير متوقع في توقعات الأعمال من معهد إيفو 📉 🇩🇪 انخفاض طفيف في مؤشر DE40

DE40
المؤشرات
-
-

 

9:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، ألمانيا - توقعات الأعمال الألمانية لشهر ديسمبر:

 

  • القيمة الفعلية: 89.7؛ القيمة المتوقعة: 90.5؛ القيمة السابقة: 90.5؛

 

9:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، ألمانيا - التقييم الحالي الألماني لشهر ديسمبر:

 

  • القيمة الفعلية: 85.6؛ القيمة المتوقعة: 85.7؛ القيمة السابقة: 85.6؛

 

9:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، ألمانيا - مؤشر مناخ الأعمال الألماني الصادر عن معهد إيفو لشهر ديسمبر:

 

  • القيمة الفعلية: 87.6؛ القيمة المتوقعة: 88.2؛ القيمة السابقة: 88.0؛

 

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داكس من المتوسط ​​المتحرك الأسي 100 على فاصل الساعة 1، وانخفضت إلى ما دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6 بعد الانخفاض غير المتوقع في مؤشرات معنويات الأعمال التي نشرها معهد إيفو الألماني.

 

 

