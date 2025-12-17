عاجل: انخفاض غير متوقع في توقعات الأعمال من معهد إيفو 📉 🇩🇪 انخفاض طفيف في مؤشر DE40

9:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، ألمانيا - توقعات الأعمال الألمانية لشهر ديسمبر:
- القيمة الفعلية: 89.7؛ القيمة المتوقعة: 90.5؛ القيمة السابقة: 90.5؛
9:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، ألمانيا - التقييم الحالي الألماني لشهر ديسمبر:
- القيمة الفعلية: 85.6؛ القيمة المتوقعة: 85.7؛ القيمة السابقة: 85.6؛
9:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، ألمانيا - مؤشر مناخ الأعمال الألماني الصادر عن معهد إيفو لشهر ديسمبر:
- القيمة الفعلية: 87.6؛ القيمة المتوقعة: 88.2؛ القيمة السابقة: 88.0؛
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داكس من المتوسط المتحرك الأسي 100 على فاصل الساعة 1، وانخفضت إلى ما دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6 بعد الانخفاض غير المتوقع في مؤشرات معنويات الأعمال التي نشرها معهد إيفو الألماني.
التقويم الاقتصادي: مبيعات التجزئة من كندا؛ بيانات جامعة ميشيغان من الولايات المتحدة
عاجل: مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة أقل من التوقعات
مؤتمر أويدا التابع لبنك اليابان
حصاد الأسواق (19.12.2025)