التقويم الاقتصادي: استطلاع معهد إيفو، وتضخم منطقة اليورو، وتصريحات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (17.12.2025)

أثرت بيانات التضخم في المملكة المتحدة وتقرير صحيفة وول ستريت جورنال حول احتمال إجراء مقابلة مع كريستوفر والر لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في البيت الأبيض على الأسواق اليوم، مما زاد من تقلباتها، لا سيما في سوق الصرف الأجنبي.

لكن التقلبات الناجمة عن المؤشرات الاقتصادية الكلية لا تتوقف عند هذا الحد. ففي أوروبا، سيركز المستثمرون على معنويات قطاع الأعمال الألماني من خلال استطلاع معهد إيفو، بالإضافة إلى معدل التضخم في منطقة اليورو. أما في الولايات المتحدة، فسيتجه الاهتمام إلى أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية: ويليامز، وبوستيك، ووالر. وإلى جانب آخر المستجدات حول الحصار الأمريكي لناقلات النفط في فنزويلا، سيتأثر تقلب سوق النفط أيضاً بتقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي. وسنحصل خلال الليل على بيانات الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا.

الجدول الاقتصادي لليوم:

٧:٠٠ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي - بيانات التضخم لشهر نوفمبر:

مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي ٣.٢٪ على أساس سنوي؛ المتوقع ٣.٥٪ على أساس سنوي؛ السابق ٣.٦٪ على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي -٠.٢٪ على أساس شهري؛ المتوقع ٠.٠٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٤٪ على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي -٠.٢٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٣٪ على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي ٣.٢٪ على أساس سنوي؛ المتوقع ٣.٤٪ على أساس سنوي؛ السابق ٣.٤٪ على أساس سنوي؛

٩:٠٠ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي - مؤشر إيفو الألماني لشهر ديسمبر:

مؤشر مناخ الأعمال: المتوقع ٨٨.٢؛ السابق ٨٨.١؛

التقييم الحالي الألماني: المتوقع ٨٥.٧؛ السابق ٨٥.٦؛

توقعات الأعمال: المتوقع ٩٠.٥؛ السابق ٩٠.٦؛

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، منطقة اليورو - بيانات التوظيف:

الأجور في منطقة اليورو (الربع الثالث): ٣.٧٠٪ على أساس سنوي (السابق)؛

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، منطقة اليورو - مؤشر تكلفة العمالة (الربع الثالث):

التوقعات: ٣.٥٠٪ على أساس سنوي؛ (السابق): ٣.٦٠٪ على أساس سنوي؛

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، منطقة اليورو - بيانات التضخم:

مؤشر أسعار المستهلك: التوقعات: -٠.٣٪ على أساس شهري؛ (السابق): ٠.٢٪ على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك: التوقعات: ٢.٢٪ على أساس سنوي؛ (السابق): ٢.٢٪ على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: التوقعات: -٠.٥٪ على أساس شهري؛ (السابق): -٠.٥٪ على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: التوقعات: ٢.٤٪ على أساس سنوي؛ (السابق): ٢.٤٪ على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك المنسق باستثناء الطاقة والغذاء: التوقعات: ٢.٤٪ على أساس سنوي؛ (السابق): ٢.٤٪ على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك المنسق باستثناء الطاقة والغذاء: التوقعات -0.4% شهريًا؛ القيمة السابقة 0.2% شهريًا؛

1:15 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، الولايات المتحدة - كلمة والير، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي

1:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، كندا - مشتريات الكنديين من الأوراق المالية الأجنبية لشهر أكتوبر:

القيمة السابقة 22.120 مليار؛

1:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، كندا - مشتريات الكنديين من الأوراق المالية الأجنبية لشهر أكتوبر:

التوقعات 21.84 مليار؛ القيمة السابقة 31.32 مليار؛

2:05 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، الولايات المتحدة - كلمة ويليامز، عضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية

3:00 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، الولايات المتحدة - مخزونات التجزئة باستثناء السيارات لشهر سبتمبر:

القيمة السابقة 0.0%؛

3:00 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، الولايات المتحدة - مخزونات الشركات لشهر سبتمبر:

القيمة السابقة 0.0% شهريًا؛

الساعة 3:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:

مخزونات النفط الخام: التوقعات -2.400 مليون؛ القيمة السابقة -1.812 مليون؛

واردات النفط الخام: القيمة السابقة 0.212 مليون؛

مخزونات النفط الخام في كوشينغ: القيمة السابقة 0.308 مليون؛

إنتاج وقود التقطير: القيمة السابقة 0.380 مليون؛

مخزونات التقطير الأسبوعية وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية: القيمة السابقة 2.502 مليون؛

إنتاج البنزين: القيمة السابقة -0.178 مليون؛

مخزونات زيت التدفئة: القيمة السابقة 0.442 مليون؛

معدلات تشغيل المصافي الأسبوعية وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية: القيمة السابقة 0.4% أسبوعيًا؛

مخزونات البنزين: القيمة السابقة 6.397 مليون؛

عمليات تكرير النفط الخام وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية: القيمة السابقة -0.016 مليون أسبوعيًا؛

5:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي - الولايات المتحدة - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بوستيك، يتحدث

6:00 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي - الولايات المتحدة - مزاد سندات لأجل 20 عامًا:

النسبة السابقة: 4.706%؛

9:45 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي - نيوزيلندا - بيانات الناتج المحلي الإجمالي: