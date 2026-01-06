مخطط اليوم: خام غرب تكساس الوسيط؛ ترامب يعوّل على استثمارات من عمالقة النفط الأمريكيين 🖋️

تركز الجهود الأمريكية في فنزويلا، عقب استيلاء نيكولاس مادورو على السلطة، على إعادة بناء قطاع النفط المدمر في البلاد. ومن المتوقع أن يجتمع وزير الطاقة كريس رايت هذا الأسبوع مع كبرى شركات النفط الأمريكية. وتأمل الإدارة الأمريكية أن تساعد شركات مثل شيفرون وكونوكو فيليبس وغيرها في استعادة الإنتاج بعد سنوات من الإهمال والفساد. إلا أن شركات النفط تتعامل مع الوضع بحذر، وتسعى للحصول على ضمانات بالاستقرار السياسي وسيادة القانون ودعم أمريكي طويل الأمد قبل الالتزام باستثمارات بمليارات الدولارات، والتي يقدرها الخبراء بنحو 10 مليارات دولار أمريكي سنويًا على مدى العقد المقبل.

وصرح الرئيس دونالد ترامب بأنه لن تُجرى انتخابات في المدى القريب، بحجة أن البلاد يجب أولًا "إعادة تأهيلها". كما أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تدعم إعادة بناء قطاع النفط، وزعم أنه يمكن استئناف العمليات في أقل من 18 شهرًا، مع إمكانية تعويض الشركات من قبل الحكومة الأمريكية أو من عائدات الإنتاج المستقبلية. صوّر ترامب هذه الاستراتيجية كوسيلة لخفض أسعار النفط والوقود للمستهلكين الأمريكيين، مع تعزيز النفوذ الأمريكي في قطاع الطاقة والجيوسياسي.

أما بالنسبة لسوق النفط، فمن غير المرجح أن يكون للتطورات في فنزويلا تأثير كبير على المدى القريب. فمصافي التكرير على ساحل خليج المكسيك الأمريكي - المصممة لمعالجة النفط الخام الفنزويلي الثقيل - قادرة على استيعاب الواردات في حال عودة الإمدادات تدريجيًا. مع ذلك، فإن التوقعات طويلة الأجل. ومن المرجح أن يُحدث أي إمداد إضافي من فنزويلا ضغطًا طفيفًا فقط على الأسعار خلال السنوات القادمة. وسيعتمد حجم وسرعة التعافي على التمويل والاستقرار السياسي، وما إذا كانت الشركات ستُقرر في نهاية المطاف الالتزام باستثمارات ضخمة - وهو قرار من المرجح أن يتطلب ضمانات أمريكية.

لم تكتفِ أسعار النفط باستعادة خسائرها الأولية التي تكبدتها بعد عطلة نهاية الأسبوع، بل تجاوزت الآن مستويات إغلاق يوم الجمعة.