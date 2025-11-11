مخطط اليوم - الفضة (11.11.2025)

وأشار دانيال غالي، كبير استراتيجيي السلع في شركة تي دي للأوراق المالية، إلى أنه على الرغم من انحسار قيود العرض مؤخرًا، إلا أن السوق لا يزال عرضة للتصحيحات قصيرة الأجل. وفقًا لبيانات رابطة سوق السبائك في لندن، ارتفعت مخزونات الفضة في خزائن لندن إلى 198 مليون أونصة، بزيادة قدرها 111 مليونًا بعد أسبوعين فقط من الارتفاع الحاد الأخير في الأسعار. ومن المرجح أن يأتي جزء كبير من هذا العرض الجديد من إعادة التدوير والتخزين الخاص، وليس من البورصات أو صناديق الاستثمار المتداولة.