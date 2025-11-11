مخطط اليوم - الفضة (11.11.2025)

ارتفعت أسعار الفضة اليوم بنسبة تقارب 1%، لتتجاوز 50 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بدعم من ارتفاع أسعار الذهب. والجدير بالذكر أن المعدن أُضيف رسميًا إلى قائمة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية للمعادن الأساسية لعام 2025، وهي خطوة قد تُعزز، نظريًا، الطلب الصناعي وتُعيد تشكيل سلسلة التوريد العالمية.
- وقد يؤدي التصنيف الجديد إلى تعديلات في السياسة التجارية الأمريكية أو فرض تعريفات جمركية جديدة، مما يدفع بنوك السبائك إلى توخي الحذر بشأن سحب احتياطياتها من الفضة وسط تزايد حالة عدم اليقين.
- في الشهر الماضي، ارتفعت أسعار الفضة إلى مستوى قياسي بلغ 54.5 دولارًا أمريكيًا للأونصة، حيث قوبل تقلص العرض بزيادة الطلب الصناعي وتزايد اهتمام المستثمرين الأفراد وسط سوق فورية ضيقة.
- وأشار دانيال غالي، كبير استراتيجيي السلع في شركة تي دي للأوراق المالية، إلى أنه على الرغم من انحسار قيود العرض مؤخرًا، إلا أن السوق لا يزال عرضة للتصحيحات قصيرة الأجل. وفقًا لبيانات رابطة سوق السبائك في لندن، ارتفعت مخزونات الفضة في خزائن لندن إلى 198 مليون أونصة، بزيادة قدرها 111 مليونًا بعد أسبوعين فقط من الارتفاع الحاد الأخير في الأسعار. ومن المرجح أن يأتي جزء كبير من هذا العرض الجديد من إعادة التدوير والتخزين الخاص، وليس من البورصات أو صناديق الاستثمار المتداولة.
- قد ينشأ ضغط جديد محتمل على السوق إذا استمرت المخزونات في شنغهاي ونيويورك في الانخفاض أو إذا أدت قيود التصدير والتعريفات الجمركية الجديدة إلى تعطيل تجارة المعادن العالمية. ويمثل إدراج الفضة في قائمة المعادن الهامة في الولايات المتحدة نقطة تحول طويلة الأجل.
تتعافى الفضة من خسائرها الأخيرة وقد استقرت فوق متوسطها المتحرك الأساسي لمدة 50 يومًا (EMA50) (الخط البرتقالي) على الرسم البياني اليومي. يعمل هذا المستوى، حوالي 47.5 دولارًا أمريكيًا، كدعم رئيسي الآن. ولا تزال المقاومة الأكثر أهمية بالقرب من 52.5 دولارًا أمريكيًا للأونصة، حيث بدأ آخر اندفاع هبوطي كبير.
