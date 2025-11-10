انخفاض زوج USDCHF بنسبة 0.2% 📉 هل تضمن سويسرا تخفيض الرسوم الجمركية؟🇨🇭

انخفض زوج العملات USDCHF بنسبة 0.2% عقب ورود تقارير تفيد بأن سويسرا على وشك إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، من شأنها خفض الرسوم الجمركية القياسية البالغة 39% على الصادرات السويسرية إلى 15%، وهي نفس النسبة المطبقة على الاتحاد الأوروبي. وذكرت بلومبرغ أنه من الممكن إتمام الصفقة خلال الأسبوعين المقبلين، على الرغم من أن أياً من الجانبين لم يؤكد رسمياً المفاوضات.

كانت الرسوم الجمركية المفروضة على سويسرا في أغسطس هي الأعلى على الإطلاق بين الدول المتقدمة. وبررت واشنطن موقفها التجاري العدواني بالإشارة إلى عجز تجاري يتجاوز 40 مليار دولار مع سويسرا، مدفوعاً بشكل رئيسي بصادرات الكيماويات والأدوية والآلات والذهب.

من شأن نجاح الاتفاقية أن يُسهم في تخفيف تراجع القدرة التنافسية للمنتجات السويسرية في الولايات المتحدة، والتي تأثرت بشكل أكبر بالارتفاع القوي لقيمة الفرنك السويسري استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين في عام 2025 - حيث ارتفعت قيمتها بنحو 12% منذ بداية العام مقابل الدولار الأمريكي. من ناحية أخرى، يظل الفرنك السويسري تحت ضغط من انخفاض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بشكل كبير (آخر مرة كان 0.1% على أساس سنوي مقابل توقعات 0.3%)، مما يضطر البنك الوطني السويسري إلى الحفاظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر.