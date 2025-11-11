مؤشر داكس: أداء متباين لمؤشر DE40 على الرغم من المشاعر الإيجابية في أوروبا. 📊أسهم فرابورت عند أعلى مستوى لها في 6 سنوات.

تشهد أسواق الأسهم الأوروبية اليوم تداولات مرتفعة في الغالب، حيث يرحب المستثمرون بمؤشرات تشير إلى قرب انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية، ويظل موسم الأرباح قويًا. أما في ألمانيا، فتتباين المعنويات، حيث تقود أسهم فرابورت (FRA.DE) المكاسب بعد نتائج ربع سنوية قوية، بينما تشهد لوفتهانزا (LHA.DE) ارتفاعًا أيضًا. وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، جاءت المعنويات الاقتصادية الألمانية لمؤشر ZEW مخيبة للآمال، حيث انخفضت على أساس شهري، على عكس توقعات التحسن.

مؤشر ZEW للمعنويات الاقتصادية (أكتوبر): 38.5 (توقعات 41، السابق 39.3). الوضع الحالي: -78.7 مقابل -78.2 متوقعة و-80.0 السابق. ضعف زوج اليورو/الدولار الأمريكي قليلاً بعد صدور البيانات.

تفوقت الأسهم السويسرية في الأداء، حيث ارتفعت أسهم ريتشمونت وسواتش جروب بعد تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تخفض الرسوم الجمركية على السلع السويسرية.

سجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أعلى مستوى له في أسبوعين، مدعومًا بقوة قطاع الاتصالات عقب نتائج فودافون الإيجابية. وارتفع كلٌ من مؤشر كاك 40 الفرنسي ومؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 0.8%.

DE40 (D1)

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني بنحو 0.4%، على الرغم من أن المؤشر تعافى بقوة من مستوى 23,300 نقطة إلى حوالي 24,100 نقطة. وسيراقب المتفائلون منطقة المقاومة عند 24,200 نقطة، والتي يُمثلها المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (البرتقالي).

المصدر: xStation5

نتائج قوية لشركة فرابورت

ارتفعت أسهم فرابورت إلى أعلى مستوياتها منذ صيف 2019، مرتفعةً بنحو 9% بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تفوقت على المتوقع في الربع الثالث. وتحسن التدفق النقدي الحر بشكل ملحوظ مع اقتراب اكتمال استثمارات المطارات العالمية الكبرى.

جاءت الإيرادات أقل بقليل من التوقعات، لكن الشركة تفوقت في أدائها على جميع أقسامها الأربعة من حيث مقاييس الربح.

ارتفعت حركة المسافرين في أكتوبر بنحو 6%، بينما لا تزال توقعات المسافرين لعام 2025 (حوالي 63 مليون مسافر) متوافقة مع توقعات السوق. وأشار المحللون إلى وجود فرصة قوية لتجاوز فرابورت توقعات صافي الربح لعام 2025 بعد الأداء القوي في الربع الثالث.

أعلنت شركة تشغيل مطار فرانكفورت عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) المعدلة للربع الثالث من عام 2025 والتي بلغت حوالي 535 مليون يورو، أي ما يزيد بنحو 1-3% عن تقديرات الشركة ومورغان ستانلي، مدعومةً باسترداد 50 مليون يورو من المعاشات التقاعدية و8 ملايين يورو من تعويضات المرافق في قطاع التجزئة والعقارات.

حققت أقسام الطيران والمناولة الأرضية أداءً متميزًا، متجاوزةً توقعات الإيرادات والتكاليف. وتباين أداء العمليات الدولية، حيث تفوقت اليونان والبرازيل وليوبليانا، بينما تأخرت الولايات المتحدة وبلغاريا.

شهد قطاع التجزئة والعقارات نموًا متواضعًا، حيث بلغت الإيرادات 145 مليون يورو، وارتفع الإنفاق لكل مسافر بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 3.06 يورو، مدفوعًا بشكل رئيسي بنتائج الإعلانات القوية.

ارتفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة إلى 45.5% من 40.3% في الربع السابق. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الطيران بنسبة 19% لتصل إلى 162 مليون يورو، وحسّن قطاع المناولة الأرضية هامشه من 7% إلى 16%.

تعزز التدفق النقدي الحر على الرغم من إنفاق رأسمالي بلغ 328 مليون يورو، مدعومًا بتحسين إدارة رأس المال العامل وانخفاض تكاليف التمويل.

أعادت فرابورت تأكيد توقعاتها للعام بأكمله، متوقعةً أن يكون التدفق النقدي الحر قريبًا من نقطة التعادل، وأن يتراوح صافي الدين بين 8.3 و8.5 مليار يورو (تقديرات مورغان ستانلي: 8.4 مليار يورو).

ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 2.6% في فرانكفورت، و3% في جميع المطارات الإقليمية اليونانية. ويُظهر جدول الرحلات الشتوية نموًا في سعة المقاعد بنحو 3% على أساس سنوي، بانخفاض طفيف عن نسبة 5-6% في سبتمبر.

المصدر: xStation5