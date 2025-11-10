ملخص يومي: وول ستريت في حالة من النشوة الكاملة، والدولار الأسترالي يحقق مكاسب بفضل تشدد بنك الاحتياطي الأسترالي، واستمرار انتعاش الذهب(10.11.2025)

في أسواق العملات الأجنبية، انخفض الدولار مقابل مُعظم عملات مجموعة العشر، على الرغم من أن الخسائر لا تزال محدودة مع استقرار مؤشر الدولار (

). حقق الدولار الأسترالي أداءً قويًا اليوم (

،

)، وذلك عقب التصريحات المتشددة من أ. هاوزر، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، والتي شدد فيها على ضرورة اتباع سياسة تقييدية. أما العملة الأضعف فهي الين الياباني (

؛

). ويظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستقرًا عند مستوى 1.156.