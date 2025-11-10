ملخص يومي: وول ستريت في حالة من النشوة الكاملة، والدولار الأسترالي يحقق مكاسب بفضل تشدد بنك الاحتياطي الأسترالي، واستمرار انتعاش الذهب(10.11.2025)

- اختتمت مؤشرات الأسهم موسمها على مكاسب ملحوظة.
- أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يمهد الطريق لإنهاء الإغلاق الحكومي.
- أكدت تصريحات جديدة من بنك الاحتياطي الأسترالي التوقعات المتشددة للدولار الأسترالي.
- ارتفعت أسعار المعادن الثمينة رغم تجدد شهية المخاطرة.
- استهلت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة الأسبوع الجديد بانتعاش قوي (مؤشر US100: +1.9%، مؤشر US500: +1.3%، مؤشر US2000: +1.1%، مؤشر US30: +0.5%)، مما عوض تقريبًا جميع الخسائر التي تكبدتها خلال الجلستين الماضيتين.
- سادت حالة من النشوة في الأسواق عقب إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يمهد الطريق لإنهاء الإغلاق الحكومي. أيدت كتلة من ثمانية ديمقراطيين من الوسط الاقتراح الجمهوري، الذي يتضمن تمويلًا حتى نهاية يناير 2026، وميزانية سنوية كاملة للوكالات الفيدرالية الرئيسية، ودفع رواتب متأخرة للموظفين المفصولين مؤقتًا - مقابل تصويت في ديسمبر على إعانات قانون الرعاية الصحية الأمريكي (أوباما كير). ومع ذلك، أثار مشروع القانون انقسامًا بين الديمقراطيين، حيث يسعى الكثير منهم إلى عرقلته في مجلس النواب.
- أعلن وارن بافيت أنه سيتوقف عن كتابة رسائله السنوية لمساهمي بيركشاير هاثاواي (BRKA.US) والتحدث في الاجتماعات السنوية للشركة. يُسلّم الملياردير البالغ من العمر 95 عامًا زمام القيادة إلى جريج أبيل، الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي في 1 يناير 2026. كما يُخطط بافيت لتسريع نقل أسهمه في بيركشاير إلى أربع مؤسسات عائلية.
- تُجري سويسرا مفاوضاتٍ بشأن اتفاقية تجارية جديدة مع الولايات المتحدة من شأنها خفض الرسوم الجمركية على السلع السويسرية من 39% إلى 15%، وفقًا لبلومبرغ. ومن المُحتمل إتمام الاتفاقية في غضون أسبوعين، على الرغم من أن أيًا من الجانبين لم يُعلّق على التقارير حتى الآن.
- امتدّ التفاؤل إلى أوروبا أيضًا. فقد ارتفع مؤشر EU50 بنسبة 1.22%، مُعزّزًا بالأداء القوي لمؤشر W20 البولندي (+1.95%)، ومؤشر SPA35 الإسباني (+1.8%)، ومؤشر DE40 الألماني (+1.15%).
- في أسواق العملات الأجنبية، انخفض الدولار مقابل مُعظم عملات مجموعة العشر، على الرغم من أن الخسائر لا تزال محدودة مع استقرار مؤشر الدولار (USDIDX: +0.03%). حقق الدولار الأسترالي أداءً قويًا اليوم (AUDUSD: +0.75%، AUDJPY: +1%)، وذلك عقب التصريحات المتشددة من أ. هاوزر، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، والتي شدد فيها على ضرورة اتباع سياسة تقييدية. أما العملة الأضعف فهي الين الياباني (USDJPY: +0.2%؛ EURJPY: +0.3%). ويظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستقرًا عند مستوى 1.156.
- ارتفع كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.25%، مواصلين سلسلة جلسات من التقلبات المنخفضة، بينما استقرت عقود الغاز الطبيعي المسال (NATGAS) الآجلة بعد مكاسب مبكرة.
- بدأت المعادن النفيسة بداية إيجابية للأسبوع على الرغم من ازدياد شهية المخاطرة في أسواق الأسهم: ارتفع الذهب بنسبة 2.55% ليصل إلى 4,106 دولارات للأونصة، وارتفعت الفضة بنسبة 4.1% لتصل إلى 50.43 دولارات للأونصة.
