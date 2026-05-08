مخطط اليوم: الفضة لا تستسلم 📈 تدفقات رأس المال تعود إلى السوق 🔍

يواصل سعر الفضة ارتفاعه (+2.1%)، متعافياً من تراجع جلسة التداول الأخيرة أمس، ومعيداً اختبار مستوى المقاومة النفسي عند 80 دولاراً للأونصة. وتحافظ المعادن النفيسة على اتجاهها الصعودي رغم الحادث العسكري في مضيق هرمز، حيث يدعم انتعاش الطلب المضاربي هذا الارتفاع المستمر.

استعاد عقد الفضة ما يقارب نصف انخفاضه الذي شهده عند إغلاق الأمس. ويُعدّ اختراق ثلاثة متوسطات متحركة أساسية رئيسية (EMA10، EMA30، وEMA100) إشارة واضحة على زخم صعودي. مع ذلك، ما لم يتجاوز السعر مستوى 80 دولارًا، يبقى التماسك حول هذه المتوسطات أكثر ترجيحًا من حدوث اختراق مستدام. المصدر: xStation5

ما الذي يدفع سعر الفضة اليوم؟

ضعف الدولار: السوق يتوقع خفضًا للتصعيد. أمضى مؤشر الدولار الأمريكي ( USDIDX ) عدة جلسات يختبر مستوى دعم رئيسي قرب 97.50-97.80 (أدنى مستوياته في شهرين تقريبًا). يشير العودة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل الصراع مع إيران إلى أن السوق يتوقع بقوة سيناريو سلام، متجاهلًا علاوة المخاطر الجيوسياسية. إضافةً إلى ذلك، لا تزال عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أقل بـ 10 نقاط أساسية من ذروتها في أبريل، مما يعزز جاذبية الأصول غير المدرة للدخل.

اللامبالاة الجيوسياسية: تجاهل مضيق هرمز. على الرغم من الاشتباك المسلح الذي شاركت فيه مدمرات أمريكية، استأنفت الفضة ارتفاعها سريعًا. هذا العودة إلى اتجاهات ما قبل الحادث (ضعف الدولار، انخفاض أسعار النفط، استقرار العوائد) يُثبت أن المستثمرين ينظرون إلى التوترات الإقليمية على أنها "ضجيج" عابر، مفضلين التركيز على التفاؤل المحيط باتفاقية السلام المقترحة المكونة من صفحة واحدة.

تراكم الفضة: عودة "الأموال الساخنة". تؤكد بيانات مجموعة بورصة شيكاغو التجارية ( CME Group ) أن أحجام التداول على عقود الفضة الآجلة والخيارات تتعافى من أدنى مستوياتها الشهرية، مما يشير إلى عودة الطلب المضاربي. استعادة مستويات النشاط المحايدة مع الحفاظ على ارتداد فني يُشير إلى أن رؤوس الأموال قد توقفت عن الهروب من السوق، وهي الآن تستعد لاختراق محتمل، معتبرةً الانخفاضات الأخيرة فرصة لبناء مراكز شراء.

حجم التداول اليومي لمشتقات الفضة (الأزرق الداكن - العقود الآجلة؛ الأزرق الفاتح - الخيارات). المصدر: مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME Group)