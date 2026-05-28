مؤشر ناسداك يرتفع مدفوعاً بانتعاش قطاع البرمجيات 📈 هل لا يزال انتعاش وول ستريت بعيداً عن نهايته؟

يشهد سوق وول ستريت انتعاشاً اليوم مدفوعاً بالتفاؤل الذي أعقب تقارير أكسيوس حول إبرام اتفاقية سلام بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن البيانات الاقتصادية الكلية القوية. وقد ساهمت هذه البيانات في تخفيف المخاوف بشأن التضخم، حيث جاء معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الشهري أقل بقليل من التوقعات عند 0.4% مقابل 0.5% المتوقعة، مما يشير أيضاً إلى قوة الأوضاع الاقتصادية العامة.

وترتفع أسهم مايكروسوفت بعد تقارير عن إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، بينما يتفوق أداء قطاع البرمجيات على قطاع أشباه الموصلات، حيث تتعرض شركات مثل إنتل وإنفيديا لضغوط. ومن بين الشركات الرابحة اليوم شركات مثل سيرفيس ناو وأوراكل ونيتاب.

في المقابل، سبق أن نفت طهران تقارير أكسيوس مراراً وتكراراً، ويبدو أن الوضع هذه المرة مماثل. فبعد وقت قصير من نشر أكسيوس، أشارت مصادر i24NEWS إلى أن المفاوضات التي أجراها عراقجي، الرئيس الإيراني، والمبعوث الأمريكي ويتكوف، لم تحظَ في نهاية المطاف بموافقة القيادة الإيرانية. أفادت التقارير أن المرشد الروحي الإيراني، مجتبى خامنئي، لم يوافق على المضي قدماً في الاتفاق.

ومع ذلك، لم تتراجع الأسواق عن مكاسبها بعد هذه التقارير، بل استمرت في الارتفاع مدعومةً بتراجع المخاوف بشأن احتمال ارتفاع أسعار النفط والتضخم.

وبعد نحو ساعة من افتتاح جلسة التداول الأمريكية، عاد مؤشر ناسداك 100 الآجلة ليتجاوز 30,000 نقطة، محا سريعاً الخسائر الأولية التي تكبدها في بداية الجلسة. ويقع مستوى الدعم الرئيسي حالياً عند حوالي 29,700-29,900 نقطة، بينما لا تزال منطقة المقاومة الرئيسية قريبة من 30,400 نقطة، أي عند مستويات قياسية تقريباً.

ارتفاع أسهم Snowflake بنسبة 35% وسط أرباح قوية وصفقة مع AWS

تشهد أسهم Snowflake (SNOW.US) ارتفاعًا ملحوظًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق، وذلك بعد أن قدمت الشركة المتخصصة في بيانات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي أحد أقوى تقاريرها الفصلية في السنوات الأخيرة. لم تكتفِ الشركة بتجاوز توقعات وول ستريت فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح فحسب، بل رفعت أيضًا توقعاتها وأعلنت عن توسعة ضخمة في شراكتها مع Amazon Web Services (AWS) بقيمة 6 مليارات دولار. وقد فسّر المستثمرون هذا التقرير كإشارة قوية على أن المخاوف المحيطة بما يُسمى بـ"نهاية عصر البرمجيات كخدمة" (SaaS) ربما كانت مبالغًا فيها.

أهم الحقائق

أعلنت Snowflake عن إيرادات بلغت 1.39 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2027، بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي.

ارتفعت إيرادات المنتجات بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى 1.33 مليار دولار، مسجلةً تسارعًا ملحوظًا مقارنةً بالأرباع السابقة.

بلغ ربح السهم 0.39 دولار أمريكي، مقابل توقعات المحللين التي كانت حوالي 0.32 دولار أمريكي.

تجاوزت توقعات إيرادات منتجات الشركة للربع الثاني، والتي تراوحت بين 1.415 و1.42 مليار دولار، توقعات وول ستريت التي كانت تُقدر بنحو 1.37 مليار دولار.

رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات منتجاتها للعام بأكمله إلى 5.84 مليار دولار.

أعلنت Snowflake عن اتفاقية جديدة مدتها خمس سنوات بقيمة 6 مليارات دولار مع Amazon Web Services لتطوير البنية التحتية.

ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 30% عقب صدور التقرير، مسجلةً أعلى مستوى لها هذا العام.

يشهد نمو الذكاء الاصطناعي تسارعًا مستمرًا.

أكدت الإدارة أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركًا رئيسيًا لنمو الشركة. ووصف الرئيس التنفيذي، سريدهار راماسوامي، الربع الأول بأنه "نقطة تحول واضحة" لاستراتيجية Snowflake في مجال الذكاء الاصطناعي، مسلطًا الضوء على الإقبال الكبير على كلٍ من منصة الشركة الأساسية ومنتجاتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

تحسّن أحد أهم المؤشرات التي تحظى بمتابعة دقيقة، وهو معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية، إلى 126%، مسجلًا أول زيادة بعد عدة أرباع من الركود. يشير هذا إلى أن العملاء الحاليين يعودون لزيادة إنفاقهم بوتيرة أسرع.

أشارت شركة Snowflake أيضًا إلى أن استخدام منتجاتها من مساعدي الذكاء الاصطناعي قد تضاعف أكثر من مرتين مقارنةً بالفترة السابقة، مما يعزز فكرة أن عملاء المؤسسات يستثمرون بنشاط في البنية التحتية للبرمجيات المصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي.

يرى المستثمرون أن Snowflake شركة رائدة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة نظرًا لتخوف العديد من المستثمرين من أن يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تغييرًا جذريًا في نموذج أعمال البرمجيات كخدمة (SaaS) التقليدي. وقد أدت هذه المخاوف إلى تراجع أسعار العديد من أسهم شركات البرمجيات خلال العام الماضي.

ويُفنّد تقرير Snowflake هذا التصور. فبدلًا من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل منصات SaaS، تُشير نتائج الشركة إلى أن الشركات تبحث بنشاط عن حلول بيانات الذكاء الاصطناعي السحابية القادرة على التعامل مع أحمال عمل الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلة.

كما فُسِّرَت اتفاقية AWS الضخمة على أنها دليل قوي على الثقة في الطلب المستقبلي. فقد التزمت Snowflake بإنفاق 6 مليارات دولار على البنية التحتية لشركة أمازون ورقائق الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو مستوى استثمار يُشير إلى أن الإدارة تتوقع نموًا كبيرًا في أحمال العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المستقبل.

تقرير قوي، لكن التقييم لا يزال مرتفعًا

على الرغم من ردة فعل السوق الإيجابية للغاية، لا يزال بعض المستثمرين حذرين بشأن التقييم. فبعد الارتفاع، يتم تداول أسهم Snowflake بمضاعف سعر إلى مبيعات مرتفع جدًا يبلغ حوالي 17، مما يقلل من احتمالية حدوث أي خلل تشغيلي. ويبدو أن الشركة تدخل مرحلة نمو أقوى مجددًا، مدعومة بتسارع الطلب على الذكاء الاصطناعي وتحسن أنماط إنفاق العملاء. ومع ذلك، بعد هذا الارتفاع الحاد، قد يكون الكثير من الأخبار الإيجابية قد انعكس بالفعل في سعر السهم. في الوقت الحالي، يمثل تقرير أرباح Snowflake أحد أوضح المؤشرات حتى الآن على أن بعض شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) لا تزال قادرة على الازدهار، بل وربما تسريع نموها، في عصر الذكاء الاصطناعي.

