مخطط اليوم: النفط (23.09.2025)

يتعرض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لضغوط اليوم، حيث توصلت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق تاريخي لاستئناف تصدير النفط الخام عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى تركيا، والذي أُغلق منذ مارس/آذار 2023 بسبب نزاع على عائدات التصدير والحقوق القانونية. يسمح الاتفاق الأولي بتدفق ما يقارب 230 ألف برميل يوميًا، بانتظار الموافقة النهائية من مجلس الوزراء العراقي وتسوية المدفوعات المتأخرة مع شركات النفط الأجنبية (مثل DNO وGenel Energy). وقد بدأت الاستعدادات الفنية بالفعل، ومن المتوقع استئناف الصادرات خلال 48 ساعة في حال عدم حدوث أي تأخيرات جديدة.

تأتي استعادة الإمدادات هذه في الوقت الذي تسعى فيه دول أوبك إلى استعادة حصتها السوقية، مما يعزز التوقعات بفائض نفطي عالمي أكبر. وكانت عمليات الإغلاق السابقة قد نجمت عن تحكيم، حيث أُمرت تركيا بدفع 1.5 مليار دولار للعراق مقابل صادرات كردية غير مصرح بها، بينما لا تزال مفاوضات التعويضات جارية.

ويُستشهد بإعادة فتح خط الأنابيب كسبب مباشر لاستمرار انخفاض أسعار النفط في بداية هذا الأسبوع، حيث يأخذ المتداولون في الاعتبار تجدد العرض وتداعياته الهبوطية الأوسع على السوق.

بعد فترة من التقلبات السعرية، استأنف خام غرب تكساس الوسيط اتجاهه الهبوطي العام عقب قرار استئناف الصادرات من العراق وكردستان. يبلغ السعر الحالي 61.89 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مسجلًا انخفاضًا واضحًا دون المتوسطات المتحركة الرئيسية (EMA 50، 100، 200). مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 42، مما يشير إلى ضغط بيع معتدل. علاوة على ذلك، يتداول خام غرب تكساس الوسيط في الجزء السفلي من النطاق الذي تحدده نطاقات بولينجر لـ 14 جلسة، مما يشير إلى زيادة ضغط البيع ويؤكد عودة الاتجاه الهبوطي العام. المصدر: xStation