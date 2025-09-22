مخطط اليوم: الذهب (22.09.2025)

حافظ الذهب على اتجاه صعودي واضح في بداية الأسبوع بعد تباطؤ انتعاش الدولار عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي. ووصلت الأسعار إلى مستوى تاريخي تجاوز 3700 دولار للأونصة، مستفيدةً من سلسلة التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي في الاقتصادات العالمية الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، ترتفع عوائد السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، مما يدفع المستثمرين إلى زيادة تعرضهم لأصول الملاذ الآمن. وتُسرّع البنوك المركزية من توسيع ميزانياتها العمومية، ووصلت مخزونات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2022. موسميًا، يُعد شهري سبتمبر وأكتوبر مناسبين لتحركات ديناميكية في سوق الذهب، خاصةً عندما يتبع قرار الاحتياطي الفيدرالي عمليات جني الأرباح.

يُعد الذهب والفضة من بين أفضل السلع أداءً اليوم، متفوقين على النفط وخام غرب تكساس الوسيط والغاز الطبيعي، واللذين عادةً ما يكونان أكثر تقلبًا على أساس يومي، بناءً على البيانات التاريخية.

سجل عقد الذهب (GOLD) اليوم مستويات قياسية جديدة، محافظًا على اتجاه تصاعدي ديناميكي طويل الأجل. ويظل المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (المنحنى الأزرق في الرسم البياني أدناه) نقطة الدعم الأهم، والتي كانت منذ أبريل من هذا العام نقطة تنشيط الطلب على الاتجاه الحالي، وبعدها عاد الذهب إلى الارتفاع. وطالما بقيت الأداة فوق هذا الحاجز، سيظل الاتجاه العام ثابتًا.

المصدر: xStation