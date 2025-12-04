صناديق الاستثمار العقاري الصناعية - هل توفر الأصول حقًا؟

في أوقات اضطراب السوق، من الطبيعي أن يبحث المستثمرون عن أصول آمنة حيث يمكنهم الاحتفاظ برؤوس أموالهم حتى تهدأ الاتجاهات وتتضح المشاعر.

في الآونة الأخيرة، شعر المستثمرون بنقص في الأصول الآمنة. زعزعت السياسة الأمريكية غير المستقرة الثقة في الدولار والسندات الأمريكية. وشهدت المعادن الثمينة تقلبات نادرة، وخسرت عملة البيتكوين أكثر من 30% من قيمتها في الشهرين الماضيين فقط.

يشير البعض إلى تفوق الاستثمار في العقارات خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية والسوقية. غالبًا ما تفتقر هذه النظرة إلى مبررات جوهرية، لكنها ليست المشكلة الأكبر. فجمود السوق، ومتطلبات رأس المال، وتجميد مبالغ كبيرة ليست للجميع.

ولكن، ماذا لو كانت هناك طريقة للاستثمار في العقارات من خلال سوق رأس المال تتيح جني معظم فوائدها دون القلق بشأن معظم مخاطرها أو سلبياتها؟ تُقدم ما يُسمى بصناديق الاستثمار العقاري (REITs) هذه الإمكانيات. ومع ذلك، ليست جميع صناديق الاستثمار العقاري متساوية؛ فمفتاح النجاح اليوم يكمن في شريحة السوق. تعاني العقارات المكتبية من ضعف العوائد وتراكم الديون بسبب فائض العرض. أما العقارات السكنية، خلافًا للاعتقاد السائد، فهي شديدة التأثر بالدورات الاقتصادية، كما أن فقاعات المضاربة واسعة النطاق التي تدعمها القوانين المحلية تُعرّض المستثمرين لخطر التصحيحات الكبيرة.

يُعد سوق العقارات الصناعية، وهو قطاع من سوق العقارات يتمتع بميزة تنافسية عالية، ولكنه مربح للغاية، قطاعًا خالٍ إلى حد كبير من هذه المشاكل. لقد ولّى عهد امتلاك الشركات للبنية التحتية والمباني. واليوم، تحتاج الشركات إلى أن تكون مرنة وقابلة للتكيف؛ إذ لا يمكنها الارتباط الدائم بقطعة أرض. ومن هنا، يتطور سوق صناديق الاستثمار العقاري الصناعية بشكل متزايد.

تتمثل مزايا هذه الأدوات وهذا القطاع فيما يلي:

معدلات إشغال أعلى بكثير. صناديق الاستثمار العقاري الصناعية أكثر كفاءة في تنظيم المستأجرين.

تقلبات أسعار أقل؛ العقارات الصناعية أكثر تخصصًا وجودة أفضل.

فرص أكبر لزيادات الإيجارات؛ الكيانات الاقتصادية الكبيرة في وضع أفضل من المستهلكين الذين لا تواكب أجورهم ارتفاع الأسعار.

حساسية أقل للأنظمة؛ يُخفف غياب الضغط الاجتماعي والبُعد الكبير عن المناطق المكتظة بالسكان الضغط على الحكومة لتنظيم هذه الصناعة.

عادةً ما تُوقّع العقود لسنوات عديدة مُسبقًا، مما يُؤمّن تدفقًا نقديًا مستقرًا.

من هم روّاد السوق، وما هي آفاق هذه الكيانات، وما هو نموذج أعمالهم؟

من أبرز الخيارات الواعدة في هذا القطاع شركة STAG الصناعية.

تتميز الشركة بمعدل إشغال يزيد عن 95%.

ويصل معدل الاحتفاظ بالعملاء إلى 75%.

ويتجاوز معدل زيادة الإيجارات 20%.

تتميز بتنوع غير مسبوق؛ حيث لا تمثل أمازون، أكبر عميل للشركة، سوى 2.8% من الإيرادات.

وتبلغ نسبة نمو الإيرادات 9% على أساس سنوي.

14 عامًا من نمو الأرباح، مع نسبة تغطية تبلغ 60%.

رفعت موديز تصنيف ديونها مؤخرًا.

لا تدفع الشركة أرباحًا سنوية أو ربع سنوية، بل شهرية.

STAG الصناعية (STAG.US - D1)

المصدر: xStation5