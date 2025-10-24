مخطط اليوم : الذهب (24.10.2025)

شهدت المعادن النفيسة أعمق تصحيح لها منذ أشهر. حتى وقت نشر هذا التقرير اليوم، انخفض سعر الذهب بنسبة 1.00% ليصل إلى 4,085 دولارًا أمريكيًا، وانخفضت الفضة بنسبة 1.26% لتصل إلى 48.20 دولارًا أمريكيًا، وانخفض البلاتين بنسبة 0.55% ليصل إلى 1,609 دولارًا أمريكيًا، وكان البلاديوم الأكثر انخفاضًا بنسبة 2.10% ليصل إلى 1,411 دولارًا أمريكيًا. خلال فترة التصحيح الحالية، خسر الذهب ما مجموعه 6.50%، بينما انخفضت الفضة بنسبة 11.60%. ومع ذلك، كانت المكاسب الأخيرة كبيرة لدرجة أن الذهب لا يزال مرتفعًا بنسبة 5.8% شهريًا. قبل بدء التصحيح، سجل الذهب شهرين متتاليين من المكاسب ذات الرقمين، وهو أمر نادر الحدوث خلال الخمسة عشر عامًا الماضية من البيانات.

كان أقرب تشابه تاريخي للوضع الحالي هو الفترة من يوليو إلى أغسطس 2011، عندما ارتفع الذهب بنسبة 8.3%، ثم 12.1% على أساس شهري. في الشهر التالي، سبتمبر، انخفض الذهب بنسبة 10.9%. الوضع الحالي أكثر تطرفًا، حيث لم يشهد الذهب ارتفاعًا حادًا في الشهرين الماضيين فحسب، بل حقق أيضًا مكاسب قوية منذ بداية العام. مع ذلك، أصبحت البيئة الاقتصادية الكلية والجيوسياسية الآن مختلفة تمامًا.

مع ذلك، عند مستويات أعلى من 4,300 دولار للأونصة، لاحظنا ارتفاعًا في مشتريات التجزئة، مما قد يُمثل إشارة عكسية. وبينما لا تزال العوامل الأساسية طويلة الأجل داعمة، تشير العوامل الموسمية والتحليل الفني إلى احتمال بلوغ ذروة محلية واستقرار الأداء في نهاية العام. في الوقت نفسه، تواصل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تراكمها، ولكن في بورصة شنغهاي، شهدت انخفاضًا حادًا في المراكز الطويلة وانخفاضًا في مخزونات الفضة، مما قد يُشير إلى جني أرباح.