⬆️مخطط اليوم - مؤشر US500 يرتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق! (16.04.2026)

تجاوز مؤشر US500 حاجز 7000 نقطة يوم الثلاثاء، ثم سجل مستويات قياسية جديدة خلال جلسة الأربعاء، ترقباً لبدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. ويختبر المؤشر حالياً مستوى 7050 نقطة، مسجلاً بذلك رابع جلسة متتالية من المكاسب القوية. والدافع الرئيسي وراء ذلك هو الأمل في إنهاء الصراع في إيران. وتشير إيران نفسها إلى أنها، في حال التوصل إلى نتيجة إيجابية للمحادثات، مستعدة للسماح باستخدام المياه العمانية لفتح مضيق هرمز، مع ضمان عدم تعرض السفن للهجوم.

مع ذلك، تُعدّ النتائج المالية للشركات بالغة الأهمية من منظور وول ستريت ككل. سجّل القطاع المصرفي بدايةً قويةً لموسم أرباح الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بشكل أساسي بانتعاش ملحوظ في الخدمات المصرفية الاستثمارية ونشاط عمليات الاندماج والاستحواذ. فاجأت غولدمان ساكس السوق إيجابًا، حيث أعلنت عن زيادة بنسبة 48% في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية وإيرادات قياسية من تداول الأسهم، على الرغم من أنها فاجأت السوق في الوقت نفسه سلبًا في قطاع الدخل الثابت والعملات والسلع. حققت سيتي غروب أفضل إيرادات لها في عقد من الزمان، بزيادة في الأرباح بنسبة 42% بفضل تحوّل تشغيلي فعّال. كما تجاوزت جيه بي مورغان تشيس وبنك أوف أمريكا توقعات الأرباح، مدعومةً بدخل فوائد مستقر، مع أن المستثمرين في حالة جيه بي مورغان كانوا قلقين بشأن توقعات الإنفاق التي فاقت التوقعات للفترة المتبقية من العام. كان أداء ويلز فارجو الأضعف في المجموعة؛ فعلى الرغم من تجاوزها ربحية السهم، إلا أنها خيّبت آمال الأسواق بانخفاض الإيرادات وتوقعات حذرة بشأن صافي دخل الفوائد، مما يعكس التأثير المتباين لارتفاع أسعار الفائدة المستمر على نماذج الأعمال الفردية لعمالقة وول ستريت.

تتزايد التوقعات بشأن نتائج نتفليكس اليوم، ويعتمد السوق على تأكيد فعالية استراتيجية تحقيق الدخل الجديدة وحملة مكافحة مشاركة كلمات المرور. ويتوقع المحللون إيرادات تقارب 12.17 مليار دولار (بزيادة قدرها 15.4% على أساس سنوي) وزيادة صافية في عدد المشتركين تتجاوز 4.5 مليون مشترك، مدفوعة بشكل رئيسي بقطاع الإعلانات المتنامي ديناميكيًا، والذي يمثل بالفعل نسبة كبيرة من التسجيلات الجديدة. وسيولي المستثمرون اهتمامًا خاصًا لبيانات هامش التشغيل، المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي يبلغ 32%، ولتصريحات الإدارة بشأن الزيادات المخطط لها في الأسعار وتطوير خدمة البث المباشر.

من جهة أخرى، حققت شركة TSMC التايوانية العملاقة نتائج قياسية للربع الأول من عام 2026، مما شكل حافزًا قويًا للنمو في قطاع التكنولوجيا بأكمله. حققت الشركة قفزة مذهلة في صافي أرباحها بنسبة 58% على أساس سنوي، لتصل إلى 18.1 مليار دولار أمريكي من إيرادات بلغت 36 مليار دولار أمريكي، وهو ما تحقق بفضل الطلب المتواصل على أشباه الموصلات المتقدمة للذكاء الاصطناعي. ويؤكد الحفاظ على هامش ربح إجمالي مرتفع يصل إلى 66.2% مكانة TSMC الرائدة كحلقة وصل أساسية في سلسلة التوريد العالمية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعلها، إلى جانب نمو المبيعات بنسبة 40% على أساس سنوي، من أبرز المستفيدين من الثورة التكنولوجية الحالية. ورغم أن TSMC ليست جزءًا من مؤشر S&P 500، إلا أنها تُعدّ من أكبر الشركات في العالم، ويتم تداول أسهمها عبر شهادات الإيداع الأمريكية (ADRs) في بورصة نيويورك، ولها تأثير كبير على توجهات شركات التكنولوجيا الأخرى.