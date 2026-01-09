مخطط اليوم: انتعاش الفضة يواجه ضغوط بيع من BCOM🚨

ارتفع سعر الفضة اليوم بأكثر من 1.5%، مع استمرار تذبذب السوق الفورية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس العامل الوحيد الذي قد يُحدد مسار الارتفاع القادم. تبلغ معدلات اقتراض الفضة حاليًا 7.3%، لكنها كانت أعلى بكثير في الخريف، وانخفضت قليلًا في الأسابيع الأخيرة.

بالنظر إلى العوامل الأساسية الداعمة، كالعجز الهيكلي، والطلب الصناعي القوي (المدعوم بمراكز البيانات والتوسع التكنولوجي الأوسع)، والارتفاع المستمر في أسعار الذهب، والتوترات الجيوسياسية (أوكرانيا، إيران)، فليس من المستبعد أن تتجه الفضة نحو الحد الأعلى لنطاقها الصاعد، حول 82 دولارًا أمريكيًا للأونصة.

من جهة أخرى، يتمثل أحد المخاطر الرئيسية على المدى القريب في إعادة توازن محتملة من قِبل صناديق السلع التي تتبع مؤشرات رئيسية واسعة النطاق، مثل مؤشر بلومبيرغ للسلع. بعد الارتفاع الأخير، أفادت التقارير أن هذه الصناديق خفضت حصة الفضة في محافظها الاستثمارية من حوالي 9% إلى أقل من 3.5%، وربما تصل إلى 1.5% وفقًا لتقديرات أكثر تفاؤلًا. تمتد فترة إعادة التوازن من 8 إلى 14 يناير، وقد تُترجم إلى بيع ما بين 4 مليارات و7 مليارات دولار أمريكي، مما قد يزيد من تقلبات السوق بنسبة تصل إلى أكثر من 10%.

إلى جانب عامل إعادة التوازن، يظل الدولار الأمريكي عاملًا معاكسًا إضافيًا. فقد شهد الدولار أداءً جيدًا مؤخرًا، بينما تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يظل حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2026. ومع ذلك، يُعوض هذا جزئيًا بتوجهات "تيسيرية" من الإدارة الأمريكية ودونالد ترامب، بما في ذلك اقتراح شراء سندات مدعومة برهونات عقارية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي، وميزانية البنتاغون التي طُرحت مؤخرًا بقيمة 1.5 تريليون دولار أمريكي. سيكون من الصعب على الولايات المتحدة تمويل مبلغ إضافي "أعلى من المعتاد" قدره 500 مليار دولار أمريكي دون زيادة العجز.

الفضة (H1، D1)

تواصل الفضة ارتفاعها، متجاوزةً كلًا من المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم والمتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (الخطان الأحمر والبرتقالي). يشير احتمال تحرك السعر نحو الحد العلوي لقناة السعر إلى ارتفاع محتمل بنسبة 5% تقريبًا عن المستويات الحالية. في الوقت نفسه، تشير الصورة العامة للسوق إلى احتمال تزايد ضغوط جني الأرباح تدريجيًا بعد هذا الارتفاع القوي.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5