مخطط اليوم : OIL.WTI (14.11.2025)

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن ضربت طائرة أوكرانية مسيرة ميناء نوفوروسيسك، الميناء الروسي الرئيسي للتصدير على البحر الأسود، مما أدى إلى إتلاف سفينة راسية وتسبب في حرائق في محطة شيخاريس النفطية.

تُعدّ هذه المحطة من أهم نقاط تصدير النفط الخام والمنتجات المكررة الروسية، حيث تُعالج حوالي 760 ألف برميل يوميًا. لذلك، أثار أي تعطل في هذا الميناء مخاوف فورية بشأن استقرار الإمدادات. يُعدّ هذا الهجوم جزءًا من حملة أوكرانية أوسع نطاقًا تستهدف البنية التحتية الروسية للطاقة، بعد أسابيع فقط من هجوم سابق على منشآت في توابسي. تزيد الهجمات المتكررة من خطر انقطاع الإمدادات في وقت يُعاني فيه الكرملين بالفعل من مشاكل لوجستية ناجمة عن تشديد العقوبات الغربية على روسنفت ولوك أويل.

على الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة تصل إلى 2.50% في التعاملات المبكرة إلى حوالي 60.50 دولارًا للبرميل بعد الهجوم، إلا أن معنويات السوق العامة لا تزال ضعيفة. في الوقت الحالي، لا يزال النفط أعلى بنسبة 1.40% خلال اليوم - عند 59.40 دولارًا.