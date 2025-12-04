مخطط اليوم - US100 (02.12.2025)

شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤشر ناسداك 100 (US100)، انتعاشًا قويًا، حيث ارتفعت بأكثر من 7.5% منذ 25 نوفمبر. وتشمل العوامل الرئيسية المحفزة للمؤشر موسم أرباح قوي للربع الثالث، وتوقعات بتحول كبير في أولويات سياسة الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026 تحت قيادة رئيس جديد، يُرجح أن يكون كيفن هاسيت، الذي من المتوقع أن يُفضل خفض تكاليف الاقتراض وتمويل الديون، بالإضافة إلى الثورة التكنولوجية المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد عوّض ارتفاع أسهم ألفابت (GOOGL.US) بشكل شبه كامل انخفاض سعر سهم إنفيديا، في حين أن اشتداد المنافسة في نماذج اللغات، حيث تُسلط الأضواء حاليًا على جوجل جيميني، يجذب اهتمام المستثمرين.
- أصدرت العديد من البنوك، بما في ذلك جي بي مورغان وباركليز، مؤخرًا توقعات متفائلة لعام 2026. وتشير الإشارات الصادرة عن المؤسسات الأمريكية إلى أن عام 2026 قد يظل يهيمن عليه مكاسب الأصول الخطرة. أوصى قسم إدارة الثروات الخاصة في بنك أوف أمريكا بتخصيص ما بين 2% و4% من استثمارات العملات المشفرة، وهو ما يتماشى تمامًا مع توقعات ضعف الدولار واستمرار تدفقات الاستثمارات إلى أسواق الأسهم. في غضون ذلك، لم تتحقق المخاوف من ربيع 2025، ولم يرتفع معدل التضخم الأمريكي نتيجةً لارتفاع الرسوم الجمركية. كما يدعم انخفاض أسعار النفط زخم السوق.
- لا يزال النمو الاقتصادي على حاله، ولا تشير البيانات الاقتصادية الكلية إلى تزايد مخاطر الركود. وقد بلغت آخر قراءة لطلبات إعانة البطالة 216,000 طلب، وهي من أدنى المستويات منذ عدة أشهر. علاوة على ذلك، سجلت بيانات قطاع الخدمات الصادرة عن معهد إدارة التوريد (ISM) أمس أرقامًا قوية نسبيًا، على الرغم من أن تقرير ADP سلّط الضوء على بعض التباطؤ في سوق العمل الأمريكي. ومع ذلك، بالنسبة للأسواق المالية، لا يُعد هذا سببًا لجني الأرباح؛ بل في الواقع، تزيد هذه الديناميكية من احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات أكثر جرأة في أسعار الفائدة. ويُقدّر الآن احتمال التخفيض التالي، المتوقع في ديسمبر، بنسبة تقارب 90%.
مؤشر US100 (الفاصل الزمني اليومي)
تُسجل مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضًا طفيفًا بنحو 0.1% اليوم، إلا أنها لا تزال فوق المتوسطين المتحركين الرئيسيين: المتوسط المتحرك الأسي 50 (البرتقالي) والمتوسط المتحرك الأسي 200 (الأحمر). من الناحية النظرية، قد يتماسك المؤشر بين 25,500 و25,900 نقطة قبل تحديد اتجاهه التالي. في حال حدوث اختراق صعودي، سيُفتح الطريق نحو أعلى مستوياته عند 26,400 نقطة. مع ذلك، قد يؤدي فشل الهبوط إلى إعادة اختبار مستوى 24,400 نقطة، مما يُشير إلى انعكاس في الاتجاه على المدى الطويل. مع ذلك، لا تزال التوقعات لعام 2026 إيجابية، مما قد يدعم "ارتفاعًا جنونيًا" في سوق التداول الأمريكية.
المصدر: xStation5
