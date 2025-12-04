مخطط اليوم - US100 (02.12.2025)

لا يزال النمو الاقتصادي على حاله، ولا تشير البيانات الاقتصادية الكلية إلى تزايد مخاطر الركود. وقد بلغت آخر قراءة لطلبات إعانة البطالة 216,000 طلب، وهي من أدنى المستويات منذ عدة أشهر. علاوة على ذلك، سجلت بيانات قطاع الخدمات الصادرة عن معهد إدارة التوريد (

) أمس أرقامًا قوية نسبيًا، على الرغم من أن تقرير

سلّط الضوء على بعض التباطؤ في سوق العمل الأمريكي. ومع ذلك، بالنسبة للأسواق المالية، لا يُعد هذا سببًا لجني الأرباح؛ بل في الواقع، تزيد هذه الديناميكية من احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات أكثر جرأة في أسعار الفائدة. ويُقدّر الآن احتمال التخفيض التالي، المتوقع في ديسمبر، بنسبة تقارب 90%.