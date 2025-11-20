مخطط اليوم: US100 (20.11.2025)

قدمت شركة إنفيديا تقريرًا متميزًا آخر، متجاوزةً التوقعات بإيرادات بلغت 57 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث (بزيادة 62% على أساس سنوي)، وأصدرت توقعات قوية للغاية بإيرادات بلغت 65 مليار دولار أمريكي للربع الرابع. وعالجت الإدارة جميع الحجج الرئيسية المتشائمة - من قيود العرض إلى متانة الطلب - مؤكدةً على جدوى تحقيق إيرادات مجمعة بقيمة 500 مليار دولار أمريكي لشركة بلاكويل + روبن بحلول عام 2026. وأثارت النبرة المتفائلة ومبيعات مراكز البيانات القياسية رد فعل إيجابي قوي في أسواق الأسهم العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأدت النتائج إلى تحسن فوري في معنويات السوق. وارتفع مؤشر US100 (ناسداك 100) بنحو 2.00%، عاكسًا بعض الانخفاضات الأخيرة، مع ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بالتزامن مع ذلك. وقفزت أسهم إنفيديا نفسها بنسبة 5-5.5% في تداولات ما قبل السوق لتصل إلى 196 دولارًا أمريكيًا للسهم. كما حققت أسهم AMD وBroadcom وIntel مكاسب؛ بينما سجلت شركات تصنيع الرقائق الآسيوية مثل سامسونج وفوكسكون زيادات قوية في وقت سابق من اليوم. انعكس تحسن شهية المخاطرة على انتعاش قصير الأجل في سوق العملات المشفرة أيضًا.

كانت شركة إنفيديا المحفز الرئيسي للأسواق، لكن تركيز المستثمرين على المدى القصير يتحول الآن نحو بيانات الاقتصاد الكلي القادمة. يتوقع السوق صدور تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) في وقت لاحق اليوم، مما قد يؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في ديسمبر. مع ذلك، في الوقت الحالي، ساهمت نتائج إنفيديا بشكل واضح في تحسين المعنويات، مما خفف المخاوف بشأن "فقاعة الذكاء الاصطناعي" وساهم في انتعاش واسع النطاق