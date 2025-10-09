مخطط اليوم - إيثريوم (09.10.2025)

انخفضت عملة الإيثيريوم بأكثر من 4% اليوم، متأثرةً بارتفاع الدولار الأمريكي، وتباطؤ زخم البيتكوين، وحالة الحذر السائدة في أسواق الأسهم الأمريكية. وقد تستأنف ثاني أكبر عملة رقمية في العالم اتجاهها الصعودي إذا تراجع زخم الذهب والبيتكوين مجددًا، مما يدفع المستثمرين للعودة إلى الأصول الأكثر خطورة وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وأمل لا يزال "معقولًا" بهبوط اقتصادي تدريجي. وعلى عكس البيتكوين، توفر الإيثيريوم أيضًا خيارًا للمراهنة، مما قد يجذب رؤوس الأموال في ظل انخفاض العائدات وانخفاض أسعار الفائدة.

أعلن جو لوبين، المؤسس المشارك لإيثيريوم، على منصة بلومبرج كريبتو عن شراكة بين كونسنسيس وسويفت لتطوير سجل حسابات مشترك قائم على تقنية بلوكتشين. سيدمج النظام معيار المراسلة الجديد ISO 20022، الذي يحل محل البنية التحتية القديمة لسويفت، مع تقنية بلوكتشين الإيثيريوم، مما قد يزيد من فائدة الإيثيريوم في المعاملات.

في غضون ذلك، كشفت مؤسسة إيثريوم عن إنشاء فريق من 47 عضوًا مخصصًا لتحسين خصوصية بلوكتشين - بما في ذلك المعاملات الخاصة وحلول الهوية. تُظهر بيانات صناديق الاستثمار المتداولة تباينًا حادًا في تدفقات الأموال: اجتذبت صناديق بيتكوين المتداولة أكثر من 440 مليون دولار أمس، مقارنة بـ 67.4 مليون دولار فقط للصناديق القائمة على إيثريوم. بينما سجل صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك تدفقات صافية بلغت 147 مليون دولار، سجل كل من صندوق FETH التابع لشركة فيديليتي وصندوق ETHE التابع لشركة جرايسكيل تدفقات خارجة بلغت 63.1 مليون دولار و16.7 مليون دولار على التوالي.

إيثريوم (فاصل يومي واحد)

انخفضت أسعار إيثريوم إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA) بالقرب من 4370 دولارًا. يحوم مؤشر القوة النسبية حول 50، مما يشير إلى احتمال مفتوح لكل من التحركات الصعودية والهبوطية. ومع ذلك، يتجه كل من مؤشر القوة النسبية ومؤشر التقارب والتباعد المتوسط ​​(MACD) نحو الانخفاض منذ يوليو، مما يشير إلى تراجع زخم الشراء بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق.

المصدر: xStation5

في الأسابيع الأخيرة، عكس الإيثريوم أداء مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة، والذي يتتبع الشركات الأمريكية الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة. يُظهر الرسم البياني نموذج "الكوب والمقبض"، وهو نمط استمراري صعودي غالبًا ما يسبق أي ارتفاع. تشير بيانات مؤشر CME FedWatch حاليًا إلى احتمال بنسبة 96% تقريبًا لخفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 29 أكتوبر، واحتمال بنسبة 82% لخفض آخر في ديسمبر.

المصدر: xStation5