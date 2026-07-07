افتتاح السوق الأمريكي: US100 يتراجع ب 1% مع تراجع أسهم أشباه الموصلات 📉 أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ومؤشر داو جونز الصناعي يرتفعان

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.1% مع عودة التقلبات إلى قطاع أشباه الموصلات. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة تقارب 0.2%. ومن المقرر أن تنضم شركة سبيس إكس إلى مؤشر ناسداك 100 اليوم. وقد أدى انخفاض أسهم شركات تصنيع الرقائق، بما في ذلك شركة تايوان لأشباه الموصلات، وإنفيديا، وإيه إم دي، ومايكرون، وإنتل، إلى تعويض المكاسب التي حققتها شركات البرمجيات والشركات السبع الكبرى، مع قيادة ميتا بلاتفورمز وألفابت للارتفاع.

ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 1% ليصل إلى 72.66 دولارًا للبرميل، في أعقاب تجدد الهجمات على السفن بالقرب من مضيق هرمز، مما يسلط الضوء على المخاطر الأمنية المستمرة التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية.

ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 1% ليصل إلى 72.66 دولارًا للبرميل، في أعقاب تجدد الهجمات على السفن بالقرب من مضيق هرمز، مما يسلط الضوء على المخاطر الأمنية المستمرة التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية.

ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 1% ليصل إلى 72.66 دولارًا للبرميل، في أعقاب تجدد الهجمات على السفن بالقرب من مضيق هرمز، مما يسلط الضوء على المخاطر الأمنية المستمرة التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية.

ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 1% ليصل إلى 72.66 دولارًا للبرميل، في أعقاب تجدد الهجمات على السفن بالقرب من مضيق هرمز، مما يسلط الضوء على المخاطر الأمنية المستمرة التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية.

ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 1% ليصل إلى 72.66 دولارًا للبرميل، في أعقاب تجدد الهجمات على السفن بالقرب من مضيق هرمز، مما يسلط الضوء على المخاطر الأمنية المستمرة التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية.

ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 1% ليصل إلى 72.66 دولارًا للبرميل، في أعقاب تجدد الهجمات على السفن بالقرب من مضيق هرمز، مما يسلط الضوء على المخاطر الأمنية المستمرة التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية.

لا تزال أسواق السندات العالمية تحت ضغط مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية. وقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 4.49%.

لا تزال أسواق السندات العالمية تحت ضغط مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية. وقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 4.49%.

لا تزال أسواق السندات العالمية تحت ضغط مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية. وقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 4.49%.

لا تزال أسواق السندات العالمية تحت ضغط مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية. وقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 4.49%.

لا تزال أسواق السندات العالمية تحت ضغط مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية. وقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 4.49%.

لا تزال أسواق السندات العالمية تحت ضغط مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية. وقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 4.49%.

وتشهد شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، مثل أمازون وألفابت، ارتفاعًا، بينما ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 1.5% بالتزامن مع قطاع البرمجيات بشكل عام.

وتشهد شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، مثل أمازون وألفابت، ارتفاعًا، بينما ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 1.5% بالتزامن مع قطاع البرمجيات بشكل عام.

وتشهد شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، مثل أمازون وألفابت، ارتفاعًا، بينما ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 1.5% بالتزامن مع قطاع البرمجيات بشكل عام.

وتشهد شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، مثل أمازون وألفابت، ارتفاعًا، بينما ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 1.5% بالتزامن مع قطاع البرمجيات بشكل عام.

وتشهد شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، مثل أمازون وألفابت، ارتفاعًا، بينما ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 1.5% بالتزامن مع قطاع البرمجيات بشكل عام.

وتشهد شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، مثل أمازون وألفابت، ارتفاعًا، بينما ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 1.5% بالتزامن مع قطاع البرمجيات بشكل عام.

تشهد أسواق الأسهم الأوروبية أداءً متباينًا، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% رغم مكاسب 14 قطاعًا من أصل 20. ويواصل المستثمرون تحويل استثماراتهم إلى قطاعات أخرى من قطاع التكنولوجيا.

تشهد أسواق الأسهم الأوروبية أداءً متباينًا، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% رغم مكاسب 14 قطاعًا من أصل 20. ويواصل المستثمرون تحويل استثماراتهم إلى قطاعات أخرى من قطاع التكنولوجيا.

تشهد أسواق الأسهم الأوروبية أداءً متباينًا، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% رغم مكاسب 14 قطاعًا من أصل 20. ويواصل المستثمرون تحويل استثماراتهم إلى قطاعات أخرى من قطاع التكنولوجيا.

تشهد أسواق الأسهم الأوروبية أداءً متباينًا، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% رغم مكاسب 14 قطاعًا من أصل 20. ويواصل المستثمرون تحويل استثماراتهم إلى قطاعات أخرى من قطاع التكنولوجيا.

تشهد أسواق الأسهم الأوروبية أداءً متباينًا، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% رغم مكاسب 14 قطاعًا من أصل 20. ويواصل المستثمرون تحويل استثماراتهم إلى قطاعات أخرى من قطاع التكنولوجيا.

تشهد أسواق الأسهم الأوروبية أداءً متباينًا، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% رغم مكاسب 14 قطاعًا من أصل 20. ويواصل المستثمرون تحويل استثماراتهم إلى قطاعات أخرى من قطاع التكنولوجيا.

يأتي الضغط الرئيسي من أرباح سامسونج، التي لم ترقَ إلى مستوى توقعات المستثمرين المرتفعة على الرغم من زيادة أرباحها الفصلية بمقدار 19 ضعفًا. وانخفضت أسهم سامسونج بنسبة تقارب 9%، بينما خسرت أسهم مايكرون وسانديسك أيضًا أكثر من 5%.

يأتي الضغط الرئيسي من أرباح سامسونج، التي لم ترقَ إلى مستوى توقعات المستثمرين المرتفعة على الرغم من زيادة أرباحها الفصلية بمقدار 19 ضعفًا. وانخفضت أسهم سامسونج بنسبة تقارب 9%، بينما خسرت أسهم مايكرون وسانديسك أيضًا أكثر من 5%.

يأتي الضغط الرئيسي من أرباح سامسونج، التي لم ترقَ إلى مستوى توقعات المستثمرين المرتفعة على الرغم من زيادة أرباحها الفصلية بمقدار 19 ضعفًا. وانخفضت أسهم سامسونج بنسبة تقارب 9%، بينما خسرت أسهم مايكرون وسانديسك أيضًا أكثر من 5%.

يأتي الضغط الرئيسي من أرباح سامسونج، التي لم ترقَ إلى مستوى توقعات المستثمرين المرتفعة على الرغم من زيادة أرباحها الفصلية بمقدار 19 ضعفًا. وانخفضت أسهم سامسونج بنسبة تقارب 9%، بينما خسرت أسهم مايكرون وسانديسك أيضًا أكثر من 5%.

يأتي الضغط الرئيسي من أرباح سامسونج، التي لم ترقَ إلى مستوى توقعات المستثمرين المرتفعة على الرغم من زيادة أرباحها الفصلية بمقدار 19 ضعفًا. وانخفضت أسهم سامسونج بنسبة تقارب 9%، بينما خسرت أسهم مايكرون وسانديسك أيضًا أكثر من 5%.

يأتي الضغط الرئيسي من أرباح سامسونج، التي لم ترقَ إلى مستوى توقعات المستثمرين المرتفعة على الرغم من زيادة أرباحها الفصلية بمقدار 19 ضعفًا. وانخفضت أسهم سامسونج بنسبة تقارب 9%، بينما خسرت أسهم مايكرون وسانديسك أيضًا أكثر من 5%.

المصدر: xStation5

أخبار سوق الأسهم

مؤشر داو جونز يسجل رقماً قياسياً جديداً بينما يبقى مؤشر ناسداك تحت الضغط. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.3% مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق. في المقابل، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل طفيف، وتراجع مؤشر ناسداك بنحو 0.5%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف أسهم شركات أشباه الموصلات.

هبوط حاد في أسهم شركة ريفيان بعد إعلانها عن طرح أسهم جديدة. انخفضت أسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية بأكثر من 13% بعد إعلانها عن طرح عام لـ 75 مليون سهم من الفئة (أ). ورغم أن زيادة رأس المال تعزز الميزانية العمومية لشركة ريفيان، إلا أن المستثمرين تفاعلوا سلباً مع التخفيف الناتج في حصص المساهمين. وكان السهم قد ارتفع بنسبة 19% الأسبوع الماضي، وحقق مكاسب إضافية بنسبة 8% يوم الاثنين.

تخطط أمازون لطرح سندات بقيمة 25 مليار دولار. ووفقاً لتقارير إعلامية، تستعد الشركة لواحدة من أكبر عمليات بيع سندات الشركات في السنوات الأخيرة. ارتفعت أسهم أمازون بنحو 1% حيث يتوقع المستثمرون أن تدعم العائدات استمرار الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

اتساع حاد في العجز التجاري الأمريكي في مايو. ارتفع العجز إلى 77.6 مليار دولار أمريكي من 54.6 مليار دولار أمريكي (بعد تعديله) في أبريل، على الرغم من أن الرقم جاء أقل بقليل من توقعات السوق. وانخفضت الصادرات بنسبة 3.2% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.3%، مما يشير إلى تدهور ملحوظ في الميزان التجاري الأمريكي.

تعمل شركة DeepSeek على تطوير شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها. وتفيد التقارير أن الشركة الصينية الناشئة تصمم شريحة استدلال داخلية تُستخدم لتوليد استجابات من نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقًا. ولا يزال المشروع في مراحله الأولى، ولكنه يُبرز تصاعد حدة المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة.

استحوذت شركة Vertex على شركة Crinetics في صفقة بلغت قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي. ووافقت Vertex على دفع 85 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للاستحواذ على الشركة المطورة للعلاجات الهرمونية. وارتفعت أسهم Crinetics بنسبة تقارب 100%، بينما انخفضت أسهم Vertex انخفاضًا طفيفًا. ومن المتوقع أن يُعزز هذا الاستحواذ مكانة Vertex في مجال الأدوية المتخصصة المبتكرة.