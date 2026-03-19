هل يعكس الذهب اتجاهه الصعودي بسبب النفط؟ ❓ أكبر انخفاضات منذ عام 2024 🚨📉

تواصل أسعار الذهب انخفاضها الحاد اليوم، حيث تراجعت بأكثر من 2.5%، لتصل إلى حوالي 4700 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير 2026. ولا يُعد هذا الانخفاض مجرد تصحيح سطحي، بل هو انهيار حقيقي في السوق بعد موجة صعود استمرت لعدة أشهر، تفاقمت بفعل الارتفاع الكبير في قيمة الدولار الأمريكي عقب قرارات وتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة، مما زاد من التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. ومن العوامل المهمة الأخرى التي تُسهم في هذا الضغط الهبوطي الملحوظ، الوضع في إيران، الذي يدفع أسعار الوقود العالمية إلى الارتفاع، ويزيد من التوقعات بسياسة نقدية أكثر تحفظًا من جانب البنك المركزي الأمريكي.

يُظهر الرسم البياني أعلاه توزيع أسعار الوقود بالتجزئة الحالية حسب الولاية. وتُسجّل أعلى الأسعار في غرب الولايات المتحدة، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع معدلات الضرائب المحلية نسبيًا. المصدر: gasprices.aaa

من المثير للاهتمام أن سعر البنزين العادي في يناير كان لا يزال يحوم حول 2.90 دولارًا للجالون. ووفقًا لبيانات 12 مارس، فإن معدل الزيادة الآن أعلى من ذلك. المصدر: gasprices.aaa

يمكن تفسير الانخفاض الحالي في أسعار الذهب إلى حد كبير على أنه إعادة تموضع حادة بعد سوق صاعدة طويلة استمرت لأكثر من عام، دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة وجذبت رؤوس أموال مضاربة ضخمة. بعد هذا الارتفاع القوي، من الطبيعي أن يقرر جزء من السوق جني الأرباح، خاصة مع تزايد خطر "ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول" وتغير بيئة السيولة، كما كان واضحًا أيضًا في التصحيحات الحادة الأخيرة في أسعار الذهب في مارس 2026. هذا الخروج عن الاتجاه الصعودي السابق، شبه الأحادي الجانب، يعني أنه على المدى القصير، تسود سيكولوجية "الاندفاع نحو الملاذات الآمنة"، وأن الحركة الهبوطية مدفوعة بكل من أوامر وقف الخسارة وإغلاق المراكز ذات الرافعة المالية.

يُعدّ انتعاش الدولار عاملاً منفصلاً ولكنه حاسم، إذ يُسعّر الذهب عالمياً بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإنّ ارتفاع قيمة العملة الأمريكية يُؤدي تلقائياً إلى ضغط هبوطي على أسعار الذهب. تاريخياً، تُشير العلاقة بين الذهب والدولار الأمريكي إلى علاقة عكسية واضحة: فعندما يرتفع مؤشر الدولار، يضعف الطلب على الذهب من خارج منطقة الدولار، وتميل أسعار الذهب إلى التراجع، وهو نمط يُلاحظ غالباً خلال فترات الاتجاهات الصعودية القوية لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY). تُظهر الأبحاث حول الارتباط طويل الأجل أن ارتفاع قيمة الدولار يرتبط إحصائياً بانخفاض أسعار الذهب، مما يؤكد أن التراجع الحالي ليس مجرد تصحيح "داخلي" في سوق الذهب، بل هو أيضاً رد فعل على تغيرات الأوضاع في سوق الصرف الأجنبي.

ارتفع التفاؤل تجاه الدولار الأمريكي بشكل حاد في الآونة الأخيرة. ويتجلى هذا بوضوح في سوق الخيارات، حيث ارتفعت علاوة خيارات الشراء مقارنةً بخيارات البيع إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2022. المصدر: بلومبيرغ فاينانشال إل بي.

إلى متى قد يستمر هذا التراجع؟

نظريًا، قد يستمر انخفاض أسعار الذهب طالما حافظ الدولار على قوته النسبية مقابل العملات الرئيسية، مدعومًا بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وسياسة الاحتياطي الفيدرالي التقييدية. يُقلل الدولار القوي من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين غير الأمريكيين، ويرفع سعره بالعملات المحلية، ويدفع بعض المشاركين في السوق إلى تحويل رؤوس أموالهم نحو الأصول المدرة للدخل، مما يحدّ من إمكانية الطلب على المعدن. وحده ضعف الدولار بشكل ملحوظ - سواءً كان ذلك بسبب تغيير في خطاب الاحتياطي الفيدرالي أو عوامل مخاطر عالمية جديدة - كفيل بتهيئة الظروف لوقف هذا البيع المكثف وإعادة الذهب إلى مكانته كأصل الملاذ الآمن الرائد.

انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا لأول مرة منذ أوائل فبراير 2026، وهي تقترب من منطقة المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم، والتي لم تُختبر من الأسفل منذ ديسمبر 2024. يواجه الاتجاه الصعودي اختبارًا نظرًا لحجم الانخفاضات، ولكن ليس من المستبعد بأي حال من الأحوال أنه في حال حدوث انفراجة مفاجئة في الوضع في الشرق الأوسط، قد يتمكن المشترون من الحفاظ على الاتجاهات الصعودية التي شهدناها حتى الآن. المصدر: xStation