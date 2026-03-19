البنوك المركزية في قبضة صدمة النفط: بنك اليابان المتشدد وقرارات أسعار الفائدة الدفاعية في أوروبا

1. بنك اليابان: إشارة أويدا المتشددة تدعم الين رغم صدمة الطاقة

فاجأ محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسواق بتصريحاته المتشددة، مُبقيًا الباب مفتوحًا أمام رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من شهر أبريل. ورغم أن بنك اليابان أبقى سعر الفائدة القياسي عند 0.75% اليوم، إلا أن تصريحات أويدا - التي أشارت إلى أن التأثير الاقتصادي للحرب قد يكون مؤقتًا ومن غير المرجح أن يُؤثر على مسار التضخم - رفعت توقعات السوق برفع سعر الفائدة إلى حوالي 60%.

أدى هذا الخطاب إلى ارتفاع فوري في قيمة الين. ومع ذلك، يبقى سؤال جوهري مطروحًا: هل تستطيع العملة اليابانية الحفاظ على مكاسبها في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السلع؟ وباعتبارها مستوردًا صافيًا للطاقة، فإن اليابان معرضة بشدة لارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات قياسية نتيجة للصراع في إيران. في حين أن بنك اليابان المتشدد يدعم الين، فإن تدهور الميزان التجاري (الناجم عن ارتفاع أسعار النفط) وخطر التباطؤ الاقتصادي قد يحد فعلياً من ارتفاع قيمة العملة، مما يضع البنك المركزي في موقف محفوف بالمخاطر.

يتراجع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني اليوم، لكنه لا يزال ضمن خط اتجاهه الصعودي طويل الأجل. المصدر: زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني

2. البنك الوطني السويسري: الفرنك السويسري ملاذ آمن وسط ضغوط الانكماش

أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة دون تغيير عند 0%، تماشياً مع توقعات السوق. ومع ذلك، أشار البنك إلى استعداده للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لكبح الارتفاع المفرط للفرنك السويسري. وقد ارتفعت قيمة العملة بأكثر من 11% مقابل الدولار خلال العام الماضي، لتصبح هدفاً رئيسياً لرؤوس الأموال الباحثة عن الأمان وسط الحرب في إيران وتصاعد التوترات التجارية.

وبينما يخشى البنك الوطني السويسري من أن يؤدي ارتفاع قيمة الفرنك إلى كبح التضخم دون المستوى المستهدف (خطر الانكماش)، بدأت السوق في استيعاب تحول في موقف البنك المركزي. ونظراً للضغوط التضخمية الناجمة عن الأسواق الخارجية، يرجح المستثمرون الآن بشدة رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في سويسرا قبل نهاية العام. تتوقع غولدمان ساكس أنه حتى في سيناريو الحرب المتشائم، لا ينبغي أن يتجاوز التضخم السويسري 1.9٪، مما يوفر للبنك الوطني السويسري بعض المساحة للتنفس، على الرغم من أنه لا يلغي الحاجة إلى مواءمة السياسة مع الاتجاهات العالمية.

على الرغم من مكانة الفرنك السويسري كملاذ آمن، إلا أنه بدأ يفقد بعضًا من قيمته مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك، يواجه الزوج مقاومة قوية عند مستوى 0.80. المصدر: xStation5

3. بنك ريكسبانك: موقف حذر مع ميل نحو التشدد

قرر بنك ريكسبانك السويدي أيضًا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.75%. وبينما توافق القرار مع التوقعات، كان البيان المصاحب له بالغ الأهمية: فقد ألقت الحرب في إيران بظلالها على التوقعات الاقتصادية. وأقر البنك بأن مخاطر التضخم غير متوازنة حاليًا وتميل نحو الارتفاع، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار النفط وضعف الكرونة السويدية.

تتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة في السويد (حيث يتوقع السوق رفعها بحلول الربع الثالث من عام 2026)، إلا أنها لا تزال أقل حدة من تلك المتوقعة من البنك المركزي الأوروبي. يتعين على بنك ريكسبانك تحقيق توازن بين مكافحة التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة وتجنب عرقلة الانتعاش الاقتصادي الذي تم تعديل توقعاته نزولاً (حيث انخفضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.9% إلى 2.5%). مع ذلك، إذا استمرت أسعار خام برنت مرتفعة، فقد يضطر بنك ريكسبانك إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية الذي كان مقرراً في الأصل أواخر عام 2027.

لا يزال سعر صرف اليورو مقابل الكرونة السويدية منخفضًا نسبيًا، لكن عام 2022 شهد بداية موجة ضعف الكرونة السويدية مقابل اليورو خلال صدمة ارتفاع أسعار النفط والغاز. من المحتمل أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من بنك ريكسبانك، مما قد يُرجّح كفة الاتجاه نحو الارتفاع. المصدر: xStation5