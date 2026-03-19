عاجل: بنك إنجلترا يُصدر بيانه كما هو متوقع؛ أسعار الفائدة في المملكة المتحدة تبقى دون تغيير 🚨

عقب القرار الذي اتُخذ في اجتماعها في مارس، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة دون تغيير عند 3.75%. وتتوقع أسواق المال بشكل متزايد سيناريو لسياسة نقدية أكثر تشدداً من جانب البنك، حيث بدأت بالفعل في استيعاب زيادة إجمالية قدرها 50 نقطة أساس في سعر الفائدة بحلول نهاية هذا العام.

نتائج تصويت لجنة السياسة النقدية:

لا تغيير: 9 (سابقاً: 5)

خفض 25 نقطة أساس: 0 (سابقاً: 4)

خفض 50 نقطة أساس: 0 (سابقاً: 0)

زيادة: 0 (سابقاً: 0)

تعليق على القرار:

تسبب الصراع في الشرق الأوسط في ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة والسلع العالمية، مما سيؤثر على أسعار الوقود والمرافق للأسر، وسيكون له تأثير غير مباشر من خلال التكاليف التي تتكبدها الشركات. وكانت الأسعار والأجور المحلية تشهد سابقاً انخفاضاً مستمراً. على المدى القريب، سيرتفع معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك نتيجةً لهذه الصدمة الاقتصادية الجديدة.

لا تستطيع السياسة النقدية التأثير على أسعار الطاقة العالمية، لكنها تهدف إلى ضمان تكيف الاقتصاد معها بما يسمح بتحقيق هدف 2% بشكل مستدام. وتُشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد مخاطر الضغوط التضخمية المحلية الناجمة عن التأثيرات غير المباشرة في تحديد الأجور والأسعار، ويتزايد هذا الخطر كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة. كما تُقيّم اللجنة تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي على التضخم، والذي يُرجّح أن ينتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ستواصل اللجنة مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب وتأثيره على إمدادات الطاقة العالمية وأسعارها. وهي على أهبة الاستعداد لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان بقاء معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك على المسار الصحيح لتحقيق هدف 2% على المدى المتوسط.

قسم مُحدّث من التوقعات:

يُظهر المسح أن متوسط ​​الزيادة في الرواتب الأساسية في عام 2026 سيبلغ 3.6% (مقارنةً بـ 3.4% سابقًا). ويقدر البنك أن مؤشر أسعار المستهلكين سيكون "حوالي 3٪" في الربع الثاني و"يصل إلى 3.5٪" في الربع الثالث بسبب صدمة الأسعار العالمية في سوق الطاقة (سابقًا: 2.1٪ في الربع الثاني).

يشهد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ارتفاعاً في رد فعله الأولي على القرار والتعليقات المصاحبة له. المصدر: xStation