ملخص السوق: أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع بعد إعلان شركة أنثروبيك عن أرباحها! شركة أسترازينيكا توقف تجارب علاج سرطان الرئة (17 أغسطس 2026)

📊 المؤشرات والشركات

تسير جلسة التداول في أوروبا بهدوء نسبي، مع تغييرات طفيفة بين الأسواق والقطاعات الرئيسية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 ( EU50 ) بنسبة 0.2%. بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشرات داكس الألماني ( DE40 )، وإيه إي إكس الهولندي ( NED25 )، وإيبكس 35 الإسباني ( SPA35 ). وكانت الخسائر أكثر وضوحًا في فرنسا ( FRA40: -0.15% ) وسويسرا ( SUI20: -0.35% ). وانخفض مؤشر WIG20 بنحو 0.9%.

تساهم نتائج شركة أنثروبيك الصادرة يوم الجمعة (قفزة بلغت 14 ضعفًا في الإيرادات الفصلية) في ارتفاع قطاع أشباه الموصلات ( ASML: +2.7% ، STMicro: +3.9% ، Infineon: +0.8% ، Soitec: +2.7% ). في غضون ذلك، يتجه رأس المال بشكل رئيسي نحو الخروج من قطاع البرمجيات ( SAP: -0.8% ) وقطاع السلع الاستهلاكية ( Tesco: -2% ، Nestle: -2% ، L’Oréal: -1% ).

أوقفت شركة أسترازينيكا التجارب السريرية لعقار فولروستوميغ لعلاج سرطان الرئة لعدم تفوقه على العلاجات الحالية. مع ذلك، ارتفعت أسهم الشركة بنحو 0.8% بفضل النتائج الإيجابية لاختبارات عقاري تاغريسو وإنهيرتو. وتخطط الشركة لإجراء المزيد من الدراسات على فولروستوميغ لعلاج أنواع أخرى من السرطان.

قفزت أسهم شركة أرجينكس بنسبة 11% بعد النتائج الإيجابية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقار فيفغارت هيترولو لعلاج التهاب العضلات. حقق العقار هدفه الرئيسي في المرضى المصابين بالتهاب العضلات المناعي الذاتي، مما أتاح تقديم طلب ترخيص. على الرغم من عدم الوصول إلى دلالة إحصائية في المجموعة الفرعية المصابة بالتهاب الجلد والعضلات، إلا أن المحللين يرون النتائج واعدة للغاية.

تتركز التقلبات في مؤشر ستوكس 50 في قطاع التكنولوجيا. المصدر: بيانات إكس تي بي ريسيرش، إكس ستيشن 5

استقر مؤشر ستوكس 50 الآجل قرب مستويات قياسية مرتفعة، متأثرًا بمؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يقترب من منطقة ذروة الشراء. المصدر: xStation5

🌍 الاقتصاد والجيوسياسة

تشير مصادر مقربة من قناة العربية إلى إمكانية تمديد الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة لمدة 60 يومًا. كما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بإجراء محادثات مع قطر، التي يُتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في جهود خفض التصعيد. في غضون ذلك، أكد دونالد ترامب أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو تجريد إيران من أي فرصة لامتلاك سلاح نووي.

💱 العملات والسلع والعملات الرقمية

يواصل الدولار الأمريكي خسائره من الجلسة الآسيوية ( USDIDX: -0.15% )، بينما تواصل عملات أستراليا ونيوزيلندا تحقيق أكبر المكاسب بفضل ارتفاع الإقبال على المخاطرة ( AUDUSD: +0.7% ؛ NZDUSD: +0.75% ). تجاوز زوج اليورو/الدولار الأمريكي لفترة وجيزة مستوى 1.1600 النفسي، ولكنه يتداول حاليًا دونه بقليل (+0.3%).

عادت العقود الآجلة للنفط الخام إلى الارتفاع ( OIL: +0.6% إلى 89.20 دولارًا للبرميل)، بينما قلصت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي ارتفاعها الطفيف عند الافتتاح ( NATGAS.EU: +1.6% ؛ سابقًا +2%).

وتشهد المعادن النفيسة ارتفاعًا ملحوظًا بفضل استمرار ضعف الدولار. ارتفع سعر الذهب ( GOLD ) بنسبة 0.6% إلى 4400 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر الفضة ( SILVER ) بنسبة 1.5% إلى 65.70 دولارًا للأونصة. كما حافظت العقود الآجلة للبلاتين والبلاديوم على مكاسبها.

وارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 1.15% إلى 63680 دولارًا، وارتفاع سعر الإيثيريوم بنسبة 1.7% إلى 1908 دولارات.

ارتفع مُضاعف الربحية بين مؤشر ستوكس 50 الأوروبي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي خلال موسم إعلان الأرباح الحالي. المصدر: أبحاث إكس تي بي