ملخص السوق: أسهم شركتي ASML وInfineon تدعم معنويات المستثمرين في أوروبا

ولا تزال المعنويات قوية في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بنحو 0.7% قبيل افتتاح وول ستريت. وانخفضت أسعار النفط بنحو 2.5%، ولكن على الرغم من تراجع أسعار الخام، يواصل البيتكوين انخفاضه، حيث تراجع بنحو 10% عن أعلى مستوياته المحلية الأخيرة. تتعرض المعادن النفيسة لضغوط أيضاً، حيث انخفضت الفضة بنحو 3%، وواصل الذهب تراجعه الذي بدأ أمس بانخفاض إضافي قدره 1.6%. ويحقق زوج اليورو/الدولار الأمريكي مكاسب طفيفة.

ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بأكثر من 0.3% اليوم، مدعومًا بمكاسب عملاقي أشباه الموصلات ASML وإنفينون في الأسواق الأوروبية. وصعدت أسهم ASML الهولندية، الرائدة في مجال معدات أشباه الموصلات، بنسبة تقارب 3%، بينما حققت إنفينون الألمانية مكاسب بنحو 2%. وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4%، في حين أضاف مؤشر كاك 40 الفرنسي ما يقارب 0.8%. أما مؤشر فوتسي 100 البريطاني، فقد سجل مكاسب طفيفة بلغت حوالي 0.15%.

المصدر: xStation5

الملياردير فيليب لافون يراهن على شركة ASML، وبنك UBS يصفها بأنها "أفضل أسهم أشباه الموصلات" في أوروبا.

ركز ازدهار الذكاء الاصطناعي اهتمام المستثمرين بشكل أساسي على مصممي الرقائق مثل Nvidia. مع ذلك، يستثمر الملياردير فيليب لافون، مدير صندوق التحوط ومؤسس شركة Coatue Management، في جزء آخر من سلسلة توريد أشباه الموصلات، ألا وهو شركة ASML، التي تُورّد الآلات الأساسية اللازمة لتصنيع أكثر الرقائق تطورًا في العالم.

في الربع الأول، استحوذت Coatue Management على حصة كبيرة في ASML Holding، بشراء 510,000 سهم بقيمة تقارب 655.4 مليون دولار، مع تقليل انكشافها على Nvidia في الوقت نفسه. قد تشير هذه الخطوة إلى أن بعض المستثمرين يسعون بشكل متزايد إلى الاستثمار ليس فقط في مصممي الرقائق، بل أيضًا في شركات البنية التحتية لأشباه الموصلات، التي بدونها لن تكون ثورة الذكاء الاصطناعي ممكنة.

كما يظهر التفاؤل بشأن ASML في وول ستريت. وصف محللو بنك يو بي إس مؤخرًا شركة ASML بأنها أفضل أسهم أشباه الموصلات في أوروبا، مسلطين الضوء على مكانة الشركة الرائدة في تقنية الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، وهي تقنية تُعتبر أساسية لتصنيع معالجات الذكاء الاصطناعي المتطورة. ومع تسارع الإنفاق العالمي على أشباه الموصلات، تُعتبر ASML بشكل متزايد واحدة من أهم الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية في سلسلة التوريد التكنولوجية العالمية.

المصدر: xStation5