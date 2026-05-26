أسهم شركات الفضاء تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مع ترقب وول ستريت لطرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام 📈

يعود قطاع الفضاء ليصبح مجدداً أحد أبرز القطاعات في وول ستريت، حيث يتزايد إقبال المستثمرين على الاكتتاب العام الأولي المرتقب لشركة سبيس إكس. ويدفع الحماس المحيط بشركة إيلون ماسك إلى تحقيق مكاسب واسعة النطاق في شركات إطلاق الصواريخ، وشركات البنية التحتية المدارية، وشركات اتصالات الأقمار الصناعية. وتنظر الأسواق إلى التقييم المحتمل لشركة سبيس إكس - الذي يُقدر بنحو 1.75 تريليون دولار - كحدثٍ قد يُعيد تشكيل معايير التقييم في قطاع تكنولوجيا الفضاء بأكمله.

اختبار مركبة ستار شيب: الانفجار لا يؤثر على المعنويات

على الرغم من بعض المشاكل التقنية، فقد لاقت أحدث رحلة تجريبية لمركبة ستار شيب استحساناً كبيراً في السوق. أكملت سبيس إكس الرحلة التجريبية الثانية عشرة لنظام ستار شيب باستخدام المرحلة العلوية الجديدة ستار شيب V3 إلى جانب معزز سوبر هيفي V3 المُعاد تصميمه. نجحت المرحلة العلوية في نشر أجهزة محاكاة ستارلينك وقمرين صناعيين تجريبيين قبل إجراء مناورات ديناميكية هوائية استعداداً لانفجار مُخطط له في المحيط الهندي.

ظهرت المشاكل الرئيسية في معزز سوبر هيفي، حيث فشلت محركاته في إعادة الاشتعال بشكل صحيح أثناء عملية الهبوط المُحاكاة. مع ذلك، لا يُفسر السوق هذا الأمر على أنه فشل في البرنامج، بل كمرحلة أخرى في عملية جمع البيانات التكرارية لشركة سبيس إكس. ويدرك المستثمرون بشكل متزايد أن التفجيرات المُتحكم بها لا تزال جزءًا من فلسفة تطوير الشركة.

تقود أسهم شركات الفضاء الصغيرة موجة الارتفاع.

وقد انطلقت موجة الشراء الأخيرة بشكل أساسي من نشرة الاكتتاب العام الأولي لشركة سبيس إكس، والتي كشفت لأول مرة عن مزيد من التفاصيل حول حجم أعمال الشركة. فإلى جانب الصواريخ، تُركز سبيس إكس بشكل متزايد على خدمات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، وربما البنية التحتية لبيانات المدار.

ومن بين أبرز الشركات الصاعدة في هذا القطاع:

ارتفع سهم ريدواير بأكثر من 22%، مواصلاً بذلك اتجاهه الصعودي القوي لعام 2026.

قفز سهم مومنتوس بنحو 70%، مستفيداً من الاهتمام المتجدد بالنقل المداري والبنية التحتية الفضائية.

حقق سهم فايرفلاي إيروسبيس مكاسب بلغت حوالي 18%.

ارتفع سهم روكيت لاب بنحو 4%، ولا يزال أحد أهم البدائل المتداولة علنًا لشركة سبيس إكس.

صعد سهم إنتويتيف ماشينز بنحو 15%، مدعومًا بالاهتمام المتزايد بالبنية التحتية القمرية.

ارتفع سهم فياسات بعد الإعلان عن عقد عسكري جديد بقيمة تزيد عن 437 مليون دولار.

قد تصبح سبيس إكس "إنفيديا قطاع الفضاء".

من منظور أسواق رأس المال، قد تُصبح سبيس إكس في صناعة الفضاء ما أصبحت عليه إنفيديا في مجال الذكاء الاصطناعي. ويُرسّخ تقييم محتمل بقيمة 1.75 تريليون دولار معيارًا جديدًا تمامًا للقطاع، ويشجع المستثمرين على البحث عن "سبيس إكس القادمة" بين الشركات الصغيرة المتداولة علنًا.

ولا يزال القطاع شديد المضاربة، ويعتمد غالبًا على تدفقات نقدية بعيدة المدى ونفقات رأسمالية ضخمة. مع ذلك، قد يُغيّر طرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام بشكل جذري نظرة المستثمرين إلى هذا القطاع، مُحوّلاً إياه من مجرد استثمار تقني محدود النطاق إلى فرصة استثمارية أوسع تشمل البنية التحتية، والدفاع، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والاقتصاد المداري.

أسهم ريدواير (RDW.US)

المصدر: xStation5