انخفضت أسهم شركة PDD بأكثر من 7% عقب صدور تقرير الأرباح ⏰

أعلنت الشركة المالكة لشركتي بيندوودو وتيمو نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026 صباح اليوم، والتي خيبت آمال المستثمرين بشكل كبير. فقد انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 7% في تداولات ما قبل افتتاح السوق في وول ستريت، لتهبط إلى ما دون 90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

الإيرادات في ازدياد، لكنها أقل من التوقعات.

نتائج الربع الأول

الإيرادات: 106.23 مليار يوان، التوقعات: 108.6 مليار يوان

الإيرادات من التسويق الإلكتروني والخدمات الأخرى: 49.94 مليار يوان، التوقعات: 52.56 مليار يوان

الإيرادات من خدمات المعاملات: 56.29 مليار يوان، التوقعات: 55.52 مليار يوان

الأرباح المعدلة للسهم الواحد: 9.51 يوان، التوقعات: 16.08 يوان

الربح التشغيلي المعدل: 21.09 مليار يوان. توقعات بـ 22.43 مليار يوان

صافي الربح المعدل: 14.07 مليار يوان، توقعات بـ 24.6 مليار يوان

إجمالي تكاليف التشغيل: 39.8 مليار يوان؛ توقعات: 39.55 مليار يوان

تكاليف المبيعات والتسويق: 33.8 مليار يوان؛ توقعات: 33.11 مليار يوان

المصاريف العامة والإدارية: 1.58 مليار يوان؛ توقعات: 1.79 مليار يوان

تكاليف البحث والتطوير: 4.4 مليار يوان؛ توقعات: 4.3 مليار يوان

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية: 16.4 مليار يوان

الربح لكل إيصال إيداع أمريكي: 8.48 يوان؛ توقعات: 14.48 يوان

الربح: صدمة حقيقية

كانت أرقام الأرباح هي الأكثر إثارة للدهشة في السوق. فقد انخفض صافي الربح بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى 12.55 مليار يوان صيني. توقع المحللون أرباحًا تقارب 22.80 مليار يوان صيني، ما يعني أن النتيجة كانت أقل من التوقعات بأكثر من 45%. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 9.51 يوان صيني، مقارنةً بالتوقعات البالغة 16.08 يوان صيني.

ما سبب هذه النتائج الضعيفة؟

لا يُخفي مجلس الإدارة حقيقة أن الشركة تمر بمرحلة استثمار استراتيجي مكثف. وكما صرّح الرئيس التنفيذي جياجين تشاو، فإن الاستثمار في سلسلة التوريد يُعد "أولوية استراتيجية أساسية" للعقد القادم. يبدو هذا وكأنه خطة للمستقبل، لكنه بالنسبة للمستثمرين الساعين إلى تحقيق عوائد فورية، فهو بمثابة مؤشر تحذيري. يُضاف إلى ذلك عدد من العوامل الخارجية:

في أبريل، فرضت الجهات التنظيمية الصينية أكبر غرامة على أي منصة تم تغريمها - بلغت 1.5 مليار يوان صيني - على شركة PDD لعدم وفائها بالتزاماتها في التحقق من بائعي المواد الغذائية عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، اتهمت الجهات التنظيمية موظفي الشركة باستخدام العنف ضد المسؤولين خلال تفتيش في ديسمبر، ما أدى إلى توتر العلاقات مع السلطات الصينية.

بدأ منتج Temu، المنتج الرائد في الأسواق الخارجية، بالتعافي تدريجيًا بعد إلغاء الولايات المتحدة لقاعدة "الحد الأدنى" التي كانت تسمح باستيراد الطرود الصغيرة معفاة من الرسوم الجمركية. وتتكيف الشركة مع الوضع الحالي من خلال بناء مستودعات محلية وتوظيف كوادر مبيعات محلية، إلا أن ذلك يأتي بتكلفة.

تتميز السوق الصينية المحلية بمنافسة شرسة من Alibaba وJD.com، مع أن محللي Bloomberg Intelligence يشيرون إلى أن المنافسين بدأوا بالتخفيف من حدة المنافسة على حصة السوق لصالح الربحية، مما قد يمنح PDD بعض المرونة.

لا تزال التقييمات جذابة، لكن المخاطر تتزايد.

على الرغم من النتائج المخيبة للآمال، لا تزال قيمة شركة PDD من بين الأدنى في القطاع. إذ يبلغ مضاعف الربحية المتوقع 7.9 ضعف فقط، ومضاعف قيمة المؤسسة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.4 ضعف، ومضاعف السعر إلى المبيعات 2.1 ضعف. من بين 50 توصية، 38 توصية هي "شراء"، و11 توصية "احتفاظ"، وتوصية واحدة فقط هي "بيع".

يُعدّ الحظر المفروض من أعلى إلى أسفل في الصين على استخدام منصات الوساطة غير المسجلة عامل خطر إضافي لحاملي شهادات الإيداع الأمريكية. شركة PDD غير مدرجة في بورصة هونغ كونغ، مما يُصعّب على المستثمرين من البر الرئيسي للصين الوصول إلى أسهمها عبر القنوات القانونية. قد يُحدّ هذا من الطلب وقاعدة المستثمرين.

التوقعات

تُشير نتائج الربع الأول من عام 2026 بوضوح إلى أن شركة PDD تُضحّي عمدًا بالربحية قصيرة الأجل لصالح ترسيخ مكانتها في السوق على المدى الطويل. هذه الاستراتيجية منطقية، لكنها تتطلب من المستثمرين التحلي بالصبر وتقبّل تقلبات السوق. مع نمو الإيرادات بنسبة 11% ومعدل نمو سنوي مركب قدره 31% على مدى ثلاث سنوات، تبقى أساسيات العمل متينة. والسؤال الأهم هو: متى ستبدأ هذه الاستثمارات في تحقيق أرباح؟

انخفضت أسهم شركة PDD بنسبة تقارب 20% منذ بداية العام، متخلفةً بشكل ملحوظ عن أسهم شركتي علي بابا وجي دي دوت كوم. ومع افتتاح السوق الأمريكية اليوم، قد يتجاوز الانخفاض منذ بداية العام 23%.