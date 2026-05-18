حصاد الأسواق (18.05.2026)

🌍 الجغرافيا السياسية
- وصلت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود. نشر ترامب تحذيراً على منصة "تروث سوشيال" مفاده أن "الوقت ينفد" بالنسبة لطهران، وأنه "لن يبقى شيء" إذا لم تتحرك إيران سريعاً، وقد فسرت الأسواق هذا التحذير على أنه مؤشر على ازدياد احتمالية تجدد العمل العسكري.
- شنت طائرات مسيرة هجوماً على منشأة نووية في الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يعقد ترامب اجتماعاً في غرفة العمليات يوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات العسكرية المتاحة ضد إيران. وكان الاجتماع الأول مع مستشاريه الأمنيين قد عُقد يوم السبت.
- في ظل التوترات الأمريكية الصينية، أسفرت قمة ترامب-شي عن إعلان الصين أنها ستشتري منتجات زراعية أمريكية بقيمة لا تقل عن 17 مليار دولار سنوياً حتى عام 2028 (بما في ذلك فول الصويا ولحم البقر)، بينما حصلت الولايات المتحدة على التزام بشأن العناصر الأرضية النادرة. ومع ذلك، قدم الجانبان روايتين مختلفتين حول الاتفاقيات.
📊 الاقتصاد
- جاءت بيانات الصين لشهر أبريل مخيبة للآمال بشكل كبير: إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% فقط على أساس سنوي (أضعف أداء منذ ديسمبر 2022؛ التوقعات: 2%)، وتباطأ الإنتاج الصناعي إلى 4.1% على أساس سنوي (التوقعات: 5.9%)، وانكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.
- انخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين للشهر الخامس والثلاثين على التوالي، بينما تراجعت مبيعات السيارات المحلية بنسبة 21.6% على أساس سنوي (الانخفاض الشهري السابع على التوالي). وصف المكتب الوطني للإحصاء البيئة الخارجية بأنها "قاتمة ومعقدة"، داعيًا إلى سياسة مالية أكثر فعالية، إلا أن المكتب السياسي لم يعلن عن أي إجراءات تحفيزية جديدة.
- أكدت اليابان خططها لإصدار سندات دين جديدة لتمويل ميزانية تكميلية تهدف إلى تخفيف أثر الصراع في الشرق الأوسط على الطاقة. أصدر رئيس الوزراء تاكايتشي تعليماته لوزير المالية بدراسة خيارات حزمة مساعدات موسعة، مما ساهم في ارتفاع عوائد السندات اليابانية إلى أعلى مستوى لها منذ عام ١٩٩٦.
📉 الأسواق العالمية
- أنهت وول ستريت الأسبوع الماضي على انخفاض، وشهدت جلسة التداول الآسيوية يوم الاثنين تراجعات واسعة النطاق. وقد تضافرت عوامل ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع عوائد السندات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية لتشكل مزيجًا خطيرًا لأسواق الأسهم العالمية.
- ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ١٠ سنوات إلى ٤.٦٣١٪، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير ٢٠٢٥، بينما بلغ عائد السندات لأجل ٣٠ عامًا أعلى مستوى سنوي له عند ٥.١٥٩٪، مما يعكس إعادة تقييم التوقعات بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة في ظل صدمة الطاقة.
🌏 آسيا
- فعّل مؤشر كوسبي (كوريا الجنوبية) آلية "سايد كار" للمرة الثانية على التوالي (وهي آلية للتحكم في التداول الخوارزمي في البورصة)، متراجعًا بنسبة تصل إلى 4.68% خلال الجلسة، قبل أن يستعيد خسائره ويغلق فوق الصفر. وتتفاقم التوترات بسبب نزاع على الأجور في شركة سامسونج للإلكترونيات، حيث دخلت النقابة العمالية في مفاوضات بوساطة حكومية لتجنب الإضراب في الشركة التي تمثل نحو 25% من صادرات كوريا الجنوبية.
- انخفض مؤشر نيكاي JP225 بنحو 1.27%، متداولًا عند حوالي 61,032 نقطة. وترتفع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 1996، في ظل خطط لإصدار سندات جديدة وضغوط ركود تضخمي ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
- انخفض مؤشر CHN.cash الصيني بنسبة 0.27% إلى حوالي 8,583 نقطة، بينما انخفض مؤشر UK100 بنسبة 0.27%. تشير العقود الآجلة الأوروبية إلى افتتاح منخفض: مؤشر داكس -1%، مؤشر كاك -0.95%، مؤشر فوتسي ميب -0.8%، مؤشر فوتسي 100 -0.2%.
💱 العملات
- يُعدّ الدولار الأمريكي حاليًا أقوى العملات الرئيسية، متفوقًا على الفرنك السويسري واليورو. أما الدولار الأسترالي والين الياباني فهما الأضعف أداءً، حيث يتراجع الدولار الأسترالي على خلفية بيانات مخيبة للآمال من الصين، الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا.
- ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.23% إلى حوالي 158.98، مما يعكس الضغط على الين الياباني رغم ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية. وارتفع زوج الدولار الأمريكي/الزلوتي البولندي بنسبة 0.21% إلى 3.6556، بينما ارتفع زوج اليورو/الزلوتي البولندي بنسبة 0.08% إلى 4.2487. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة رمزية بلغت 0.04% إلى حوالي 99.25، ليظل قريبًا من مستوى 100 النفسي.
🛢️ المواد الخام
- ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.89% ليصل إلى حوالي 107.57 دولارًا للبرميل، بينما تجاوز سعر خام برنت 111 دولارًا للبرميل (+1.90%)، مدفوعًا بتصريحات ترامب الأكثر حدة تجاه إيران، وهجوم بطائرة مسيرة في الإمارات، ومخاوف بشأن سلامة الملاحة في مضيق هرمز.
- ارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 2.33% ليصل إلى 3.03 دولارًا، مسجلًا بذلك أفضل أداء بين الأصول خلال اليوم. وانخفض سعر الذهب انخفاضًا طفيفًا (-0.20%) ليصل إلى حوالي 4536 دولارًا للأونصة، بينما انخفض سعر الفضة بنسبة 1.32% ليصل إلى حوالي 75.22 دولارًا للأونصة، متأثرًا بارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار.
📱 الشركات
- تُعلن شركة رايان إير نتائجها اليوم قبل افتتاح الأسواق. كما تُعلن شركة بايدو (BIDU.US) نتائجها قبل افتتاح السوق، مع التركيز على تأثير تكاليف الطاقة وحالة الإنفاق الاستهلاكي الصيني على عائداتها الإعلانية.
- من المقرر أن تعلن شركة إنفيديا (NVDA.US) عن نتائجها الفصلية يوم الأربعاء بعد إغلاق السوق. وتشير التوقعات إلى ربحية للسهم الواحد تبلغ 1.78 دولار أمريكي وإيرادات تقارب 78.98 مليار دولار أمريكي؛ وقد ارتفع سعر السهم بنسبة 20% خلال الشهر الماضي وبنسبة 26.5% منذ بداية العام، مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق.
- وفي يوم الأربعاء، ستعلن كل من TJX وTarget وLowe's (سلاسل متاجر التجزئة الكبرى) عن نتائجها، بينما ستعلن Walmart (قبل افتتاح السوق) وTake-Two Interactive (بعد إغلاق السوق) عن نتائجهما يوم الخميس. وستُمثل النتائج القوية لشركة Walmart اختباراً لقدرة المستهلك الأمريكي على الصمود في وجه ارتفاع تكاليف الطاقة.
العملات الرقمية
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.71% إلى حوالي 76,909 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. تراجع الإقبال على المخاطرة وسط التوترات الجيوسياسية، وارتفاع عوائد السندات، وضعف البيانات الاقتصادية الصينية، دفع رؤوس الأموال بعيدًا عن الأصول المضاربية.
🔭 أهم ما يجب مراقبته اليوم
- في تمام الساعة 9:00 صباحًا، يُصدر الناتج المحلي الإجمالي السويسري للربع الأول؛ وفي تمام الساعة 2:00 ظهرًا، يُصدر معدل التضخم الأساسي البولندي لشهر أبريل.
- السؤال الأهم اليوم: هل استوعبت الأسواق الأوروبية بالفعل المخاطر الجيوسياسية، أم سيشهد افتتاح السوق مزيدًا من عمليات البيع؟ قد يكون اجتماع ترامب في غرفة العمليات يوم الثلاثاء عاملًا محفزًا لزيادة حالة عدم اليقين.
