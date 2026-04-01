ملخص السوق: الأسهم الأوروبية تنضم إلى موجة الصعود 🚀 مؤشر يورو ستوكس +3%

الجغرافيا السياسية: الأسواق تتوقع احتمال انتهاء الحرب

شهدت جلسة التداول يوم الأربعاء أفضل أداء للأسواق الأوروبية منذ أكثر من عام، وكان المحفز الرئيسي هو خطاب ترامب يوم الثلاثاء، الذي صرّح فيه بإمكانية انسحاب الولايات المتحدة من إيران في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط، وأن اتفاقًا دبلوماسيًا رسميًا ليس ضروريًا لإنهاء العمليات العسكرية؛ وقد فسّرت الأسواق هذا التصريح فورًا على أنه إشارة إلى تحوّل نحو سردية "إنجاز المهمة".

يُضاف إلى ذلك تصريح الرئيس الإيراني بيزشكيان، الذي أعلن فيه استعداده لإنهاء الصراع، ولكن بشرط تقديم ضمانات أمنية رسمية. وكان هذا كافيًا لأسواق الأسهم الآسيوية لتحقيق أقوى مكاسب يومية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات (مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ +4.9%، مؤشر كوسبي +8.5%، مؤشر نيكاي +5%).

مع ذلك، يشير المستثمرون المتخوفون إلى أن إسرائيل لا تزال ترفض الحديث عن وقف إطلاق النار، وأن صحيفة وول ستريت جورنال تُفيد باحتمالية دخول الإمارات العربية المتحدة في الصراع، وأن إيران لم تُبدِ حتى الآن أي رغبة حقيقية في التفاوض، ولهذا السبب ينصح بعض الاستراتيجيين، بمن فيهم خبراء ميزوهو، بالتشكيك في حجم الارتفاع.

سيكون أبرز أحداث المساء خطاب ترامب في تمام الساعة الثالثة فجر الخميس، والذي من المتوقع أن يتناول فيه الرئيس الأمريكي إيران، وربما حلف الناتو الذي وصفه ترامب مؤخرًا بأنه "ضعيف". علاوة على ذلك، ذكرت صحيفة التلغراف اليوم أن ترامب يُفكر حتى في الانسحاب من الحلف.

يتراجع الدولار، بينما يرتفع الذهب والسندات.

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.40% إلى 1.1599، مسجلاً أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر تقريبًا؛ وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.63% إلى 1.3304. يشهد الزلوتي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الزلوتي البولندي بنسبة 0.42% ليصل إلى 3.6907، بينما يحوم سعر صرف اليورو مقابل الزلوتي البولندي حول 4.2808.

يواصل الذهب اتجاهه الصعودي (+1.40%، 4731 دولارًا للأونصة)، وهذه المرة ليس كمؤشر على الخوف، بل كتحوط ضد التضخم الذي قد ينجم عن انتعاش اقتصادي محتمل واستمرار حالة عدم اليقين في سلاسل التوريد. وتتعافى سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، حيث انخفضت عوائدها بمقدار 3.4 نقطة أساسية لتصل إلى 4.277%.

وتتراجع أسعار النفط، حيث يتوقع السوق انتهاء الحرب.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل، ويتداول حاليًا عند 99.87 دولارًا (-1.59%). انخفض سعر خام برنت بنسبة 0.35% إلى 102.89 دولارًا.

ومع ذلك، لا يزال السوق حذرًا إلى حد ما، إذ لا تشهد الأسعار انخفاضًا حادًا نظرًا لاستمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية حتى إعادة فتح مضيق هرمز رسميًا وعودة القوات إلى الوطن.

مؤشرات الأسهم الأوروبية: مكاسب في معظم القطاعات

قفز مؤشر ستوكس 600 بأكثر من 2%، مسجلًا أقوى مكاسبه اليومية منذ عام. ارتفع مؤشر DE40 بنسبة 0.84% ​​ليصل إلى 23,399 نقطة، وزاد مؤشر ITA40 بنسبة 1.60% ليصل إلى 44,949 نقطة.

وكانت أفضل القطاعات أداءً هي البنوك (UCG +6.0%، BNP +4.92%، BBVA +4.4%، HSBC +4.0%) وشركات الدفاع (Rolls-Royce +7%، Rheinmetall +6.8%، Safran +3.6%). ومن المفارقات أن قطاع الدفاع يشهد ارتفاعًا في الأسعار لأن الأسواق تفترض أن النزاع مع الولايات المتحدة إشارة إلى مزيد من الاستثمارات الأوروبية في مجال الدفاع، وإلى توجه القارة نحو الاكتفاء الذاتي.

بعد جلسة الثلاثاء في وول ستريت، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.9% ومؤشر ناسداك 100 بنسبة تصل إلى 3.4%، مسجلاً بذلك أحد أقوى المكاسب اليومية منذ مايو 2025، تشهد العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً اليوم: العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 +0.75% (6,616)، ومؤشر ناسداك 100 +0.96% (24,135).

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأوروبي - مفاجأة سارة

جاءت قراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس للصناعة الأوروبية بمثابة مفاجآت إيجابية بشكل عام: منطقة اليورو عند 51.6 نقطة (التوقعات: 51.4)، وألمانيا عند 52.2 نقطة (التوقعات: 51.7). يشير هذا إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يتعافى فعلياً من أشهر من الضعف الصناعي، مدفوعاً جزئياً باضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

تُعد سويسرا الأفضل أداءً، حيث بلغ مؤشرها 53.3 نقطة مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 47.0 نقطة فقط. من بين أكبر الانحرافات الإيجابية عن التوقعات في تاريخ هذا المؤشر؛ إلا أن إسبانيا تُعدّ مخيبة للآمال (48.7 مقابل توقعات 50.4)، وكذلك بولندا (48.7 - أعلى من التوقعات، لكنها لا تزال في منطقة الانكماش دون 50 نقطة).

تجدر الإشارة إلى أن جزءًا من التحسن في مؤشر مديري المشتريات هو تأثير إحصائي ناتج عن اضطرابات سلاسل التوريد - حيث تؤدي الأسعار المرتفعة والصعوبات اللوجستية إلى تضخيم المؤشر بشكل مصطنع؛ وتشير رويترز بحق إلى أن "اضطرابات سلاسل التوريد قد ضخمت أرقام النمو"، لذا ينبغي تفسير البيانات بحذر.

الشركات - ما يجب مراقبته اليوم

يُعدّ قطاع الكيماويات من أكبر المستفيدين من النزاع، ويحقق أداءً استثنائيًا هذا الربع - فقد ارتفع مؤشر ستوكس 600 للكيماويات بنحو 6% منذ بداية العام (مقابل -1.5% للسوق الأوسع)؛ ورفعت شركة BASF أسعار المنظفات بنسبة 30%، وأعلنت شركة Lanxess عن زيادة في أسعار منتجات الكبريت بنسبة 40%. تشير مورغان ستانلي إلى أن شركات الكيماويات الأوروبية قد تستعيد حصتها السوقية التي خسرتها على مر السنين لصالح آسيا.