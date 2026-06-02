ملخص اليوم: وجهان للذكاء الاصطناعي – محرك السوق والعبء الباهظ

📈 سوق الأسهم - الوضع السوقي وقطاع التكنولوجيا
- افتتحت جلسة وول ستريت بانخفاضات طفيفة نتيجةً لترقب التطورات في الشرق الأوسط؛ إلا أن المؤشرات الأمريكية بدأت بالارتفاع قبيل الساعة الثامنة مساءً.
- يسود الارتباك الأسواق بشأن محادثات السلام، إذ أفادت وسائل إعلام إيرانية بتوقف الاتصالات مع الولايات المتحدة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان والتهديد بحصار مضيق هرمز، في حين أكد الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو أن المحادثات ما زالت تسير بخطى سريعة وأن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أمر ممكن.
- وفي الدقائق الأخيرة، نُشرت تغريدة لدونالد ترامب على موقع "تروث سوشيال" ينفي فيها صحة ما يُشاع عن انقطاع الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران.
- أعلنت شركة ألفابت (جوجل) عن خطة ضخمة لجمع 80 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك 10 مليارات دولار من صندوق بيركشاير هاثاواي التابع لوارن بافيت)، إلا أن أسهم الشركة انخفضت بنحو 2.4%، وهو ما اعتبره المستثمرون دليلاً على التكاليف الباهظة لـ"سباق التسلح" في مجال الذكاء الاصطناعي.
- في المقابل، ارتفعت أسهم شركة مارفيل تكنولوجي بنسبة تقارب 30% بعد أن أشار جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، إلى أن مارفيل قد تكون الشركة التالية التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار.
- أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) عن نتائج ربع سنوية قياسية مدفوعة بالطلب المتزايد على خوادم مراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما رفع سعر سهمها بأكثر من 21%.
- قدّمت شركة أنثروبيك، مبتكرة روبوت كلود، طلبًا سريًا للاكتتاب العام الأولي، متفوقةً بذلك على منافستها أوبن إيه آي.
- سادت حالة من التفاؤل بين المستثمرين في أوروبا، حيث أنهت غالبية البورصات تعاملاتها اليوم بمكاسب قوية: ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.3%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.7%، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5%، ومؤشر إيبكس 35 الإسباني بنسبة 0.5%.
📊 الاقتصاد الكلي
- أظهر تقرير فرص العمل المتاحة (JOLTS) الصادر عن سوق العمل الأمريكي أن عدد الوظائف الشاغرة في أبريل بلغ 7.618 مليون وظيفة، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات السوق (6.860 مليون وظيفة)، مما يشير إلى اقتصاد قوي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة (رفع أسعار الفائدة) لفترة أطول لمكافحة التضخم.
- ووفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن يوروستات في 2 يونيو 2026، ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.2% في مايو 2026، مقارنةً بـ 3.0% المسجلة في أبريل.
- في هيكل التضخم لمنطقة اليورو لشهر مايو 2026، سجلت الطاقة أعلى زيادة سنوية بنسبة 10.9% (مقابل 10.8% في أبريل)، وارتفعت الخدمات إلى 3.5% (مقابل 3.0% في أبريل)، بينما تباطأ معدل نمو أسعار الغذاء والكحول والتبغ إلى 2.0% (مقابل 2.4% في أبريل)، وشهدت السلع الصناعية غير النفطية زيادة طفيفة إلى 0.9% (مقابل 0.8% في أبريل).
- جغرافياً داخل منطقة اليورو، سُجل أعلى معدل تضخم سنوي في مايو في بلغاريا (6.3%) وليتوانيا (5.1%) واليونان (5.0%)، بينما سُجلت أدنى مستويات الأسعار في مالطا (2.1%) وألمانيا (2.7%).
- على أساس شهري (مايو مقارنةً بأبريل 2026)، ارتفع مؤشر الأسعار الإجمالي في منطقة اليورو بشكل طفيف بنسبة 0.1%.
💰 السلع والمعادن النفيسة
- يدعم التفاؤل أسعار المعادن النفيسة اليوم، حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 0.3% متجاوزًا 4500 دولار للأونصة، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 0.6% لتختبر مستوى 76 دولارًا.
- يتسبب التضارب في المعلومات والإشارات الواردة من الشرق الأوسط في انتعاش طفيف لأسعار النفط، مما أدى إلى ارتفاع سعر خام برنت بأكثر من 1% متجاوزًا 96 دولارًا.
- كان الانخفاض السابق في الأسعار رد فعل على الآمال المعقودة على خفض محدود للتوترات في لبنان، وتصريحات دونالد ترامب الذي أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل.
- في الوقت نفسه، أقر الرئيس الأمريكي بوجود تعقيدات في المحادثات، دون أن يقدم تفاصيل محددة حول هذا الأمر.
- لا يزال سوق النفط شديد الحساسية لأي معلومات تتعلق بإيران، والتي لا يمكن التحقق منها دائمًا على الفور.
- والأهم من ذلك، أن حتى الخفض الكامل والفوري للصراع لا يقضي على مخاطر الإمداد الكامنة التي تُبقي أسعار السلع مرتفعة. مع ذلك، لا يزال السوق مصمماً على توقع انخفاض أسعار النفط.
🪙 العملات الرقمية
- يظهر بوضوح التوجه السلبي في سوق العملات الرقمية، حيث انخفضت قيمة البيتكوين بنحو 6%، لتتراجع إلى ما دون 68,000 دولار، بينما انخفضت قيمة الإيثيريوم بأكثر من 3%، لتختبر مستوى 1,900 دولار.
