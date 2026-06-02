ملخص اليوم: وجهان للذكاء الاصطناعي – محرك السوق والعبء الباهظ

📈 سوق الأسهم - الوضع السوقي وقطاع التكنولوجيا

افتتحت جلسة وول ستريت بانخفاضات طفيفة نتيجةً لترقب التطورات في الشرق الأوسط؛ إلا أن المؤشرات الأمريكية بدأت بالارتفاع قبيل الساعة الثامنة مساءً.

يسود الارتباك الأسواق بشأن محادثات السلام، إذ أفادت وسائل إعلام إيرانية بتوقف الاتصالات مع الولايات المتحدة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان والتهديد بحصار مضيق هرمز، في حين أكد الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو أن المحادثات ما زالت تسير بخطى سريعة وأن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أمر ممكن.

وفي الدقائق الأخيرة، نُشرت تغريدة لدونالد ترامب على موقع "تروث سوشيال" ينفي فيها صحة ما يُشاع عن انقطاع الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران.

أعلنت شركة ألفابت (جوجل) عن خطة ضخمة لجمع 80 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك 10 مليارات دولار من صندوق بيركشاير هاثاواي التابع لوارن بافيت)، إلا أن أسهم الشركة انخفضت بنحو 2.4%، وهو ما اعتبره المستثمرون دليلاً على التكاليف الباهظة لـ"سباق التسلح" في مجال الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، ارتفعت أسهم شركة مارفيل تكنولوجي بنسبة تقارب 30% بعد أن أشار جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، إلى أن مارفيل قد تكون الشركة التالية التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار.

أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ( HPE ) عن نتائج ربع سنوية قياسية مدفوعة بالطلب المتزايد على خوادم مراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما رفع سعر سهمها بأكثر من 21%.

قدّمت شركة أنثروبيك، مبتكرة روبوت كلود، طلبًا سريًا للاكتتاب العام الأولي، متفوقةً بذلك على منافستها أوبن إيه آي.