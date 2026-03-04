ملخص اليوم – انتعاش المؤشرات مع ترقب أسواق النفط لمزيد من التطورات

مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) لشهر فبراير: ارتفع المؤشر إلى 56.1 نقطة (أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2022)، متجاوزًا التوقعات بشكل ملحوظ. والأهم من ذلك، انخفض المؤشر الفرعي لأسعار الخدمات إلى أدنى مستوى له منذ عام تقريبًا، مما يشير إلى تباطؤ الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات. ويتناقض هذا الانخفاض بشكل صارخ مع المؤشر الفرعي للأسعار الذي ورد مؤخرًا في تقرير مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية (ISM).

سوق العمل (ADP): أضاف القطاع الخاص 63 ألف وظيفة في فبراير، وهو أقوى أداء منذ يوليو 2025، ومؤشر على مرونة السوق قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الرسمي يوم الجمعة .

ردود فعل وول ستريت: ارتفع مؤشر US100 بنسبة 1.8% ومؤشر US500 بنسبة 1%، معوضًا بذلك معظم خسائر الجلسة السابقة. وقد طغت العوامل الاقتصادية الأساسية القوية على المخاوف الجيوسياسية، مدعومة بآمال متجددة بأن الصراع قد لا يطول أمده كما أشار دونالد ترامب، الذي توقع مؤخرًا أن يستمر لعدة أسابيع .

تراجع أسعار النفط: ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة طفيفة بلغت 0.2% تقريبًا ليصل إلى حوالي 75 دولارًا للبرميل، متراجعًا عن مكاسبه السابقة، بينما انخفض خام برنت بنحو 0.3%. بدأ المستثمرون يدرسون احتمالية نشوب صراع قصير الأمد. في المقابل، زعمت إيران أنها استهدفت بالفعل 10 ناقلات نفط، وتعتزم إطلاق النار على أي سفينة، بغض النظر عن علمها، تدعم إسرائيل .

التطورات العسكرية: أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك تحقيق تفوق جوي كامل فوق إيران، مما يسهل شن ضربات في عمق أراضيها .

المؤشرات الدبلوماسية: نفت إيران التقارير التي تحدثت عن أي محاولات للتفاوض مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وهو ما يُبقي على تقلبات حادة في أسواق السلع .

المخزونات الأمريكية: أظهرت البيانات زيادة ملحوظة أخرى في مخزونات النفط الخام، إلى جانب انخفاض في مخزونات البنزين، مما يشير إلى استمرار قوة الطلب على الوقود .

تجاوز سعر البيتكوين 73,000 دولار: حققت العملة الرقمية مستويات قياسية جديدة محليًا، مدفوعةً بتحسن المعنويات وتجدد الدعم السياسي .

دعم ترامب: انتقد دونالد ترامب علنًا البنوك لعرقلتها الابتكار في مجال العملات الرقمية (وخاصةً العملات المستقرة)، وأعلن دعمه لقانون الوضوح .