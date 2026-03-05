عاجل: US500 يرتفع وسط تصريحات مسؤولين عسكريين بشأن مضيق هرمز

بحسب وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر عسكرية، لم تغلق إيران مضيق هرمز وستحترم القانون الدولي للملاحة البحرية. في الوقت نفسه، تشير بيانات شركة كيبلر إلى انخفاض حركة الملاحة عبر المضيق بنسبة 92% مقارنةً بما كانت عليه قبل اندلاع النزاع. وقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500)، ما يُعدّ بمثابة "تأكيد" للآمال المعقودة على خفض تدريجي للتصعيد، إن لم يكن عبر القنوات الدبلوماسية، فمن خلال هيمنة عسكرية على القوات الأمريكية والإسرائيلية. وكانت الصين من بين الدول التي مارست ضغوطاً على إيران بشأن مضيق هرمز، إذ أن أي تعطيل للملاحة سيمثل ضربة اقتصادية قوية لبكين.
