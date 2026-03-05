حصاد الأسواق (05.03.2026)

- الولايات المتحدة الأمريكية - إسرائيل - إيران:
- قيّم دونالد ترامب حجم العمليات العسكرية بـ "15 من 10".
- صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح الإبقاء على النفوذ العسكري وإمكانية استمرار دونالد ترامب في تصعيد الصراع في إيران. رُفض اقتراح تقييد صلاحيات ترامب بأغلبية 47 صوتًا (مؤيد) مقابل 53 صوتًا (معارض)، وفقًا للانتماءات الحزبية (الديمقراطيون مؤيدون، الجمهوريون معارضون). سيُطرح النص للتصويت اليوم في مجلس النواب.
- أُفيد بأن إيران أطلقت سلسلة أخرى من الصواريخ باتجاه إسرائيل صباح اليوم.
- أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن الصراع يُسبب نزوحًا جماعيًا في المنطقة، وأن 100 ألف شخص غادروا طهران وحدها.
- ستُسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلات إجلاء إلى الدول الأوروبية. ستنطلق أول طائرة من الرياض إلى فرانكفورت.
- تتراجع مؤشرات العقود الآجلة الأمريكية مجددًا، بعد انتعاش مؤقت خلال جلسة أمس (مؤشر 100: -0.5%؛ مؤشر 500: -0.4%).
- يواصل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعهما بنسبة 2% إضافية، كما تشهد عقود الغاز الطبيعي ارتفاعًا مماثلًا (الغاز الطبيعي: +1.7%).
- يرتفع سعر الذهب بنسبة 0.3% ليصل إلى 5157 دولارًا أمريكيًا، بينما ينخفض سعر الفضة بنسبة 1.2% ليصل إلى 82.70 دولارًا أمريكيًا.
- يستعيد الدولار هيمنته على سوق الصرف الأجنبي، حيث محا مؤشر الدولار معظم خسائر الأمس (مؤشر الدولار الأمريكي: +0.3%). وسجلت عملات نصف الكرة الجنوبي، المعروفة بمخاطرها، أكبر الخسائر (الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي: -0.5%، الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي: -0.3%). ويختبر زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي مستوى الدعم عند 1.1600 (حاليًا: -0.3% إلى 1.1599).
- شهدت أسواق الأسهم الآسيوية انتعاشًا قويًا يوم الخميس بعد انخفاضات حديثة ناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. كان مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي (KOSPI) في طليعة المؤشرات الرابحة (بنسبة تقارب 10%)، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 (بنسبة تقارب 1.9%)، بينما عاد مؤشر هسسي الصيني (HSCEI) إلى الانخفاض بعد انتعاش أولي (بنسبة تقارب 0.5%).
- ترتفع أسهم شركة برودكوم بنسبة 4.7% في التداولات المسائية بفضل نتائج فاقت التوقعات (إيرادات بلغت 19.31 مليار دولار أمريكي) وتوقعات متفائلة. وقفزت إيرادات قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 106%، ويتوقع الرئيس التنفيذي أن تتجاوز إيرادات رقائق الذكاء الاصطناعي 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. وعلى الرغم من ضعف نتائج برمجيات البنية التحتية، فإن الطلب على معالجات تسريع مخصصة لشركات عملاقة مثل ميتا وجوجل هو ما يدفع نمو الشركة.
- دخلت شركة التعدين الحكومية الفنزويلية مينيرفين في اتفاقية لبيع ما يصل إلى 1000 كيلوغرام من الذهب الخام (غير المكرر) لشركة ترافيجورا التجارية، بهدف تسويقه في الأسواق الأمريكية. يشمل الاتفاق نقل السبائك إلى مصافي التكرير في الولايات المتحدة، وقد تم التوصل إليه بمشاركة وزير الداخلية الأمريكي، دوغ بورغوم، خلال زيارته إلى فنزويلا.
- حددت الصين هدفًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 يتراوح بين 4.5% و5%. كما حددت عجز الموازنة بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهدف التضخم بنسبة 2%.
- صرح رين، من البنك المركزي الأوروبي، بضرورة تعامل البنك المركزي مع مسألة الصدمات الجيوسياسية بحذر، وعدم اتخاذ قرارات متسرعة بشأن أسعار الفائدة.
