حصاد الأسواق (05.03.2026)

شهدت أسواق الأسهم الآسيوية انتعاشًا قويًا يوم الخميس بعد انخفاضات حديثة ناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. كان مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي (

) في طليعة المؤشرات الرابحة (بنسبة تقارب 10%)، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 (بنسبة تقارب 1.9%)، بينما عاد مؤشر هسسي الصيني (

) إلى الانخفاض بعد انتعاش أولي (بنسبة تقارب 0.5%).