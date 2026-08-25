ملخص السوق: انتعاش حذر في أوروبا بعد انخفاض أسعار النفط

فولكس فاجن (

VOW1.DE

): اجتمع أكثر من 10,000 موظف في فولفسبورغ قبل عرض خطة إعادة الهيكلة. ووفقًا لمجلس العمال، قد يصل إجمالي الوظائف المعرضة للخطر إلى 140,000 وظيفة، على الرغم من أن فولكس فاجن لم تؤكد هذا الرقم. وتشير الإدارة إلى ارتفاع التكاليف، وفائض الطاقة الإنتاجية، والتعريفات الجمركية الأمريكية، والمنافسة من الشركات المصنعة الصينية باعتبارها الضغوط الرئيسية على الشركة. وانخفضت أسهم الشركة بنحو 1%. ماركس آند سبنسر (

MKS.UK

): تُوسّع الشركة تعاونها اللوجستي مع زالاندو ليشمل 22 سوقًا أوروبية. ويهدف هذا الحل إلى تسريع عمليات التسليم والإرجاع، وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية إلى النصف تقريبًا. وقد ارتفعت أسهم الشركة بنحو 2%.