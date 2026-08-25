ملخص السوق: انتعاش حذر في أوروبا بعد انخفاض أسعار النفط

- بدأت المؤشرات الأوروبية جلسة الثلاثاء على ارتفاع، مدعومةً بانخفاض واضح في أسعار النفط ومكاسب معتدلة في أسهم التكنولوجيا. وتتصدر ألمانيا المكاسب في أوروبا اليوم، مدعومةً أيضاً ببيانات اقتصادية كلية إيجابية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس بنحو 0.7%.
وتعزز هذه النظرة الإيجابية في أوروبا من خلال العقود الآجلة الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر يو إس 100 بنحو 0.7% قبل افتتاح السوق.
- كان المحرك الرئيسي لسوق النفط هو انخفاض آخر بنسبة 2.5% في سعر خام برنت. ويبلغ سعر الخام حاليًا حوالي 88 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مقارنةً بـ 95 دولارًا أمريكيًا قبل أسبوع واحد فقط. وقد خفف انخفاض أسعار النفط من المخاوف بشأن تسارع التضخم مجددًا، وجلب ارتياحًا لسوق السندات.
- وتعود أسباب انخفاض أسعار النفط نفسها إلى انخفاض جزئي في العلاوة الجيوسياسية. ولم تسفر الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تجاه إيران عن أي تشديد ملموس للقيود أو العقوبات الثانوية المتوقعة (حتى الآن). وفي الوقت نفسه، اعتُبرت التقارير التي تتحدث عن احتمال عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى مناصبهم في الشرق الأوسط إشارةً إلى أن واشنطن لا تتوقع استئنافًا سريعًا أو تصعيدًا للصراع.
أخبار الشركات
- على صعيد القطاعات، كان أداء قطاعي الصناعات والسفر والترفيه هو الأفضل، حيث حقق الأخير مكاسب بنحو 1.5%. وقد استفاد هذا القطاع الثاني بشكل مباشر من انخفاض أسعار الوقود. وتتصدر مجموعة كيان هذا القطاع، بارتفاع أسهمها بنحو 5%.
- وفي السوق الأوسع، تشهد شركات تصنيع أشباه الموصلات انتعاشًا قبيل إعلان شركة إنفيديا عن أرباحها. ارتفعت أسهم شركتي ASML (ASML.NL) وInfineon بنحو 2%.
- ميلروز إندستريز (MRO.UK): ساهم تحديثٌ بشأن مشروع غاردن غروف في تقليل حالة عدم اليقين المحيطة بتأثير حادثة مايو على الإنتاج والتزامات الشركة. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 10%.
- سيمنز إنرجي (ENR.DE): ارتفعت أسهم المجموعة الألمانية بعد تقريرٍ يفيد بأن شركتي CVC وEQT قد تكونان مهتمتين بالاستحواذ على حصة أغلبية في قسم توربينات البخار. وذكرت التقارير أن سيمنز إنرجي استعانت بخدمات غولدمان ساكس، وأن الهيكل قيد الدراسة يفترض بيع حوالي 60% من الوحدة.
- فولكس فاجن (VOW1.DE): اجتمع أكثر من 10,000 موظف في فولفسبورغ قبل عرض خطة إعادة الهيكلة. ووفقًا لمجلس العمال، قد يصل إجمالي الوظائف المعرضة للخطر إلى 140,000 وظيفة، على الرغم من أن فولكس فاجن لم تؤكد هذا الرقم. وتشير الإدارة إلى ارتفاع التكاليف، وفائض الطاقة الإنتاجية، والتعريفات الجمركية الأمريكية، والمنافسة من الشركات المصنعة الصينية باعتبارها الضغوط الرئيسية على الشركة. وانخفضت أسهم الشركة بنحو 1%. ماركس آند سبنسر (MKS.UK): تُوسّع الشركة تعاونها اللوجستي مع زالاندو ليشمل 22 سوقًا أوروبية. ويهدف هذا الحل إلى تسريع عمليات التسليم والإرجاع، وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية إلى النصف تقريبًا. وقد ارتفعت أسهم الشركة بنحو 2%.
- مجموعة فيستري (VTY.UK): حصلت شركة التطوير العقاري البريطانية على تمويل بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي. وسيُخصص هذا التمويل لدعم بناء أكثر من 3000 منزل. وقد ارتفع سهم الشركة بأكثر من 15%.
بيانات الاقتصاد الكلي
- جاء النمو الاقتصادي في ألمانيا أعلى من التوقعات. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الثاني من عام 2026 (بعد التعديل الموسمي) 0.3%. وبدون التعديل الموسمي، بلغ النمو 1% مقابل 0.9% متوقعة (كانت سابقًا 0.8%).
- نشر معهد IFO مؤشر مناخ الأعمال، الذي ارتفع بشكل ملحوظ فوق التوقعات إلى 88.8، وهو أعلى مستوى له في عامين. ارتفع مؤشر التوقعات الفرعي إلى 89.1 من 86.8، وارتفع التقييم الحالي إلى 88.5 من 86.5.
سوق العملات الأجنبية:
- تقلبات سوق العملات محدودة قبيل خطاب جاكسون هول. برز الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي من حيث التحركات، حيث ارتفعا بنحو 0.1% إلى 0.2% مقابل الدولار الأمريكي. انخفض الين بنحو 0.1% مجدداً، بينما استقر الجنيه الإسترليني والفرنك واليورو.
العملات الرقمية
- يشهد سوق العملات الرقمية تعافياً جزئياً من خسائر الأمس في العملات الصغيرة. أما العملات الأكبر حجماً، مثل بيتكوين وإيثيريوم، فتحافظ على مكاسب طفيفة لا تتجاوز 0.5%.
- لا يزال سعر بيتكوين أعلى من 78,000 دولار أمريكي.
- وارتفاع سعر سولانا بأكثر من 1% ليصل إلى 98 دولاراً أمريكياً.
- أما إيثيريوم، فقد انخفض قليلاً إلى 2,477 دولاراً أمريكياً.
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