ملخص السوق: سوق بلا اتجاه قبل مؤشر أسعار المستهلك

- تُظهر أسواق الأسهم الأوروبية ميلاً نحو مكاسب طفيفة. مع ذلك، فإن نطاق هذه التحركات محدود بشكل واضح، ويعود ذلك أساساً إلى ترقب المستثمرين لبيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية ونتائج شركة إنفيديا.
- يتصدر مؤشر كاك 40 الفرنسي قائمة الرابحين، حيث ارتفعت العقود الآجلة بنحو 0.3%. وتحافظ المؤشرات الأخرى على مكاسبها عند حوالي 0.2%. ويُستثنى من ذلك المؤشر الهولندي، الذي انخفض بنحو 0.2% قبيل افتتاح جلسة التداول الأمريكية.
- يظل الدافع الإيجابي الرئيسي هو الانخفاض المتواصل في أسعار النفط. ويتجه خام برنت نحو 85 دولاراً أمريكياً للبرميل، مسجلاً بذلك ثالث جلسة متتالية. كما ينعكس انخفاض أسعار النفط الخام على انخفاض عوائد السندات. فقد انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين بأكثر من نقطتين أساسيتين.
- يُعزى انخفاض أسعار النفط بشكل أساسي إلى مؤشرات احتمال إعادة فتح جزئي لمضيق هرمز. وقد استأنفت إيران محادثاتها مع سلطنة عُمان بشأن قواعد إدارة حركة الملاحة عبر المضيق وإنشاء ممر آمن للشحن.
- من العوامل الإضافية التي تضغط على أسعار النفط تصريحات وزير الطاقة الأمريكي، الذي قال في مؤتمر صحفي إن التدفق الفعلي للنفط عبر مضيق هرمز يبلغ ضعف ما تُظهره البيانات التجارية تقريبًا.
- لذا، بدأ السوق في تقليص جزء من الأثر الجيوسياسي، على الرغم من أن حركة ناقلات النفط الفعلية لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل بدء النزاع.
- في الوقت نفسه، يترقب السوق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش يوم الجمعة في جاكسون هول، والذي قد يُغير التوقعات مجددًا بشأن رفع أسعار الفائدة.
أخبار الشركات
- على مستوى القطاعات، تتصدر أسهم السلع الفاخرة الأوروبية اليوم، حيث ارتفع مؤشرها بنحو 1.2%. أما أسهم الطاقة فتُسجل أداءً أسوأ.
- أمبو (AMBU.DK): انخفضت أسهم شركة تصنيع المعدات الطبية الدنماركية بنحو 13% بعد خفض توقعاتها لنمو الإيرادات العضوية للعام بأكمله إلى حوالي 10% من 10 إلى 12% سابقًا.
- ساب (SAP.DE): تلقت الشركة توصية سلبية من أحد البنوك الاستثمارية. وجاءت الضغوط الإضافية على قطاع البرمجيات الأوروبي من التوقعات الضعيفة لشركة إنتويت الأمريكية. انخفض سهم الشركة بنحو 3.5%.
- إيرباص (AIR.FR): يعود موظفو المجموعة في إسبانيا إلى الإضراب بعد فشل مفاوضات الأجور. ورغم ذلك، لا تزال أسهم الشركة مرتفعة بنحو 1.5%.
- مطارات باريس (ADP.FR): ارتفعت أسهم الشركة المشغلة لمطار باريس بنحو 2.5% بعد توصية إيجابية من أحد البنوك الاستثمارية.
- مجموعة OVH (OVH.FR): انخفض سهم الشركة بنحو 8% بعد الإعلان عن رحيل مديرها المالي المفاجئ.
- دويتشه بنك (DBK.DE): أطلق البنك هذا الأسبوع برنامجًا جديدًا لإعادة شراء الأسهم بقيمة 500 مليون يورو، مباشرةً بعد إتمام برنامج سابق لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار يورو. وارتفعت أسهم البنك بنحو 4%.
البيانات الاقتصادية الكلية
- انخفض ميزان مبيعات التجزئة الصادر عن اتحاد الصناعات البريطانية في أغسطس/آب إلى -48 نقطة مئوية من -26 نقطة مئوية، مما يشير إلى تراجع واضح في حجم المبيعات واستمرار حذر المستهلكين.
- لكن أهم البيانات الصادرة اليوم هي بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة. ويتوقع السوق أن يبقى معدل التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي عند حوالي 3.3% على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
- بالإضافة إلى بيانات التضخم، سيتلقى السوق بيانات عن الأرباح وطلبات السلع المعمرة. ومن المتوقع أن تكون القراءات قريبة من قراءات الشهر الماضي.
سوق العملات الأجنبية
- يبرز الدولار الأسترالي بشكل خاص، حيث ارتفع بنحو 0.3% بعد أن جاءت بيانات التضخم أعلى من التوقعات.
سوق العملات الرقمية
- لا يزال سوق العملات الرقمية هادئًا نسبيًا بعد المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي.
- يحافظ سعر البيتكوين على استقراره عند حوالي 78,500 دولار أمريكي، قريبًا من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر.
- يتراوح سعر الإيثيريوم حول 2,440 دولارًا أمريكيًا.
- تراجع سعر سولانا إلى حوالي 96 دولارًا أمريكيًا بعد أن تجاوز سابقًا 100 دولار أمريكي.
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