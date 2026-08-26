ملخص السوق: سوق بلا اتجاه قبل مؤشر أسعار المستهلك

تُظهر أسواق الأسهم الأوروبية ميلاً نحو مكاسب طفيفة. مع ذلك، فإن نطاق هذه التحركات محدود بشكل واضح، ويعود ذلك أساساً إلى ترقب المستثمرين لبيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية ونتائج شركة إنفيديا.

يتصدر مؤشر كاك 40 الفرنسي قائمة الرابحين، حيث ارتفعت العقود الآجلة بنحو 0.3%. وتحافظ المؤشرات الأخرى على مكاسبها عند حوالي 0.2%. ويُستثنى من ذلك المؤشر الهولندي، الذي انخفض بنحو 0.2% قبيل افتتاح جلسة التداول الأمريكية.

يظل الدافع الإيجابي الرئيسي هو الانخفاض المتواصل في أسعار النفط. ويتجه خام برنت نحو 85 دولاراً أمريكياً للبرميل، مسجلاً بذلك ثالث جلسة متتالية. كما ينعكس انخفاض أسعار النفط الخام على انخفاض عوائد السندات. فقد انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين بأكثر من نقطتين أساسيتين.

يُعزى انخفاض أسعار النفط بشكل أساسي إلى مؤشرات احتمال إعادة فتح جزئي لمضيق هرمز. وقد استأنفت إيران محادثاتها مع سلطنة عُمان بشأن قواعد إدارة حركة الملاحة عبر المضيق وإنشاء ممر آمن للشحن.

من العوامل الإضافية التي تضغط على أسعار النفط تصريحات وزير الطاقة الأمريكي، الذي قال في مؤتمر صحفي إن التدفق الفعلي للنفط عبر مضيق هرمز يبلغ ضعف ما تُظهره البيانات التجارية تقريبًا.

لذا، بدأ السوق في تقليص جزء من الأثر الجيوسياسي، على الرغم من أن حركة ناقلات النفط الفعلية لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل بدء النزاع.