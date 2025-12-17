ملخص اليوم: أشباه الموصلات تقود عمليات البيع، والبلاتين والفضة يسجلان أعلى مستوياتهما على الإطلاق 🚀

خلال جلسة التداول اليوم، تصدّرت أسهم شركات التكنولوجيا، وخاصةً أشباه الموصلات، المشهد مجدداً. وتشهد المؤشرات الأمريكية الرئيسية انخفاضاً: حيث تراجع مؤشر 500 بنسبة 0.65%، ومؤشر 100 بنسبة 1.16%، ومؤشر 2000 بنسبة 0.40%.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الشهيرة، ولا سيما تلك المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، هي الأكثر انخفاضاً، حيث انخفضت أسهم أوراكل بنسبة 5.5%، وبرودكوم بنسبة 5.9%، وإنفيديا بنسبة 3.3%، وإيه إس إم إل بنسبة 4.8%، وألفابت بنسبة 2.2%.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.10%. واستقر سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.17. أما الين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي، فقد شهدت أسعارها انخفاضاً.

ويستمر عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في دعم أسعار المعادن النفيسة. فقد ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.00% ليصل إلى 4345 دولاراً أمريكياً. ارتفعت أسعار الفضة إلى مستويات قياسية جديدة، مسجلةً قفزة بنسبة 4.80% لتصل إلى 66.80 دولارًا أمريكيًا. كما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 2.40% ليصل إلى 1613 دولارًا أمريكيًا، وصعد البلاتين بنسبة 3.66% ليصل إلى 1900 دولار أمريكي، وهو رقم قياسي تاريخي أيضًا. وبذلك، ارتفع سعر البلاتين بنسبة 113% على أساس سنوي.

يدفع التهديد بفرض حصار بحري على فنزويلا وفرض عقوبات جديدة على روسيا، أسعار النفط إلى الانتعاش من أدنى مستوياتها منذ نحو خمس سنوات. وارتفع سعر النفط الخام بنسبة 2% بعد إعلان ترامب عن خطط لفرض حصار بحري على فنزويلا وفرض عقوبات جديدة على ما يُسمى بـ"الأسطول الخفي" الروسي. ويعتمد السعر الآن على رد بوتين على مقترح برلين للسلام، إذ قد يؤدي رفض المقترح إلى فرض قيود أمريكية فورية.

أصبح مشروع مركز بيانات الذكاء الاصطناعي الطموح لشركة أوراكل، والذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار أمريكي في ميشيغان، موضع شك بعد انهيار مفاوضات التمويل مع شريكها الرئيسي، شركة بلو آول كابيتال. انسحبت شركة بلو آول، التي موّلت أكبر مشاريع مراكز البيانات لشركة أوراكل في الولايات المتحدة، بعد أن طالب المقرضون بشروط إيجار وديون أكثر صرامة.

تعلن شركة مايكرون ( MU.US ) عن أرباحها بعد إغلاق السوق. ويرى المستثمرون في إعلان اليوم مؤشرًا هامًا على الطلب على أشباه الموصلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وبصفتها موردًا للذاكرة لخوادم إنفيديا، تحتل مايكرون مكانة محورية في موجة الطلب. وسيتم مراقبة التوقعات عن كثب.

أعلنت شركة لينار ( LEN.US )، إحدى أكبر شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة، عن نتائج الربع الرابع من السنة المالية 2025 التي خيبت آمال المستثمرين إلى حد ما. فعلى الرغم من الحفاظ على مستويات مبيعات قوية، جاءت الأرباح أقل من التوقعات، وتشير توقعات الشركة إلى مزيد من التباطؤ في نمو الأرباح في الربع القادم.

تغير مخزون النفط الخام: -1.27 مليون برميل (التوقعات: -2.2 مليون؛ السابق: -1.81 مليون). تُظهر البيانات صورة متباينة لسوق الوقود. يشيرون إلى استمرار ضغوط العرض على البنزين، إلى جانب انخفاض معتدل في مخزونات النفط الخام.

مؤشر أسعار المستهلكين النهائي لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر: +2.1% مقابل +2.2% على أساس سنوي في التقدير الأولي. المتوقع: +2.2% على أساس سنوي. انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي في البداية بعد صدور البيانات بسبب ضعف مؤشرات أسعار المستهلكين وتكاليف التوظيف، لكن سرعان ما تم تعويض هذا الانخفاض.