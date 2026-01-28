ملخص اليوم – بيسنت ينقذ الدولار، والاحتياطي الفيدرالي يتبنى سياسة نقدية متشددة

تجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاجز 7000 نقطة اليوم لأول مرة في التاريخ. وبينما كانت العقود الآجلة تحوم قرب هذا المستوى لعدة أيام، فقد ارتفعت هي الأخرى إلى مستويات قياسية جديدة اليوم.

إلا أن ميلًا طفيفًا نحو التشدد في قرار الاحتياطي الفيدرالي أدى إلى تصحيح طفيف في وول ستريت.

بقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، وحوّل لهجته من "التيسيرية" إلى "المعتدلة". وعلى الرغم من ذلك، كان من المرجح أن تتوقع السوق تصريحات أكثر تشددًا.

أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى استقرار معدل البطالة وانخفاض عوامل المخاطر في سوق العمل. وفي الوقت نفسه، أشار إلى استمرار التضخم وزيادة النشاط الاقتصادي.

شدد باول على أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل مستقلًا. وحذر من أن فقدان هذه الاستقلالية سيشير إلى نهاية مصداقية البنك المركزي.

كان من أبرز أحداث اليوم ظهور سكوت بيسنت على شاشة التلفزيون، حيث سعى إلى إنقاذ الدولار بعد موجة البيع التي شهدها أمس. اختبر زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستوى 1.20 في وقت سابق.

صرح بيسنت بأن الولايات المتحدة لم تتدخل في الين، وأكد مجدداً أن الدولار لا يزال عملة قوية. وكان الدولار قد تراجع يوم الثلاثاء عقب تصريحات ترامب بأنه "مرتاح" لضعف العملة لتحسين القدرة التنافسية للولايات المتحدة. إلا أن ضعف الدولار يتناقض مع الحاجة إلى الترويج لمتطلبات الاقتراض الأمريكية المتزايدة للمستثمرين العالميين.

يواصل النفط الخام ارتفاعه، حيث يختبر خام غرب تكساس الوسيط حالياً مستويات أعلى من 63 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2025. ويرتبط هذا بتزايد خطر توجيه ضربة أمريكية لإيران.

ويستمر حشد قوات الضربة السريعة الأمريكية في الشرق الأوسط. وتُقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران بوحشية، متجاوزة "الخطوط الحمراء" التي وضعها ترامب. ويضغط ترامب على إيران لتوقيع اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة. بينما لوّحت إيران في البداية بشن ضربة انتقامية في حال التدخل الأمريكي، فإنها تُشير الآن إلى استعدادها للتفاوض.

أعلنت شركة ASML عن نتائج قياسية للربع الرابع من عام 2025 وللعام بأكمله، بإيرادات بلغت 32.7 مليار يورو وصافي ربح 9.6 مليار يورو. ارتفعت أسهم الشركة في البداية بأكثر من 7% لتصل إلى مستويات قياسية، لكنها تراجعت لاحقًا بنحو 2% بسبب مخاوف المحللين بشأن التوقعات.

أعلنت مجموعة LVMH عن إيرادات لعام 2025 بلغت 80 مليار يورو (بانخفاض عضوي 1%)، مع ربح تشغيلي قدره 17.7 مليار يورو (بانخفاض 9%) وصافي ربح 10.9 مليار يورو (بانخفاض 13%). هوت أسهم المجموعة بنحو 8% عقب الإعلان.

بعد إغلاق بورصة وول ستريت، ستعلن مايكروسوفت عن نتائجها، مع توقعات بنمو خدمة Azure السحابية بنحو 40%، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أيضًا أن تُعلن شركة Meta عن نتائجها، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي ومنصة Metaverse . من المتوقع أن تشهد تسلا انخفاضًا في المبيعات على أساس سنوي، لكن قد يتحول اهتمام المستثمرين إلى سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والقطاعات غير المتعلقة بالسيارات، وهوامش الربح الإجمالية للمركبات.