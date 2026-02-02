ملخص اليوم: المعادن الثمينة تشهد انخفاضاً حاداً، والحكومة الأمريكية معطلة مرة أخرى!

تواصل المعادن النفيسة انخفاضها الذي بدأ في نهاية يناير. عند كتابة هذا الملخص في تمام الساعة الثامنة مساءً، انخفض سعر الذهب بأكثر من 3.5%، ليقترب من مستوى 4650 دولارًا للأونصة، بينما انخفض سعر الفضة بأكثر من 5%، متراجعًا إلى ما دون 79 دولارًا للأونصة.

أبرز أحداث اليوم هو الإغلاق الجزئي للإدارة الفيدرالية في الولايات المتحدة، والذي جاء نتيجة فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية. ويعني شلل التمويل تعليق العمل في بعض مؤسسات الولايات، وحالة من عدم اليقين لآلاف الموظفين في القطاع العام.

مع ذلك، تسود أجواء إيجابية في السوق الأوروبية، حيث سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية مكاسب قوية مع بداية الشهر الجديد. فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، ومؤشر ناسداك بنسبة 0.8%، ومؤشر داو جونز بنسبة تقارب 1%.

أما في أوروبا، فقد ساد الهدوء والتفاؤل جلسة التداول، حيث سجلت أهم المؤشرات الأوروبية مكاسب ملحوظة. ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.7% تقريبًا، وأنهى مؤشر فوتسي 100 البريطاني اليوم مرتفعًا بنسبة 1.2%. وكان أداء مؤشر إيبكس 35 الإسباني أفضل، حيث أغلق مرتفعًا بنسبة 1.2%.

في سوق الصرف الأجنبي، نشهد ارتفاعًا واضحًا للدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وتعود رؤوس الأموال التي كانت تتدفق سابقًا إلى المعادن النفيسة للتدفق مجددًا إلى الدولار الأمريكي.

الولايات المتحدة الأمريكية: بلغ مؤشر مديري المشتريات النهائي للصناعة في يناير 52.4 نقطة، متجاوزًا التوقعات التي كانت 51.9 و51.8 نقطة في الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار الأداء الجيد للصناعة الأمريكية.

الولايات المتحدة الأمريكية: بلغ مؤشر معهد إدارة التوريد ( ISM ) للصناعات التحويلية الأمريكية في يناير 52.6 نقطة، متجاوزًا توقعات السوق بشكل ملحوظ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النمو القوي في الطلبات الجديدة. تدعم هذه البيانات الدولار، وتشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يظل حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل سريع نظرًا لاستمرار ضغوط الأسعار.

كندا: ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي إلى 50.4 نقطة في يناير/كانون الثاني، مقارنةً بـ 48.6 نقطة في الشهر السابق، مما يشير إلى عودة النمو في هذا القطاع.

نشهد تراجعًا ملحوظًا في سوق السلع الأساسية. فقد انخفضت عقود الغاز الطبيعي الخام (ناتجاس) بأكثر من 25% نتيجةً لتغيرات في توقعات الطقس.

نشهد تصحيحًا كبيرًا في سوق النفط. انخفض خام برنت بنحو 5.5% إلى حوالي 66 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6% إلى أقل من 62 دولارًا للبرميل.

يعود سبب هذا التصحيح في أسعار النفط إلى إيران، حيث توقعت الأسواق هجومًا أمريكيًا في نهاية الأسبوع الماضي.