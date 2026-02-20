ملخص اليوم: المحكمة العليا توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب؛ ولكن إلى متى؟

- نختتم أسبوعًا من التداول في الأسواق المالية، والذي ازداد ت
وترًا في نهايته بسبب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء بعض الرسوم الجمركية المفروضة على دول أخرى.
- وقد بدأ ترامب للتو مؤتمرًا صحفيًا يعلق فيه على قرار المحكمة.
- يدرس الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عامة جديدة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين في أعقاب قرار المحكمة العليا الصادر يوم الخميس، والذي أبطل جزءًا كبيرًا من الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA). ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، تخطط الإدارة لاستخدام لوائح تجارية أخرى للالتفاف على قرار المحكمة العليا وإعادة الضغط على الواردات، حيث أكد ترامب: "سيتم استخدام بدائل أخرى للرسوم الجمركية. يمكننا تحصيل المزيد من الأموال". وأشار الرئيس تحديدًا إلى قانون توسيع التجارة لعام 1962 (القسم 232 المتعلق بالأمن القومي)، مما يشير إلى استمرار السياسات الحمائية على الرغم من العوائق القانونية وتزايد حالة عدم اليقين في السوق.
- يقترح ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية السابقة. سيتم فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% بالإضافة إلى التعريفات الأخرى. وتبقى جميع التعريفات المنصوص عليها في المادتين 232 و301 سارية المفعول.
- على الرغم من ذلك، تشهد وول ستريت ارتفاعًا في قيمتها، مع أن الدولار الأمريكي نفسه لا يزال تحت ضغط هبوطي. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي هو حاليًا العملة الأسوأ أداءً. ونشهد حاليًا نموًا متزايدًا للدولار الأسترالي.
- تباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل حاد في الربع الأخير من عام 2025، متراجعًا من 4.4%، وهي النسبة المتفائلة للغاية والمدفوعة بالاستهلاك، إلى 1.4% فقط. للوهلة الأولى، تبدو هذه النتيجة، التي تقل عن ضعف التوقعات، بالإضافة إلى أول مفاجأة تضخمية منذ أشهر، وكأنها تنذر بـ"ركود تضخمي!"، لكن تفاصيل تقرير مكتب التحليل الاقتصادي تشير إلى وجود أساس متين لانتعاش التضخم، وضعف استثنائي في الميزانية العمومية للبيت الأبيض.
- كما اطلع المستثمرون على بيانات مؤشر مديري المشتريات التي جاءت أسوأ من المتوقع، مما أدى مجتمعة إلى مزيج خطير من ضعف النمو الاقتصادي واستمرار التضخم. مع ذلك، فإن هذه الصورة مضللة إلى حد ما، إذ أنها مشوهة إلى حد كبير بسبب الإغلاق الأخير، ولا تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد الأمريكي.
- ارتفع سعر الفضة (SILVER) بنسبة 5% اليوم، متجاوزًا 82.7 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بينما ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.4%، محافظًا بوضوح على ارتفاعه الذي سجله أمس فوق 5000 دولار أمريكي للأونصة. وتدفع التوترات الجيوسياسية المحيطة بإيران، حيث يتزايد خطر المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والمفاوضات المطولة وغير المثمرة بين أوكرانيا وروسيا، والصورة العامة لعدم الاستقرار العالمي، المستثمرين إلى مواصلة تفضيل الأصول المادية.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 51.9 نقطة في فبراير (أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر). وبلغ قطاع التصنيع أعلى مستوى له في 44 شهرًا (50.8 نقطة)، ليصبح محرك النمو. وتشهد الطلبات ارتفاعًا، بينما انخفض التوظيف انخفاضًا طفيفًا. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، فقد تباطأت أسعار البيع، ويستمر تفاؤل قطاع الأعمال في اكتساب زخم.
- ارتفعت أسهم مونكلير بنسبة 13% بعد أن تجاوزت النتائج التوقعات بشكل ملحوظ. وقد حفز النمو النمو في آسيا (+11%) والمبيعات القوية لعلامتي مونكلير وستون آيلاند. وتجاوزت الإيرادات (3.13 مليار يورو) والأرباح الموزعة (1.40 يورو) التوقعات، مما حسّن المعنويات في قطاع السلع الفاخرة (LVMH، هيرميس).
