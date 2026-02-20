ملخص اليوم: المحكمة العليا توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب؛ ولكن إلى متى؟

يدرس الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عامة جديدة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين في أعقاب قرار المحكمة العليا الصادر يوم الخميس، والذي أبطل جزءًا كبيرًا من الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (

). ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، تخطط الإدارة لاستخدام لوائح تجارية أخرى للالتفاف على قرار المحكمة العليا وإعادة الضغط على الواردات، حيث أكد ترامب: "سيتم استخدام بدائل أخرى للرسوم الجمركية. يمكننا تحصيل المزيد من الأموال". وأشار الرئيس تحديدًا إلى قانون توسيع التجارة لعام 1962 (القسم 232 المتعلق بالأمن القومي)، مما يشير إلى استمرار السياسات الحمائية على الرغم من العوائق القانونية وتزايد حالة عدم اليقين في السوق.