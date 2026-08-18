ملخص اليوم: مؤشر ناسداك عند أدنى مستوى له في أسبوع، والذهب والفضة يمحوان مكاسبهما (18.08.2026)

📊 المؤشرات والشركات
- واصلت المؤشرات الأمريكية انخفاضها، مدفوعةً بعمليات بيع مكثفة في قطاع أشباه الموصلات والذاكرة (مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات: -5.5%)، ومخاوف بشأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة العالمية. وتصدرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك قائمة الخاسرين (US100: -1.6%)، تلتها العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 (US2000: -1.1%)، ثم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500: -0.5%)، وأخيرًا مؤشر داو جونز (US30: -0.1%).
- كما هيمنت الانخفاضات على الأسواق الأوروبية، حيث سُجلت أكبر الخسائر في العقود الآجلة لمؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي (ITA40: -0.8%)، ومؤشر إيه إي إكس الهولندي (NED25: -0.7%)، ومؤشر كاك 40 الفرنسي (FRA40: -0.6%). لم يصمد أمام التراجع سوى مؤشر فوتسي 100 البريطاني (UK100: +0.05%) ومؤشر SMI السويسري (SUI20: +0.45%).
- ستُجري شركة آبل (AAPL.US: +1.5%) تغييرات على قواعدها الخاصة بمطوري البرامج في الاتحاد الأوروبي ابتداءً من أكتوبر، منهيةً بذلك نزاعًا مع المفوضية الأوروبية بشأن مكافحة الاحتكار. وتوحّد اللوائح الجديدة نسب العمولات وتمنع إعادة توجيه المستخدمين دون سن 13 عامًا إلى مدفوعات خارجية، مما يسمح للشركة بتجنب غرامات تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.
- تواجه شركة ميتا (META.US: -3.1%) محاكمة فيدرالية رفعتها 29 ولاية بتهمة الترويج المتعمد لإدمان الشباب وانتهاك قوانين خصوصية الطفل. وتواجه الشركة تغييرات في منصتها بأمر من المحكمة وعقوبات مالية محتملة تتراوح بين 193 مليار دولار و1.4 تريليون دولار.
🌍 الاقتصاد والجيوسياسة
- أعلن دونالد ترامب إعادة فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام منه بواسطة البحرية الأمريكية، مع الإبقاء على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. أضاف الرئيس أنه لا توجد محادثات جارية مع إيران. وهددت طهران بشن هجمات تخريبية على السفن العابرة، مما يُبقي على المخاطر العالية التي تُهدد نقل الطاقة.
💱 العملات والسلع والعملات الرقمية
- يُلاحظ ميل طفيف نحو تجنب المخاطر في سوق الفوركس. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.1%، مع تأثير التدفقات الخارجة بشكل رئيسي على عملات أستراليا ونيوزيلندا (AUDUSD: -0.2%؛ NZDUSD: -0.4%). ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USDJPY) بنسبة 0.15% ليتداول قرب أعلى مستوى له منذ آخر تدخل في سوق العملات (عند 159.60). استقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) قرب 1.157.
- تراجع الذهب (GOLD) عن جميع مكاسبه تقريبًا من الجلستين السابقتين (-1.2% إلى حوالي 4360 دولارًا). انخفض الفضة (SILVER) بنسبة 2.8% إلى حوالي 64 دولارًا.
- تتداول العقود الآجلة لخام برنت (OIL) في حالة من التذبذب قرب 91 دولارًا للبرميل وسط جمود دبلوماسي في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي (NATGAS) في كل من أوروبا وبورصة نيويورك التجارية (NYMEX) بنسبة 2.7% و2.2% على التوالي.
- وسجلت عملة البيتكوين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6% لتصل إلى 64,820 دولارًا، بينما ارتفعت عملة الإيثيريوم بنسبة 0.5% لتصل إلى 1,916 دولارًا. ولا تزال معنويات سوق العملات الرقمية بشكل عام متباينة (Polygon: +2.8%؛ Graph: -1.5%؛ Dogecoin: -0.15%).
ملخص اليوم: بيسنت هز السوق - انخفاض حاد في الدولار، وارتفاع الذهب بنسبة 3.5% (19.08.2026)
انخفض الدولار بنسبة 0.8%
افتتاح السوق الأمريكي: السوق يحاول استعادة عافيته، وسهم موديرنا يرتفع بنسبة 140% (19.08.2026)
🔼 ارتفع سعر الذهب بنسبة 2.5% وسط حالة من التفاؤل، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 5 يونيو مع انخفاض عوائد سندات الخزانة