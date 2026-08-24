ملخص اليوم: انخفاضات طفيفة قبل جاكسون هول وإنفيديا

على الرغم من التداعيات الكبيرة المحتملة لمثل هذا التحول المحتمل في السياسة، لا يزال السوق ينتظر بيانات بالغة الأهمية من شركة

Nvidia

وخطاب جاكسون هول. بعد هذه الأحداث، يُتوقع أن يتحرك السوق نحو اتجاه أكثر وضوحًا.