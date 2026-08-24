ملخص اليوم: انخفاضات طفيفة قبل جاكسون هول وإنفيديا

الولايات المتحدة الأمريكية
- بدأ سوق الأسهم الأمريكية الأسبوع بانخفاض طفيف. تراجعت معظم مؤشرات وول ستريت بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.5%، وكان الانخفاض أكثر وضوحًا في مؤشر US100، حيث بلغت الخسائر حوالي 0.8%.
- لا يزال العديد من المستثمرين يركزون على تدخل وزير الخزانة في سوق الدين. يصعب تقييم التداعيات الدقيقة لهذا التدخل، لكن أحد الأسئلة الرئيسية هو ما إذا كان هذا التدخل إجراءً لمرة واحدة أم بداية لسياسة جديدة لإدارة عوائد الدين.
- على الرغم من التداعيات الكبيرة المحتملة لمثل هذا التحول المحتمل في السياسة، لا يزال السوق ينتظر بيانات بالغة الأهمية من شركة Nvidia وخطاب جاكسون هول. بعد هذه الأحداث، يُتوقع أن يتحرك السوق نحو اتجاه أكثر وضوحًا.
- بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين والكنديين، يُعدّ الفشل التام لمفاوضات التجارة أمرًا بالغ الأهمية أيضًا. من المقرر أن تُبقي الولايات المتحدة على الرسوم الجمركية الحالية وتفرض رسومًا إضافية. وتستعد أوتاوا لجولة أخرى من الرسوم الجمركية الانتقامية. إن أهم تبعات سياسة دونالد ترامب العدائية تجاه كندا، في سياق التجارة الدولية، هو تراجع قيمة اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، التي تُعدّ ركيزة أساسية للتجارة في أمريكا الشمالية. ومن الجدير بالذكر أن ترامب كان من أبرز الداعمين لهذه الاتفاقية.
- يُشير الخليج العربي إلى وجود مؤشرات إيجابية، رغم فشل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. فقد صرّح وزير الطاقة بأن حجم صادرات النفط عبر المضيق قد يكون أكبر بكثير، وربما يصل إلى ضعف حجمه الحالي، وفقًا للبيانات المتاحة. كما يدعم قرار إيران الأخير بالسماح لعدد من ناقلات النفط العراقية بالمرور اتجاه زيادة الإمدادات من المنطقة.
أخبار الشركات، الولايات المتحدة الأمريكية
- شركة نوكور (NUE.US): ارتفعت أسهم شركة إنتاج وتوزيع الصلب بنحو 4%، عقب فرض كندا تعريفات جمركية انتقامية على الولايات المتحدة.
- شركة علي بابا (BABA.US): انخفضت أسهم الشركة الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بنحو 2% بعد إصدار أسهم بقيمة تقارب 10 مليارات دولار أمريكي.
- شركة PDD Holdings: ارتفعت أسهم الشركة المشغلة لمنصة Temu بأكثر من 2% عند الإعلان عن نتائجها بعد تحقيق نتائج فاقت التوقعات. وبرزت رسوم المعاملات بارتفاعها بنسبة 13%.
- شركة Applied Optoelectronics (AAOI.US): هوت أسهم شركة الإلكترونيات الضوئية بنسبة تصل إلى 16% بعد تقديمها إفصاحًا تنظيميًا يشير إلى استعدادها لطرح أسهم بقيمة 600 مليون دولار أمريكي.
- شركة RegenxBio (RGNX.US): انخفضت أسهم شركة الأدوية بنسبة تصل إلى 25% بعد أن أوقفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التجارب السريرية على العلاج الجيني "RGX-121"، المُخصص لعلاج ما يُعرف بمتلازمة هنتر.
- شركة ArcelorMittal (MT.US): ارتفعت أسهم الشركة المشغلة لمصانع الصلب وموزعة المنتجات المعدنية بنحو 2% بعد توصية إيجابية من إحدى شركات الاستثمار.
- شركة Samsung Electronics (SMSN.UK): أعلنت الشركة عن أكبر برنامج لعائدات المساهمين في تاريخها، بقيمة تصل إلى 110 تريليون وون كوري (حوالي 65 إلى 70 مليار دولار أمريكي). وعلى الرغم من ذلك، انخفض سهمها بنحو 8%. أعلنت شركة آي بي إم (IBM.US) عن معالج جديد لأنظمة Z وLinuxONE المستقبلية، يدعم في آنٍ واحدٍ بنية آي بي إم وحلول Arm. صُممت الشريحة بتقنية 2 نانومتر، وهي قادرة على تشغيل برامج آي بي إم التقليدية وتطبيقات Arm.
أوروبا
- شهدت جلسة التداول الأوروبية يوم الاثنين تباينًا واضحًا، مع توازن نسبي بين العرض والطلب، على الرغم من أن أسعار العقود الآجلة بعد الإغلاق تشير إلى ميل طفيف نحو التفاؤل. وكان مؤشر SPA35 الإسباني هو الأفضل أداءً، حيث ارتفع بنسبة تصل إلى 0.7%.
- ولا يزال القلق بشأن أسعار الطاقة وتوافر الغاز من الخليج العربي يشكل الضغط الأكبر على الأصول الأوروبية.
- وصرح بييرو سيبولوني، محافظ البنك المركزي الأوروبي، بأنه لا يرى حاليًا مخاطر ركود تضخمي في منطقة اليورو، وأن التضخم بعيد كل البعد عن أن يكون خطيرًا.
- أعلن وزير المالية الفرنسي، ليسكور، أنه لن يقترح فرض ضرائب جديدة لمعالجة عجز الموازنة المتزايد.
أخبار الشركات، أوروبا
- هيرميس (RMS.FR): تشهد شركات السلع الفاخرة الأوروبية بوادر استقرار وانتعاش في الطلب في الصين، مدفوعًا بشكل رئيسي بالمستهلكين الأكثر ثراءً. وارتفعت أسهم القطاع بأكثر من 1%.
- ويعاني قطاع الطاقة في أوروبا من ضعف الأداء، ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض طفيف في أسعار النفط. وبلغت الخسائر في هذا القطاع ما بين 2 و3%.
- SSAB (SSABA.SE): ارتفعت أسهم شركة إنتاج الصلب الأوروبية بعد انهيار محادثات السياسة الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا. كما عزز تقرير مورغان ستانلي عن شركة أرسيلورميتال من التوقعات الإيجابية بشأن قطاع المعادن.
- Stellantis (STLAM.IT): تتعرض أسهم شركة صناعة السيارات لضغوط. وتشير المفاوضات الفاشلة بين الولايات المتحدة وكندا إلى مزيد من المشاكل للقطاع الذي يتعامل مع أمريكا الشمالية.
- Shell (SHELL.NL): تواصل الشركة استراتيجيتها في بيع الأصول غير المربحة. ويجذب بيع أعمالها الكيميائية في الولايات المتحدة اهتمام شركات كبرى، من بينها إكسون موبيل وأبولو لإدارة الأصول. وتشير العروض الأولية إلى أن قيمة الأصول تصل إلى 8 مليارات دولار أمريكي، وهو خصم كبير مقارنة بالاستثمارات السابقة.
سوق العملات الأجنبية
- في سوق العملات الأجنبية، تُظهر جلسة اليوم قوة نسبية للدولار الأمريكي. فقد ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي والفرنك السويسري والين الياباني بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التهديدات والإعلانات المرتبطة بعدم التوصل إلى اتفاق مع كندا.
السلع
- من بين السلع الزراعية، تُلاحظ مكاسب قوية في سوق البن. ارتفعت العقود الآجلة للبن بنحو 5%، مدفوعة بتقارير عن ضعف المحاصيل في البرازيل.
- في أسواق الطاقة، يتراجع النفط جزئيًا عن مكاسبه. انخفض خام برنت بنسبة 2% إلى 90 دولارًا أمريكيًا للبرميل. في المقابل، يرتفع الغاز الأوروبي بنسبة 3% في جلسة اليوم. يُعزى هذا الارتفاع على الأرجح إلى الفجوة الكبيرة في القدرة على شحن هذه السلعة من الخليج العربي في ظل إغلاق مضيق هرمز.
- المعادن النفيسة تُبطئ من وتيرة ارتفاعها. لا تزال جلسة اليوم إيجابية للذهب والفضة، لكن مكاسب الأسعار محدودة بأقل من 1%.
العملات الرقمية
- يشهد سوق العملات الرقمية تراجعًا ملحوظًا بعد الارتفاع الأخير الذي حفزته حالة عدم اليقين المالي، مع تركز الانخفاضات بشكل واضح في العملات الرقمية الصغيرة.
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1% إضافية ليتجاوز 78,000 دولار أمريكي.
- استقر سعر الإيثيريوم عند 2,460 دولارًا أمريكيًا.
- كما استقر سعر سولانا عند حوالي 95 دولارًا أمريكيًا.
ملخص اليوم: وول ستريت تلتقط أنفاسها مع انخفاض العائدات وأسعار النفط (25.08.2026)
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انخفاض النفط إلى أقل من 90 دولارًا🛢️ 📉